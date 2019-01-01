تركي آل الشيخ يشتري نادي ألميريا الإسباني

نشر الحساب الرسمي لنادي ألميريا الإسباني صورة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي والمستثمر الرياضي.

وظهر آل الشيخ رفقة محمد العاصي منذ قليل في إسبانيا، وبالتحديد في مقر نادي ألميريا الإسباني، مع وجود تقارير تؤكد اقتراب الاعلان الرسمي عن الصفقة.

وأصبح آل الشيخ مالك نادي بيراميدز المصري السابق مالكًا للنادي الإسباني، ليخوض تجربة استثمارية جديدة بعد التجربة السريعة في الدوري المصري.

ولم تكشف التقارير حتى الآن عن قيمة شراء النادي من قبل المستثمر السعودي، إلا أن بعض التقارير رجحت أن تصل قيمتها ما بين 25 إلى 27 مليون يورو، وهى القيمة التي تشمل الديون المتراكمة على النادي.

وكان آل الشيخ ينوى شراء نادى غرناطة الإسباني، إلا أنه اتجه نحو نادى ألميريا، بعد نجاح عملية المفاوضات مع الإدارة الحالية.