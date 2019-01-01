تركي آل الشيخ يرفع نسبة تملكه لألميريا إلى 99.8%

تركي آل الشيخ يقترب من تملك نادي ألميريا بالكامل

أعلن نادي ألميريا الإسباني، عن رفع المستشار تركي آل الشيخ، مالك النادي، نسبة تملكه إلى 99.8%، من اسهم إدارة النادي.

آل الشيخ نجح في تملك نادي ألميريا مع بداية الموسم الجاري، وذلك بعد مفاوضات ناجحة مع الإدارة السابقة، ليتملك النادي الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ألميريا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "مالك النادي تركي آل الشيخ، رفع نسبة تملكه للنادي، لتصل إلى 99.8%".

وسبق لآل الشيخ وتملك نادي الأسيوطي المصري، ليحول اسمه إلى بيراميدز، الذي نافس بقوة الموسم الماضي على لقب الدوري.

تركي آل الشيخ يجتمع مع ميسي لمشاهدة مباراة ألميريا

وأبرم تركي آل الشيخ العديد من الصفقات القوية والمميزة، من أجل قيادة الفريق للتأهل إلى الدوري الإسباني الموسم المقبل.

فريق ألميريا يحتل الآن المركز الثالث في ترتيب فرق دوري الدرجة الثانية الإسباني، بفارق نقطتين عن فوينلابرادا صاحب المركز الثاني، بعد مرور 16 جولة.

ويسعى ألميريا لاحتلال أحد المركزين الأول أو الثاني في ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الثانية، من أجل التأهل بشكل مباشر إلى الدوري الإسباني الدرجة الأولى.