ترك صديقه وتجاهل إنزاجي .. لوكاكو بين الموضوعية والشخصنة!

نجم روما الحالي تصرف بشكل غريب!

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تفاصيل أصوات جوائز حفل الأفضل "ذا بيست" الذي أقيم وفاز فيه ليونيل ميسي بالجائزة الأساسية للمرة الثالثة في تاريخه.

الأصوات رغم وجود الكثير من الغرابة فيها إلا أن أحد أغربها على الإطلاق كان يخص البلجيكي روميلو لوكاكو قائد منتخب بلاده الذي له صوت في كل الفئات.

لوكاكو صوت في جائزة أفضل مدرب في العام لبيب جوارديولا وهو خيار يبدو منطقي وموضوعي، واختار تشافي هيرنانديز ثانيًا وهنا يجب أن نتوقف قليلًا ونبدأ في التعجب أين هو سيموني إنزاجي؟!

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بالفعل حتى المركز الثالث لم يكن مستحقًا في نظر لوكاكو للمدرب السابق له، فاختار لوتشيانو سباليتي وتجاهل إنزاجي تمامًا رغم موسمه المذهل.

الغرابة لم تأت فقط في تصويت المدربين، فإن كان هناك جزء من أصوات لوكاكو تمتع بالموضوعية، فجزء آخر لم يكن منطقيًا على الإطلاق.

على جانب آخر فكانت أصوات لوكاكو في أفضل حراس المرمى محبطة لصديقه المقرب أندري أونانا، حيث اختاره في المركز الثاني خلف ايدرسون.