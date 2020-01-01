تركي آل الشيخ يهنئ الزمالك بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي

رئيس هيئة الترفيه السعودية يهنئ الزمالك بعد تتويجه بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي.

حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، على توجيه التهنئة إلى نادي الزمالك، بعد التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي، على حساب الترجي التونسي.

الزمالك حقق الفوز على نظيره الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب ثاني بن جاسم، بالعاصمة القطرية الدوحة.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تهنئته إلى نادي الزمالك، حيث جاءت كالآتي:

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"مبروك لمصر، ومبرو لرئيس مجلس إدارة الزمالك وأعضاءه وجمهوره، مباراة كبيرة".

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وكان تركي آل الشيخ، يدعم نادي الزمالك، قبل قراره بعودته لدعم ناديه المفضل وهو النادي الأهلي المصري.

ونجح الزمالك في التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على الترجي مساء اليوم الجمعة.