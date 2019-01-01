فيديو - تركي آل الشيخ يدعم الخطيب بعد علمه بمرضه

رغم الخلافات إلا أن العلاقات الإنسانية بين الطرفين لا تزال قائمة

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

وجه تركي آل الشيخ؛ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري السابق ومالك بيراميدز السابق، رسالة إلى محمود الخطيب؛ رئيس القلعة الحمراء، والذي يعاني من وعكة صحية، مفضلًا تنحية الخلافات جانبًا.

الخطيب يخضع خلال الأيام المقبلة لحقن موضعي في عصب الظهر، لمعاناته من آلام شديدة، وقد يتطور الأمر إلى حاجة لتدخل جراحي جديد بعد ثلاث عمليات أجراها من قبل في المكان نفسه.

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وقال آل الشيخ، خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "علمت للتو بمرض الكابتن الخطيب، ألف سلامة وما يشوف شر، ويا رب يعود لأهله وأحبابه على خير وبصحة وعافية إن شاء الله".

يذكر أن الآلام يعاني منها بيبو تجددت صباح أمس الثلاثاء، مما دفعه للاعتذار عن عدم حضور اجتماع لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الأفريقي "كاف".

وأثبتت الأشعة التي أجراها رئيس الأهلي بالأمس، معاناته من انزلاق غضروفي مرتجع، يخوض على إثره فترة من العلاج الطبيعي قبل أن يتحدد موقف التدخل الجراحي.