تركي آل الشيخ يعلن تنازله عن قضاياه المرفوعة ضد الأهلي

آل الشيخ يقرر فتح صفحة جديدة بتنازله عن قضاياه

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية السعودية، عن سحب جميع القضايا التي قام برفعها ضد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب.

تركي آل الشيخ كان أعلن في وقتٍ سابق عن اتخاذه إجراءات قانونية ضد مجلس إدارة الأهلي، لما تعرض له من إساءات ومضايقات وعنصرية ومخالفات مالية وعدم التزام بالعقود -حسب ما جاء في شكواه-.

آل الشيخ نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورًا جاء فيه:

فيديو - تركي آل الشيخ يدعم الخطيب بعد علمه بمرضه

"قررت سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري، دعمًا للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبي، وأطلب من الجميع سواء المحامين أو الأشخاص عدم الزج باسمي في أي حوار (محدش يتكلم باسم تركي آل الشيخ... أنا ليا لسان وبعرف أتكلم)، عفا الله عما سلف".

جاء ذلك بعدما خرج تركي آل الشيخ بمقطع فيديو، موجهًا رسالة إلى محمود الخطيب، متمنيًأ له الشفاء بعد إصابته بوعكة صحية مؤخرًا.

وكان تركي آل الشيخ يحصل على الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، قبل أن يعلن اعتذاره عنها، حيث قام بعدها بالدخول في أزمات مع إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب.