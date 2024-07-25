"سعادتي ستكون مضاعفة!" .. تركي آل الشيخ يستفز النصر قبل ودية ألميريا

رسالة جديدة من تركي آل الشيخ..

تفاعل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا الإسباني، مع مباريات النصر السعودي في "مرحلته الإعدادية الثانية".

النصر يعسكر حاليًا في البرتغال، قبل أن يسافر إلى إسبانيا خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أعلن النادي السعودي عن "مواجهتين وديتين" هُناك؛ أمام غرناطة في الرابع من أغسطس 2024، ثم ألميريا في الثامن من نفس الشهر.

وبعد إعلان العالمي عن "خطته الإعدادية" في إسبانيا، قام آل الشيخ بنشر "ملصق" لمباراة الفريق الأصفر أمام ألميريا؛ عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس.

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وعلق رئيس الهيئة العامة للترفيه على هذا المنشور؛ قائلًا: "بتكون سعادتي مضاعفة؛ إذا فاز ألميريا"؛ في تأكيد صريح على رغبته في هزيمة النصر السعودي أمام الفريق الإسباني الذي يملكه.

جدير بالذكر أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، سيكون حاضرًا في هذه المباراة، حيث يغيب حاليًا عن "المرحلة الإعدادية الأولى"؛ بسبب الإجازة بعد مشاركته مع منتخب بلاده، في بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة "يورو 2024"، والتي استضافتها ألمانيا على أراضيها في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.