ترقب برازيلي .. ريال مدريد يحسم موقفه النهائي من بقاء أنشيلوتي!

الجدل قد ينتهي في يناير القادم

رغم كل محاولات الاتحاد البرازيلي لكرة القدم للاستعانة بكارلو أنشيلوتي، إلا أن مستقبل المدرب الإيطالي أصبح أكثر اقترابًا من ريال مدريد.

عقد أنشيلوتي الحالي مع ريال ينتهي في يونيو 2024 ولم يتم الاتفاق حول التجديد حتى الآن، بوجود أنباء تؤكد توصله لاتفاق مع الاتحاد البرازيلي لتدريب منتخب السيليساو بعد نهاية الموسم.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن هذا الاتفاق غير موجود من الأساس، لأن أنشيلوتي كان واضحًا مع البرازيل رغم شعوره بالاطراء تجاه تفاوضهم معه، حيث أكد لهم أن ريال مدريد هو أولويته ولو قامت إدارة النادي بعرض التجديد عليه سيوافق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن الفشل الذي تعاني منه البرازيل مع المدرب المؤقت فرناندو دينيز وضع الكثير من الضغوط على الاتحاد لمحاولة إقناع أنشيلوتي، ولكن المدرب المخضرم اجتمع مع عائلته وابنه دافيد "مساعده المباشر" وأوضح لهم أنه لا يزال سعيدًا في مدريد وسيجدد عقده لو أراد النادي ذلك.

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ومن المتوقع أن يوافق أنشيلوتي على التجديد بنفس قيمة عقده الحالي دون الحصول على أي زيادة مالية، وذلك لشعوره بالراحة الكاملة في ريال بسبب الدعم الذي يحظى به من الرئيس فلورنتينو بيريز.

وفي الوقت الحالي تبدو رغبة ريال مدريد كذلك هي الإبقاء على أنشيلوتي حتى 2025، لسعادة النادي بما يقدمه الإيطالي والشعبية التي يحظى بها بين الجماهير، ومن المتوقع أن يتم مناقشة الأمر جديًا بعد كأس السوبر الإسباني الذي سيقام في السعودية خلال شهر يناير القادم.