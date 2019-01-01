تركي الدهام مرشح جديد لرئاسة النصر السعودي

تركي الدهام قرر الترشح لرئاسة العالمي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية سعودية أن هناك شخص جديد قرر الترشح على رئاسة نادي النصر السعودي خلال الفترة المقبلة، من أجل المنافسة على رئاسة النادي.

التقارير قالت أن تركي الدهام قرر الترشح لرئاسة العالمي، لخلافة سعود آل سويلم الذي قرر عدم الترشح لرئاسة النصر.

وكان صالح الأطرم، ونصر بن عبدالله النصر، قد تقدما بأوراق ترشحهما لرئاسة نادي النصر السعودي، في آخر أيام المهلة الثالثة التي منحتها الهيئة العامة للرياضة السعودية، ليسدل الستار بشكل رسمي على الأزمة الخاصة بعدم ترشح أي شخص لرئاسة العالمي.

وتواجد الدهام أمس في مقر نادي النصر واستلم استمارة الترشح لرئاسة النادي، وسيتقدم رسمياً بملفه الانتخابي بعد قليل.

يبدو أن كل شيء انتهى 🔥



عبد الرحمن العبود سيصبح لاعبًا في نادي #الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية🙌



👕 22 مباراة

👟تمريرة حاسمة pic.twitter.com/gX61Rnj2sx — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 3, 2019

صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها قالت أن قائمة أعضاء المرشح تركي الدهام لرئاسة نادي النصر ستضم الأسماء التالية: مساعد المرشد - حاتم الفواز - المهندس عبد الرحمن الخثلان - محمد الشنيفي.

وكان آل سويلم قد اعتذر عن ترشحه لانتخابات رئاسة النصر السعودي مكتفيًا بالفترة التي قضاها على رأس مجلس إدارة بطل الدوري السعودي للمحترفين.