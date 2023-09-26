ترقب قبل "ديربي جدة" .. الأهلي مهدد بفقدان نجم دفاعه أمام الاتحاد!

الأهلي قد يصبح في ورطة لم تكن في الحسبان خلال الديربي المرتقب أمام الاتحاد..

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لا صوت يعلو فوق صوت "ديربي جدة"، تلك المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الاتحاد والأهلي في قمة الجولة التاسعة لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي، حيث يفكر قطبا "عروس البحر الأحمر" وجماهيرهما في المواجهة بحماس.

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ويسعى الناديان إلى دخول "ديربي جدة" بكامل عناصرهما، مع معاناة الاتحاد مع إصابة كريم بنزيما وتكهنات بشأن لحاقه بالمباراة، فيما يواجه الأهلي خطر فقدان أحد العناصر الرئيسية في خط الدفاع.

صحيفة "عكاظ" أكدت أن البرازيلي روجير إيبانيز مدافع الأهلي يواجه خطر الإيقاف في الديربي في حال حصوله على بطاقة صفراء في مباراة "الراقي" أمام الاتفاق في الجولة الثامنة من دوري روشن، والتي تقام مساء السبت القادم على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، وهي المباراة الأخيرة لقلعة الكؤوس قبل مواجهة الاتحاد.

إيبانيز حصل على ثلاث بطاقات صفراء حتى الآن في دوري روشن، وتنص اللائحة التنظيمية لبطولة الدوري السعودي للمحترفين أنه إذا تلقى لاعب أربعة إنذارات في مباريات مختلفة من المسابقة يوقف تلقائيًا عن المشاركة في المباراة التالية.

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وبذلك سيكون على المدافع البرازيلي الحذر الشديد خلال مواجهة الاتفاق، حتى لا يجد نفسه غائبًا عن أول ديربي له بعد قدومه إلى جدة من روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

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