تركي آل الشيخ رئيسًا فخريًا لنادي الهلال السوداني

تجربة جديدة للمستشار تركي آل الشيخ لدعم الأندية العربية.

أعلن تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، عن عقبوله لمنصب الرئيس الفخري لنادي الهلال السوداني، وذلك بعد تلقيه خطابًا من إدارة الأخير يفيد بذلك.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخطاب المرسل من جانب إدارة نادي الهلال السوداني، معلقًا عليها:

"تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي الهلال السوداني الشقيق، وأعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي، وأعد جماهير النادي العريق في السودان الشقيق، بأن أبذل كل ما في وسعي لرفعة اسم النادي العريق وتحقيق أماني محبية، وشكرًا لكم".

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تركي آل الشيخ كان رئيسًا شرفيًا للنادي الأهلي، قبل أن يتقدم باستقالته من منصبه، ويوافق عليها مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب.

وتملك آل الشيخ نادي بيراميدز المصري، قبل أن تنتقل ملكيته إلى الإماراتي سالم الشامسي، حيث يمتلك آل الشيخ حاليًا نادي ألميريا الإسباني، منذ بداية الموسم الماضي.

نادي الهلال هو أكثر الأندية تتويجًا ببطولة الدوري السوداني عبر التاريخ، وذلك برصيد 27 بطولة في تاريخه.

تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي الهلال السوداني الشقيق ... واعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي وأعد جماهير النادي العريق في السودان الشقيق بأن ابذل كل مافي وسعي لرفعة اسم النادي وتحقيق اماني محبيه وشكراً لكم 🇸🇦❤️🇸🇩 pic.twitter.com/4dP0FVasnW — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 27, 2020

وحل الهلال في المركز الثاني مرتين، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، كما احتل وصافة بطولة دوري أبطال العرب مرة واحدة عام 2001.