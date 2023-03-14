ترنت ألكساندر آرنولد: ريال مدريد تحت الضغط أكثر من ليفربول وسنواجهه مثل برشلونة

ظهير ليفربول يؤكد أن فريقه سيقدم كل ما يمكن لتخطي ريال مدريد في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا..

اعترف ترنت ألكساندر آرنولد ظهير نادي ليفربول الإنجليزي أن فريقه يجب أن يقدم شيئًا مميزًا ضد ريال مدريد الإسباني ليضمن مكانًا في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-23.

مدافع ليفربول يعتقد أن التأخر بنتيجة 5-2 قبل مباراة إياب دور الستة عشر التي تقام مساء الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" يعني أن ليفربول ليس لديه ما يخسره عندما يواجه البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا، وحامل اللقب الحالي.

وقال ألكساندر آرنولد في مقابلة مع صحيفة "Liverpool ECHO" الإنجليزية: "لنكون صادقين، علينا أن نذهب ونقوم بشيء مميز في إسبانيا".

وأضاف: "كما تعلمون، إنها واحدة من تلك المباريات، إنها تشبه مباراة برشلونة حيث سنذهب إلى هناك نوعًا ما دون أن نخسر أي شيء".

وتابع: "هم الذين يتقدمون بثلاثة أهداف، لذلك لا نشعر بأي ضغط، سنذهب إلى هناك للفوز بالمباراة ومحاولة التقدم".

واختتم ظهير ليفربول تصريحاته قائلًا: "لن نذهب إلى هناك معتقدين أن الأمر انتهى بالرغم من صعوبة المهمة، لكننا نملك القدرة على تسجيل الأهداف، ويجب أن نقدم مباراة مثالية".