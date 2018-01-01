تركي آل الشيخ يتكفل بصفقات الاتحاد في الميركاتو الشتوي

لؤي هشام الناظر رئيس نادي اتحاد جدة السعودي نبأ سار لجماهير الفريق، وذلك قبل سوق الانتقالات الشتوية المقبلة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف لؤي هشام الناظر رئيس نادي اتحاد جدة السعودي عن نبأ سار لجماهير الفريق، وذلك قبل سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأعلن الرئيس الجديد للعميد الاتحاد وجود دعم كبير من قبل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودي قبل الميركاتو الشتوي المقبل.

وغرد رئيس الاتحاد : "تواصل معي قبل قليل معالي المستشار @Turki_alalshikh وبلغني أنه سيتم إيداع كامل المبلغ الذي طلبته لانتقالات الفترة الشتوية خلال اليومين القادمين إن شاء الله". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وفي أطار آخر، أشارت تقارير إلى أن إدارة العميد أبلغت ادارة النادي الكسندر بيزيتش وتياجو كارليتو وفالديفيا، بالبحث عن أنديه وبالتالي يتأكد رحيلهم عن الفريق.

إلى جمهور #الاتحاد...



تواصل معي قبل قليل معالي المستشار @Turki_alalshikh وبلغني أنه سيتم إيداع كامل المبلغ الذي طلبته لإنتقالات الفترة الشتوية خلال اليومين القادمين إن شاء الله — لؤي هشام ناظر (@loaynazer) December 15, 2018

وتعمل إدارة النادي الحالية على إعادة الفريق للمسار الصحيح، حيث فشل في تحقيق أي فوز إلا بعد مرور 13 جولة من المسابقة.