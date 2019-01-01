تركي آل الشيخ يستفز الزمالك من جديد قبل مواجهة بيراميدز

رغم فوز فريقه إلا أن مالك النادي يبدو غير راضيًا أيضًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز، عن عدم رضاه عن فوز فريقه أمام طلائع الجيش، مؤكدًا أنه لن يقبل بأي تقصير في المباراة المقبلة أمام الزمالك.

كتيبة حسام حسن حقق الفوز اليوم السبت، أمام الطلائع بثلاثية مقابل هدفاً وحيداً، على استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الـ20 بالدوري الممتاز.

رغم فوز بيراميدز إلا أن مالك النادي غير راضٍ عن النتيجة، وأكد أن لن يقبل بأقل من الفوز بثلاثة أهداف أمام الفارس الأبيض.

آل الشيخ كتب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نتيجة غير مرضية … لن أرضى بأقل من 3 أهداف أمام الزمالك!".

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز أمام الزمالك في 24 من الشهر الجاري، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة بالدوري.

ويحتل الأبيض المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز، صاحب الوصافة، وإن كان للزمالك ثلاث مباريات مؤجلة.