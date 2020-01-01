تركي آل الشيخ يرفض خفص رواتب موظفي ألميريا

تركي آل الشيخ وموقف إنساني بعد توقف كرة القدم بسبب فيروس كورونا

قال المستشار تركي آل الشيخ رئيس ومالك نادي ألميريا إنه لن يخفض رواتب لاعبيه وموظفيه خلال فترة توقف النشاط الرياضي.

وكانت المسابقات المحلية في إسبانيا قد توقفت خلال منتصف شهر مارس الماضي، وذلك نتيجة تفشي فيروس كورونا الجديد في أوروبا.

وتسبب ذلك في إيقاف دوري الدرجة الثانية الإسباني، والذي ينشط فيه نادي ألميريا، فضلًا عن بقية المنافسات الأوروبية خارج إسبانيا.

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وحول ذلك، في الوقت الحالي قامت فيه بعض الأندية بتخفيض رواتب اللاعبين وتسريح بعض الموظفين من أجل تخفيض النفقات وتعويض الخسائر.

ولكن ألميريا رفض هذه المسألة وأعلن بشكل رسمي عبر بيان على الموقع الرسمي للنادي عدم اتخاذ خطوة تخفيض الرواتب كباقي الأندية.

وقال النادي خلال البيان: "يتفهم الكيان أنه يتحمل مسؤولية حماية جميع أعضائه خلال هذا الوضع الكارثي، سواء على مستوى اللاعبين أو الموظفين"

— UD Almería (@U_D_Almeria) April 19, 2020

وأضاف: "يريد ألميريا وبأمر من المستشار تركي آل الشيخ أن توضح أنه خلال الأزمة العالمية لفيروس كورونا الرواتب لن تنخفض في المستقبل"

واختتم النادي البيان من خلال إبراز أنه يدرك أنه جزء من مسؤوليته يكمن في حماية جميع أعضائه خلال هذا الوضع الكارثي الذي يهدد العالم.

لفتة إنسانية من تركي آل الشيخ تجاه أهل مدينة ألميريا

يذكر أن نادي ألميريا صاحب المركز الثالث على سلم ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني قد تحولت ملكيته إلى المستشار السعودي تركي آل الشيخ مطلع الموسم الحالي.