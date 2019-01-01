تركي آل الشيخ: نجهز لفريق أوروبي وهذه المرة مختلفة

تجربة استثمارية جديدة للوزير السعودي بعد الرحيل عن بيراميدز

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الوزير السعودي تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز السابق، عن تجهيزه لفريق أوروبي لخوض تجربة استثمارية معه خلال الموسم المقبل، مؤكدًا أنها ستكون تجربة مميزة.

كان الوزير السعودي قد تنازل عن ملكية بيراميدز بنهاية الموسم بعد عام واحد فقط له في الدوري المصري، دون الكشف عن مالك النادي الجديد، معلنًا عن خوض تجربة جديدة.

تركي آل الشيخ يعلن عن تجربة جديدة باسم "الأسيوطي 2"

وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "العاصي يجهز لفريق أوروبي … العاصي مكتوب له كل صيف موال … لكن المرة دي حاجة تانية".

ونشر تركي آل الشيخ، فيديو لجمال العاصي؛ المدير التنفيذي لبيراميدز، وهو يطالبه بمنحه مهلة كبيرة لتكوين الفريق الجديد.

العاصي قال بالفيديو: "المرة الماضية كونا فريقًا في 23 يوم، نتمنى هذه المرة مدة أطول".، ليرد آل الشيخ مازحًا: "المرة دي في 15 يوم".

يذكر أن بيراميدز اختتم موسمه الأول في الدوري المصري بـ70 نقطة، ضامنًا المشاركة الموسم المقبل في إحدى بطولتي أفريقيا (دوري الأبطال أو الكونفدرالية)، حيث يتصارع على المركز الثاني مع الزمالك، صاحب الـ68 نقطة ولا يزال له ثلاث مباريات مؤجلة.