تركي آل الشيخ يعد بلاعب مفاجأة ويتوعد الزمالك

لن أقبل بإحراز أقل من 3 أهداف في مرمى الزمالك

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز المصري، اقتراب ناديه من حسم صفقة جديدة ولاعب مفاجأة كما وصفه قبل مواجهة فريقه أمام الزمالك.

وأكد آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن ناديه سيتعاقد مع لاعب سيكون مفاجأة قبل مواجهة الفريق أمام الزمالك في الدوري المصري غداً الخميس.

وأضاف آل الشيخ على حسابه في فيسبوك قائلاً: "لن أقبل بإحراز أقل من 3 أهداف في مرمى الزمالك". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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ويرغب آل الشيخ في تكرار ما فعله أمام الأهلي، حينما تعاقد مع عبدالله السعيد يوم المباراة وشارك وساهم في فوز بيراميدز.

🗨️إبراهيم حسن: ندفع 15 ألف دولار لاتحاد الكرة لاستقدام حكام عرب لمباريات بيراميدز، يجب استقدام حكام أوروبيين على مستوى عال، لا نريد حكام عرب. pic.twitter.com/MUVrv0aFpv — جول مصر (@goaleg) January 15, 2019

وتوقعت العديد من التقارير أن اللاعب السوري عمر خربين قد يكون أبرز المرشحين للانضمام إلى بيراميدز.