ما بدأه تركي آل الشيخ مُهدد .. مالك بيراميدز يعلن وقف استثماراته رسميًا

يبدو أن المشروع الذي بدأ منذ خمس سنوات اقتربت نهايته من القدوم، وفقًا لبيان رسمي صدر عن مجلس إدارة نادي بيراميدز المصري اليوم الخميس.
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بيراميدز هو نادٍ تم استحداثه في عام 2018م بعدما قام الوزير السعودي تركي آل الشيخ بشراء نادي الأسيوطي وتغيير اسمه، لكنه قام ببيعه في فبراير 2019م للمستثمر الإماراتي سالم الشامسي.
واليوم، أعلن الشامسي رسميًا وقف استثماراته في النادي ومشاريعه الاجتماعية والمدينة الرياضية والاستاد، بداعي غياب مبدأ تكافؤ الفرص وغياب العدالة عن الدوري المصري الممتاز.
وأوضح بيان النادي أنه سيتم عقد جلسة في نهاية الموسم، للنظر في مستقبل النادي وتحديد مصيره.
ويأتي هذا البيان بعد بيان قد صدر في يناير 2023م، هدد خلاله الشامسي بسحب استثماراته، للسبب نفسه.
جدير بالذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، مبتعدًا عن الوصافة بفارق نقطتين، وعن الصدارة بفارق سبع نقاط.
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