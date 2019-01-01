تركي آل الشيخ يُعلن التكفل بعلاج مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يغيب عن النادي الأهلي لفترة طويلة بسبب تعرضه لإصابة

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني المساهمة في علاج اللاعب مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المصري.

آل الشيخ كتب عبر حسابه في فيسوك : " الكابتن مؤمن زكريا في زيارة لا خوه ... ومن هنا يطلع لأمريكا ان شاء الله احسن مركز متخصص ويرجع لينا احسن من الاول بأذن الله".

وأضاف مالك نادي بيراميدز السابق : "السعودية ومصر ايد وحدة ... والي يلعب معانا يستحمل ويتعور🇪🇬🇸🇦🙏🏻❤😇".

وكان الأسبوع الماضي قد شهد صلح بين آل الشيخ وإدارة النادي الأهلي متمثلة في رئيس النادي محمود الخطيب، بعد فترة طويلة من المفاوضات.

وفتح آل الشيخ الباب للنادي الأهلي وجماهيره، مؤكدًا على إنه واحدًا منهم وإن ما حدث من خلافات كان بسبب معلومات مغلوطة.

يُذكر أن مؤمن زكريا يغيب عن النادي الأهلي لفترة طويلة بسبب تعرضه لإصابة لم يكشف النادي عن تفاصيلها.