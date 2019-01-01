تركي آل الشيخ يُعلن مواجهة الهلال والأهلي المصري في اعتزال التائب

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في تصريحات تلفزيونية عن إقامة مباراة اعتزال للاعب الليبي ونجم نادي الهلال السعودي السابق طارق التائب.

وفي تصريحات لبرنامج الديوانية في القنوات الرياضية السعودية أكد معالي المستشار إقامة حفل اعتزال لنجم ‫الهلال السابق الليبي "طارق التائب" بين الزعيم والنادي الأهلي المصري.

ويعيش الهلال والذي سبق أن مثله التائب أفراح تحقيقه اللقب الآسيوي أمس الأول من الأراضي اليابانية.

وكان تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي، التقى فريق نادى الهلال بمنزله في العاصمة السعودية "الرياض" عقب وصول الفريق من اليابان، وسط استقبال حافل بعد التتويج بلقب دوري ابطال آسيا.

وأكد الشيخ على موافقة النادي الأهلي على المشاركة في مباراة تكريم التائب لاعب الهلال السعودي المعتزل في مباراة ودية لم يتحدد موعدها.

ولعب طارق خلال مسيرته للعديد من الأندية أبرزها الهلال و الشباب في السعودية وأندية الصفاقسي و الأفريقي و النجم الساحلي في تونس .

يذكر أن التايب كان قد أعلن اعتزاله كرة القدم رسمياً عام 2016 بعد مشوار كبير من الاحتراف و النجومية حصل فيه الموهوب الليبي على العديد من البطولات و الألقاب.