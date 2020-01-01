تركي آل الشيخ يقرّب ميسي من مانشستر يونايتد!

يبدو أن أساطير برشلونة يؤيدون موقف ميسي ورغبته في الرحيل

أعلن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني والمستثمر في عالم كرة القدم أنه يتمنى انتقال ليونيل ميسي إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية وتي واي سي الأرجنتينية إن ليونيل ميسي قد أبلغ برشلونة برغبته في مغادرة النادي هذا الصيف، وأكدت على ذلك عدة مصادر أخرى مقربة من البيت الكتالوني.

وحسب ماركا فإن ميسي قد أرسل رسالة للنادي عبر الفاكس يعبر فيها عن رغبته في تنفيذ البند المنصوص عليه في عقده والذي بموجبه يمكنه مغادرة النادي من جانب واحد في نهاية الموسم الحالي.

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وعقب ذلك الموقف الذي اتخذه ميسي، تباينت ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تفاجأ الجميع وبدأت الجماهير والشخصيات المعروفة توقع الخطوة المقبلة للنجم الأرجنتيني.

وحول ذلك، ظهر تركي آل الشيخ عبر تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر يتمنى فيها انتقال ليونيل ميسي إلى مانشستر يونايتد في أقرب وقت ممكن.

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 25, 2020

ويأتي ذلك عقب تداولت تقارير صحفية إسبانية اسم مانشستر يونايتد كوجهة تبدو الأقرب لليونيل ميسي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حال مغادرته صفوف برشلونة .

تقارير من "cuatro" وادّعت أن مانشستر يونايتد هو النادي الوحيد في العالم القادر على التعاقد مع ميسي من الناحية الاقتصادية، كما قالت أن التفاوض قد بدأ بالفعل بين الطرفين.

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يذكر أن برشلونة يستعد لثورة كبرى مع المدرب رونالد كومان برحيل كل كبار الفريق وتشكيل فريق أصغر في معدل الأعمار ويناسب سياسة المدرب الجديد المعروف بقوة شخصيته.