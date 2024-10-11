"ادفعوا الغرامة لأنه مستفز" .. تركي العجمة يُطالب بحرمان روبرتو مانشيني من المؤتمرات بسبب تصريحاته!

هجوم إعلامي كبير ضد مانشيني بسبب تصريحاته!

هاجم الإعلامي تركي العجمة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، بسبب تصريحاته بعد الهزيمة التي تلقاها المنتخب السعودي على يد اليابان.

وتلقى الأخضر السعودي الهزيمة على يد الساموراي الياباني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، بالجولة الثالثة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال العجمة عبر برنامجه "كورة روتانا": "ادفعوا غرامة روبرتو مانشيني أفضل من ظهوره في المؤتمر الصحفي، لأن كل تصريحاته بعد كل مباراة مستفزة".

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وأضاف: "بعد المباراة خرج ليقول نحن نعلم بأن اليابان الأول ونحن سنقاتل على المركز الثاني، من قال لك إننا سنقاتل على الوصافة؟ بل قاتل على الصدارة".

وواصل: "هذا تصريح محبط جدًا للاعبين، وبعد أن سأله أحد الإعلاميين عن تغيير طريقته إلى 4-3-3، يرد ويقول أنتم من طالبتم بهذه الطريقة، هل تدرب كما يقول لك الإعلام أم كما ترى أنت؟ نصيحة بعد المباراة يدفعوا الغرامة له ويأخذ سيارته ويرحل عن الملعب".

وأنهى العجمة حديثه مبديًا ثقته في تأهل الأخضر إلى كأس العالم 2026، وقدرته على الفوز خلال المباراة المقبلة ضد البحرين.