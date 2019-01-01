أول تعليق من تركي آل الشيخ على قرار تأجيل مباراة بيراميدز والأهلي بالكأس

أعلن صباح اليوم عن تأجيل مباريات بطولة كأس مصر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

علق معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومالك نادي بيراميدز على قرار تأجيل مباريات بطولة كأس مصر.

الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن صباح اليوم عن تأجيل مباريات بطولة كأس مصر، بناء على وجود رفض أمني لإقامة هذه المباريات خلال الفترة الحالية.

وقال آل الشيخ عبر حساب بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "اتفق مع الاتحاد المصري على أن التأجيل واجب فأمن مصر خط أحمر".

مهاجم الأهلي ومنتخب مصر مروان محسن يُكمل عامه الـ30.. عيد ميلاد سعيد @MMohsen 🎊🎉 pic.twitter.com/Oe9NXj1hci — جول مصر (@goaleg) February 26, 2019

وأضاف آل الشيخ : "أيضًا التأجيل يعطي لدياز فرصة للتعرف على اللاعبين .. وأيضًا يكون الخصم مكتمل الصفوف لكي تكون المباراة ممتعة .. فنحن لا نقابل إلا الجاهزين".

مؤمن زكريا يتحدث عن حقيقة "مرضه" وعودته للأهلي

وشهدت الفترة الماضية حالة جدل كبيرة بسبب هذه المواجهة المنتظرة بين فريقي الأهلي وبيراميدز كأس مصر، بسبب تعنت كل فريق لصالح قراره، حتى حسم مسؤولي اتحاد الكرة موقف المباراة بشكل نهائي.