رئيس هيئة الترفيه يتوعد بنسخة استثنائية للموسم

وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، رسالة إلى منتقدي فعاليات موسم الرياض قبل انطلاقه، مستعرضًا إنجازات الهيئة في الترويج لفاعليات الحدث الضخم.

وتستعد السعودية لانطلاق النسخة الخامسة من موسم الرياض رسميًا يوم 12أكتوبر المقبل، حيث سيقام على مساحة تتجاوز 7.2 مليون متر مربع، ويشهد إقامة 11 بطولة عالمية و10 معارض ومهرجانات ضخمة.

ويضم موسم الرياض فعاليات رياضية مثيرة منها مباريات الملاكمة الاحترافية، وبطولة UFC Fight Night، بالإضافة إلى موسم الرياض للتنس وكأس موسم الرياض لكرة القدم.

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ونشر آل الشيخ، تغريدة ساخرة على حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا) من المنتقدين الذين وصفهم بـ"الجماعة إياها"، بالتزامن مع ليلة انطلاق النزال المرتقب بين الملاكمين أنتوني جوشوا ودانييل دوبوا في لندن، وهي أول فاعلية لموسم الرياض في المملكة المتحدة.

وقال تركي في تغريدته: "اليوم ترا طبيعي بيطلعون (الجماعة إياها) بعد ما يشوفون كرت موسم الرياض في ويمبلي ورقم قياسي جديد ٩٦ ألف متفرج".

وأضاف: "انصحوهم يوفرون مجهودهم للافتتاح ١٢ أكتوبر المقبل والموسم طويل ٥ شهور لا يخلصون كروتهم بدري".

وتابع: "تركي آل الشيخ سبب الاحتباس الحراري ... ترا يمكن صح؟.. لأن فعلاً عندهم احتباس حراري (صورة المتهم تحت)"، في إشارة إلى صورته الشخصية التي نشرها مع التغريدة.

ونشر آل الشيخ تغريدة أخرى، أرفق فيها مقطعًا من أغنية المطرب السعودي الشهير محمد عبده، يقول فيه "ما يفوز الحاسد اللي بك وشى"، وأهدى المقطع "للي خابرينهم"، بحسب تعبيره.