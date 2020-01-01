ما هي قصة الأزمة بين تركي آل الشيخ ومجلس إدارة الأهلي؟

نعيش منذ أيام أزمة طاحنة بين تركي آل الشيخ ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وكات البداية مع محمد سراج الدين، فما هي أسبابها؟

اشتعلت مؤخراً مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن أزمة المستشار تركي آل الشيخ مع مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، والتي ما أن كادت تهدأ حتى اشتعلت من جديد لكن هذه المرة مع أحد الأعضاء وهو محمد زكريا سراج الدين.

كان الظهور الأول لرئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية منذ حوالي عامين، عندما منحه الخطيب منصب الرئيس الشرفي للأهلي عقب فوزه بالانتخابات على محمود طاهر، وقام المستشار بدعم النادي وساهم في ضم بعض الصفقات.

ظهرت بعد ذلك الأزمة الأولى بين تركي آل الشيخ وإدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لكن الأزمة انتهت بعد ذلك وعادت المياه إلى مجاريها، خاصةً بعد استثمار المستشار السعودي في نادي بيراميدز ثم شراء نادي ألميريا الإسباني.

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وبعد فترة من الهدوء وخروج بعض الأخبار التي أشارت إلى تدعيم الأهلي ببعض الصفقات برعاية آل شيخ، اشتعلت في اليومين السابقين حربًا إلكترونية بينه وبين محمد سراج الدين.

فما الذى أشعل فتيل هذه الحرب الاكترونية؟ يقدم لكم جول كل ما تريدون معرفته عن الخلاف الأخير بين تركي أل شيخ وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي محمد زكريا سراج الدين، ما سببه وكيف بدأ؟

البداية .. أزمة حسام عاشور

بدأت أزمة حسام عاشور بعد أن طالبه مسؤولي الأهلي بالاعتزال، جاء قرار لجنة التخطيط بناءً على رغبة المدير الفني رينيه فايلر، الذي من جانبه أكد للنادي عدم رغبته في تواجد عاشور داخل صفوف الفريق الأول.

وشدد فايلر في محادثاته مع لجنة التخطيط على أن قائد القلعة الحمراء لن يشارك مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

صرح متوسط الميدان بعد ذلك أنه توجه لحضور الاجتماع مع لجنة التخطيط منتظرًا معرفة مدة تجديد عقده، ولكنه فوجئ بأن مسؤولي الفريق الأحمر يطالبونه بالاعتزال، مما أغضب اللاعب الذي كان ينوي التواجد في الملاعب لمدة موسمين آخرين، واعتبر الأمر فيه إهانة وعدم احترام لتاريخه الكبير مع النادي.

تدخل تركي آل الشيخ لحل أزمة حسام عاشور مع الأهلي

بدأت المشكلة بعد أن نشر اللاعب حسام عاشور على صفحته على الانستجرام فيديو أشاد خلاله بتركي آل الشيخ على وقوفه بجانبه في الفترة الماضية، حيث كان المستشار قد عرض على مجلس إدارة النادي الأهلي بأن يتكفل بإقامة مباراة اعتزال لعاشور في نهاية الموسم الجاري مع نادي ألميريا الإسباني على أن يحصل قائد الفريق على جميع الأرباح العائدة منها تقديراً لجهوده على مدار 16 عاماً مع القلعة الحمراء.

في الوقت ذاته وجه آل الشيخ في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة رسالة غامضة من خلال حسابه الرسمي على الفيسبوك، وقال: "إذا كان القرار بيد إدارة مش عاوزة مصلحة النادي وبيعطلوا أي حاجة تصب في مصلحة النادي، وصبرت عليهم كتير بس واضح أنهم مش هيتيغيروا في حاجة..الحمد لله عندي نادي في أوروبا والباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح.. لغاية مايجي رجال يقدروا الرجال."

أزمة تركي آل الشيخ ومحمد سراج الدين

رد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بنفس الطريقة، وهاجم فيها المستشار تركي أل شيخ بطريقة غير صريحة، ولجأ في الهجوم الحديث عن فيروس كورونا المتفشي.

واستمر التراشق بعد ذلك بين تركي آل الشيخ ومحمد زكريا سراج الدين، حتى بدايات يوم الأحد، لكنه هدأ بعد ذلك عبر الإنترنت ثم خرجت أخبار تشير إلى أن المستشار السعودي سيبدأ بالتحرك ومقاضاة عضو الأهلي.

القصة الكاملة من هنا...

موقف حسام عاشور وسبب غضب تركي آل الشيخ

عاد حسام عاشور لنشر فيديو يوضح سبب خلاف الإدارة مع المستشار تركي أل الشيخ موضحاً أن سبب غضب تركي آل الشيخ تأخر إدارة الأهلي، وجاء على لسان عاشور إن الإدارة أخبرته أن المستشار سوف يتدخل في الأمر وسيتكفل بعمل مباراة اعتزال له، وأكد أن الاتفاق على مباراة الاعتزال كان ثلاثيًا بينه وبين النادي الأهلي وتركي أل الشيخ.

ثم قام بكتابة ورقة بصيغة رسمية بناءاً على توجيهات جمال جبر ومحمد العاصي المسؤولين في النادي تفيد بموافقة النادي على خوض مباراة الاعتزال، وقام بطباعتها واعتمدها من سيد عبد الحفيظ واللواء محمد مرجان.

طلب محمد العاصي من جمال جبر بإرسال خطاب شكر قبل أن يتم الإعلان الرسمي بالموافقة على خوض الفريق الأحمر مباراة الاعتزال، وهذا الحديث كان الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 12 ليلًا لم يرسل شيئًا

وقال أن السبب هو أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي غير متواجد بالقاهرة ولا يرد على الهاتف، وبعد ذلك قال له إن حفيد الخطيب مرض مرضًا شديدًا وذهب به إلى المستشفى، واعتبر اللاعب أنه هو المتضرر الوحيد من هذه الأزمة خصوصاً بعد أن نزل على رغبة الأهلي ووافق على الاعتزال رغم عدم رغبته في ذلك.

هل يدفع حسام عاشور ثمن خلافات الأهلي مع تركي آل الشيخ؟

من هو محمد سراج الدين؟

هو محمد زكريا عبيد سراج الدين، ولد في حي المعادي بالقاهرة في 1987 ويبلغ من العمر 33 عامًا.

درس محمد سراج الدين في الجامعة الأمريكية وحصل على بكالوريوس في الهندسة في عام 2010، ثم أكمل دراسته في إسبانيا وحصل على ماجستير في الإدارة الرياضية من جامعة مدريد، وفاز بجائزة أفضل بحث علمي بمؤتمر ميونخ عام 2018 عن رسالته.

عاد سراج بعد ذلك للجامعة الأمريكية لكن ليس كطالب، بل كمحاضر في تخصصه الأول وهو الهندسة، وقد شغل العديد من المناصب غير كونه عضو في مجلس إدارة النادي الأهلي ومدرس مساعد.

محمد سراج الدين كان العضو المنتدب للشركة العربية للتنمية الصناعية، كما أنه كان أحد أعضاء اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة السلة للشباب في مصر عام 2018، وكان رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لكرة الطائرة للسيدات في 2019.

بيان الأهلي ردًا على أزمة تركي آل الشيخ

عقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا يوم الثلاثاء برئاسة محمود الخطيب، وفي نهايته أصدر بيانًا تضمن مجموعة من القرارات بشأن تركي آل الشيخ وحسام عاشور، كذلك تم تم تعذير محمد سراج الدين.

🚨| اتخذ مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب " 5" قرارات بالإجماع في جلسته اليوم لوضع النقاط فوق الحروف وحسم الجدل حول العديد من الأمور وسردها المجلس في بيان رسمي.



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/p1PQm1pGdp — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 2, 2020

قرارات مجلس إدارة الأهلي:

إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق ورفع اسم السيد تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي. مخاطبة السيد وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة. اطلع المجلس على الاعتذار الكتابي المقدم من السيد محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، عما سبق أن صدر منه من تجاوز ومخالفة قرار مجلس الإدارة بمنع السادة أعضاء المجلس والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية من تناول أخبار النادي والملفات المتعلقة بشؤونه على مواقع التواصل الاجتماعي.. وبعد المناقشة ورفض خروج السيد محمد سراج الدين عن تقاليد النادي قرر المجلس قبول اعتذار سيادته منظورًا إليه من صدوره في نطاق أسرة النادي مع توجيه اللوم وإنذاره بعدم تكرار مثل هذا الأمر مستقبلاً. اعتماد ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق في خطوته المقبلة. اعتماد توصية اللجنة القانونية باتخاذ الإجراءات التالية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للنادي وردع كل من تسول له نفسه للتعدي عليها:

التقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدى على حقوق النادى الأهلي، باعتبار أنه المسؤول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

التقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدى على حق من الحقوق المحمية للنادى الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية.

إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادى الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية نتيجة التعدي على لقبه وشعاره والذى يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.

تفاصيل بيان الأهلي وقراراته من هنا..

كيف رد تركي آل الشيخ على قرارات مجلس إدارة الأهلي؟

كان رد تركي آل الشيخ مقتضبًا جدًا، حيث نشر على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك كلماتٍ بسيطة وقليلة.

قال رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية: "أخيرًا قبلوا الاستقالة، والكرة الآن في ملعب معالي وزير الرياضة لإرجاع كل شيء"، وتمنى لو أن بيان الأهلي خرج بالأسماء.