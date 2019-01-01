رسائل تحذيرية من تركي آل الشيخ لجمهور الأهلي: كيف أعاديكم؟

العودة لكيان الأهلي رسالة مالك ألميريا خلال الفترة الحالية

حذر تركي آل الشيخ؛ رئيس نادي ألميريا الإسباني ووزير الترفيه السعودي، جمهور الأهلي المصري من مساعي الوقيعة بينه وبينهم، مؤكدًا أنه واحد من مشجعي القلعة الحمراء.

في الفترة الأخيرة، مالك نادي بيراميدز السابق أعلن فتحه صفحة جديدة مع مجلس الأهلي بقيادة محمود الخطيب، متنازلًا عن كافة القضايا التي رفعها ضده.

وشملت معاهدات الصلح التي بدأت آل الشيخ كذلك كل من أساء له من جمهور الأحمر، معلنًا رجوعه لخدمة الكيان.

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وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كيف أعادي جمهور الأهلي أو النادي الأهلي المصري.. فأنا واحد منهم، ولكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي".

وأضاف: "الآن وقد اتضح للجميع كل شيء، لذلك أعلن وبنية خالصة مسامحة الجميع، والعودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان".

الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء تابع: "احذر جماهير الأهلي اللذين أتشرف بأني منهم من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف إلى الإساءة لعلاقتنا كشعوب ودول .. وعلاقتنا بكيان النادي الأهلي العظيم.

"احترسوا ممن يحاولون مرة أخرى إفساد العلاقة بيننا .. وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة أخرى".

واختتم: "أعود إلى الأهلي مسامحًا الجميع .. ومشجعًا ومحبًا وداعمًا له وواقفًا ضد كل من يحاول الإساءة له ولرموزه وجماهيره، وتذكروا أنه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين .. واللي يلعب معانا يستحمل".