تركي آل شيخ يشن هجومًا حادًا على التحكيم الإسباني

غضب شديد..

شنّ تركي آل الشيخ، مالك ألميريا، هجومًا عنيفًا على حكم مباراة فريقه أمام ليجانيس، واعتبره سببًا في فقدان ناديه نقطتين هامتين في صراع العودة للدوري الإسباني.

وتقدم ألميريا في المباراة بالدقيقة التسعين عبر مانويل مورلانيس، غير أن حكم المباراة قرر احتساب ركلة جزاء بعدها بدقيقة واحدة لليجانيس أدركوا من خلالها هدف التعديل.

وبالنسبة لتركي آل شيخ فإن قرار الحكم كان ظالمًا للغاية، ما دعاه للتغريد عبر حسابه الرسمي في تويتر معتبرًا أن التحكيم الإسباني بشكل عام وقف ضد ألميريا كثيرًا هذا الموسم.

المالك السعودي كتب عبر تويتر "ما حدث اليوم كان مهزلة بكل المقاييس، لا يعقل أن يحدث هذا في الدوري الإسباني، خسرنا 8 نقاط بسبب التحكيم، إلى متى؟".

الي حصل اليوم مهزله تحكيميه بكل المقاييس ومو معقول هذا الدوري الاسباني!!! خسرنا ٨ نقاط من التحكيم ! الى متى؟! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 27, 2021

التعادل تسبب في استمرار ألميريا بالمركز الثالث بالدرجة الثانية الإسبانية برصيد 57 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن صاحبي الصدارة إسبانيول وريال مايوركا.

أما ليجانيس، فبات يحتل المركز الرابع برصيد 54 نقطة وحافظ على حظوظه في التنافس على العودة إلى الدوري الإسباني الذي هبطه منه الموسم الماضي.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرةً إلى الليجا، على أن يلعب ملحق بين الثالث وحتى السادس يتحدد على إثره المتأهل الثالث للبطولة الإسبانية الكبرى.