رسالة خاصة من تركي آل الشيخ عقب أنباء تجميد نادي بيراميدز

تأتي هذه الرسالة من مالك نادي بيراميدز، عقب ما كشف عنه الإعلامي إبراهيم فايق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وجه تركي آل الشيخ رسالة خاصة إلى العديد من الأسماء التي تعاونت معه بشكل جيد ومميز خلال تواجده في مصر مع نادي بيراميدز.

وتأتي هذه الرسالة من مالك نادي بيراميدز، عقب ما كشف عنه الإعلامي إبراهيم فايق، الذي أكد إن المستشار تركي آل الشيخ مالك، قرر تجميد النادي وتصفيته بسبب تصريحات مسيئة.

وكتب فايق عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "مصادر: تركي آل الشيخ يقرر تجميد النشاط في نادي بيراميدز وتصفيته بعد تصريحات إعلامية قيلت في حقه وحق تجربة بيراميدز بشكل مسيء".

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وبشكل رسمي لم يعلق أي أحد من مسئولي بيراميدز على الأمر سواء بالتأكيد أو النفي، حول صحة هذه الأنباء.

يُذكر أن آل الشيخ قد وجه الشكر والتحية إلى كلاً من : "المستشار مرتضى منصور واحمد وامير ...حسام البدري... احمد حسن... حسام حسن وابراهيم ...هادي خشبه ...محمد العاصي... هاني ابوريدة ... محمد كامل ... مدحت شلبي ... احمد عفيفي... ابراهيم فايق ... رضا عبدالعال ... خالد الغندور ... ميدو ... عمرو اديب... عمرو دياب ... محمد حماقي... محمد هنيدي ... هاني فرحات ... محمد رمضان ... رامي امام ... ايمن بهجت قمر... امير طعيمة ... خالد تاج ... عمرو مصطفى ... هاني فرحات ... طارق مدكور ... خالد عز ... حماده اسماعيل ...جمال ومدحت العدل ... محسن جابر ... هاني شاكر ...عمروالليثي... ايهاب جلال... لاعبي واداري بيراميدز ... مع حفظ الالقاب والمعذرة اذا نسيت حد".