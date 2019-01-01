تركي آل الشيخ يعلن عن الصفقة التاسعة لألميريا الإسباني

مالك ألميريا يعلن عن الصقة التاسعة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن تركي آل الشيخ، المالك الجديد لفريق ألميريا الإسباني، عن الصفقة التاسعة لناديه، استعدادًا للموسم الجديد.

ألميريا يستعد لانطلاق الموسم الجديد، والذي يسعى من خلاله الصعود إلى الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

تركي آل الشيخ نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها عن التعاقد مع الأرجنتيني فالنتين فادا، لاعب بوردو الفرنسي.

ونشر آل الشيخ صورة تجمع بين محمد جمال العاصي، المدير التنفيذي للنادي، مع اللاعب الأرجنتيني وعلق عليها قائلًا:

اللاعب الأرجنتيني ڤالنتين ڤادا .. ٢٣ عاما .. قادما من نادي بوردو الفرنسي بنظام الاعارة مع خيار الشراء .. الصفقة التاسعة 🔥🔥🔥ولسى 👍 pic.twitter.com/ijxvId98FR — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 23, 2019

"اللاعب الأرجنتيني ڤالنتين ڤادا ٢٣ عامًا، قادمًا من نادي بوردو الفرنسي بنظام الإعارة مع خيار الشراء، الصفقة التاسعة".

ودعم تركي آل الشيخ ناديه بـ8 صفقات، وذلك من أجل قيادة الفريق للصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني.