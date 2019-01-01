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الدوري المصري الممتاز

تركي آل الشيخ يعد بلاعب مفاجأة ويتوعد الزمالك

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لن أقبل بإحراز أقل من 3 أهداف في مرمى الزمالك

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكد تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز المصري، اقتراب ناديه من حسم صفقة جديدة ولاعب مفاجأة كما وصفه قبل مواجهة فريقه أمام الزمالك.

وأكد آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن ناديه سيتعاقد مع لاعب سيكون مفاجأة قبل مواجهة الفريق أمام الزمالك في الدوري المصري غداً الخميس.

وأضاف آل الشيخ على حسابه في فيسبوك قائلاً: "لن أقبل بإحراز أقل من 3 أهداف في مرمى الزمالك".

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ويرغب آل الشيخ في تكرار ما فعله أمام الأهلي، حينما تعاقد مع عبدالله السعيد يوم المباراة وشارك وساهم في فوز بيراميدز.

وتوقعت العديد من التقارير أن اللاعب السوري عمر خربين قد يكون أبرز المرشحين للانضمام إلى بيراميدز.

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