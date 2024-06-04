"تركيزي على الرابعة".. نجم إسبانيا يرد على اهتمام برشلونة وعملاقي أوروبا!

مطمع كبار أوروبا منذ سنوات

أدلى الإسباني الدولي داني أولمو بحوار لصحيفة "موندو ديبورتيفو" كشف فيه عديد الأمور المتعلقة بمستقبله ونظرته الحالية لمنتخب إسبانيا.

وقال أولمو في البداية: "أنا هادئ للغاية، حصلت على إجازتي منذ أسبوعين بعد انتهاء البوندسليجا، والآن أتطلع للمنتخب".

وأضاف: "لدينا طموح أن نحقق كأس أوروبا للمرة الرابعة ولدينا الإمكانيات لذلك، تركيزنا منصب على هذا الأمر".

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وأكد أولمو أن "كثيرًا من المشجعين يتابعونني فقط في دوري أبطال أوروبا، لكن كل من يعرف كرة القدم حقًا.. يعرفني".

وعن مستقبله، وسط اهتمام عمالقة أوروبيين أبرزهم برشلونة وليفربول وبايرن ميونخ به، قال: "تركيزي الآن منصب على اليورو مع إسبانيا.. بعد ذلك سنرى ما يحدث".