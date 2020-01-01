تركي آل الشيخ يُعلن حضور قمة الأهلي والزمالك في حالة واحدة

احتفل آل الشيخ بفوز الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المحلي

أعلن معالي المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري عبر صفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رغبته في حضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم 24 فبراير الجاري ضمن المباراة المؤجلة بين الفريقين من الدور الأول بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

آل الشيخ كتب "إذا استمر موعد مباراة القمة في يوم ٢٤ فبراير في القاهرة على موعده ومدني الله بالصحة فإن نيتي ان شاء الله احضر المتش واستمتع مع الجمهور " .

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وكان اتحاد الكرة المصري لكرة القدم قد أصدر بياناً رسمياً للرد على حالة الجدل التي أثيرت خلال الساعات الأخيرة، والخاصة بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك المحدد لها يوم 24 فبراير الجاري والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدوري.

كما احتفل آل الشيخ بفوز الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المحلي، مؤكدا أن عقدة المارد الأحمر انتهت بعد رحيله.

وفي هذا الصدد، كتب آل الشيخ رسالة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال خلالها: "مبروك الفوز، العقدة راحت بعدي".

وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره بيراميدز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الـ16 من الدوري المصري.