تركي آل الشيخ يفكر في اعتزال "تويتر" ويستطلع آراء متابعيه

هل يعتزل آل الشيخ تويتر؟

يفكر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، في عدم المشاركة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بداية من العام الجديد 2020.

آل الشيخ نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "أفكر جدياً في ١-١-٢٠٢٠م أن اعتزل تويتر".

وطرح تركي آل الشيخ استفتاء لمعرفة آراء متابعيه، جاء خياراته: "اعتزل قرار حكيم، لا تعتزل، قرار يخصك".

تركي آل الشيخ يعد واحدًا من أهم الشخصيات العربية خلال الأعوام السابقة، حيث كان يتولى رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية، بالإضافة لرئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم، وغيرها من المناصب المهمة.

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ويمتلك آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر" أكثر من 3 ملايين و700 ألف متابع، حيث يتابعه العديد من الشخصيات العربية المهمة، سواء في مجال الرياضة أو مجالات أخرى.

واستحوذ تركي آل الشيخ مؤخرًا، على إدارة نادي ألميريا الإسباني، بالإضافة إلى إقامة مباراة اعتزال ياسر القحطاني، نجم الهلال ومنتخب السعودية السابق.

وينافس فريق ألميريا الإسباني بقوة، على العودة إلى دوري الدرجة الأولى "الليجا" الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب فرق دوري الدرجة الثانية الإسباني.