تركي آل الشيخ يدعو مصر لمواجهة الأرجنتين أو البرازيل

المنتخب المصري سيواجه بوتسوانا وديًا في أكتوبر القادم، والمستشار السعودي تركي آل الشيخ يدعه لمواجهة الأرجنتين أو البرازيل في السعودية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تقدم المستشار تركي آل الشيخ بدعوة لمنتخب مصر لمواجهة نظيره الأرجنتيني أو البرازيلي خلال موسم الرياض في السعودية.

وكتب رئيس هيثة الترفيه السعودية على حسابه الرسمي في فيسبوك "أدعو منتخب مصر الشقيق في موسم الرياض للعب مباراة ودية نرتبها مع المنتخب الأرجنتيني أو البرازيلي بنجومه .. وفي حال الموافقة ندعو جمهور مصر الشقيق لحضور المباراة والاستمتاع بنجومه".

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ومن المقرر أن ينطلق موسم الرياض في السعودية يوم 15 أكتوبر القادم ويستمر حتى الـ15 من ديسمبر القادم، ويتضمن العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والفنية وهو ضمن فعاليات هيئة الترفية الهادفة لزيادة النشاط السياحي في المملكة.

يُذكر أن حسام البدري بدأ الأسبوع الجاري مهام تدريبه لمنتخب مصر، وسيخوض أول مباراة له مع الفريق مع بوتسوانا وديًا يوم الـ14 من أكتوبر القادم في القاهرة.

وقد أكد الاتحاد البوتسواني لكرة القدم اليوم الجمعة مواجهة منتخب الفراعنة الشهر القادم في مصر، موضحًا أن المنتخب سيتجه للقاهرة يوم الـ7 من نفس الشهر لدخول معسكر إعدادي.