ترشيح مدرب النصر للتدريب في الدوري البرازيلي

فيتوريا يمتلك إمكانيات مميزة كمدير فني تجعله قادرًا على النجاح

ماجد جزر

رشحت إحدى الصحف البرازيلية المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر السعودي من أجل التدريب في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "90min" البرازيلية أن فيتوريا يمتلك إمكانيات مميزة كمدير فني تجعله قادرًا على النجاح في منافسات الدوري البرازيلي.

الصحيفة البرازيلية أضافت المدير الفني لنادي النصر : " يسير بخطى رائعة مع فريقه منذ تولي المهمة، وتمكن من تحقيق لقب الدوري السعودي الموسم الماضي".

ويمتد عقد النصر السعودي مع البرتغالي روي فيتوريا حتى نهاية الموسم الحالي 2019\2020، ولم تفتح الإدارة باب التفاوض معه حتى الآن.

وحول أبرز المدربين في الدوري البرازيلي حاليًا، قالت أن الثنائي جورج جيسوس مدرب فلامنغو الحالي والهلال السابق، والأرجنتيني خورخي سامباولي مدرب سانتوس هم الأبرز حاليًا.

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يُذكر أن فيتوريا تنتظره مواجهة صعبة مع النصر أمام السد القطري في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والذي يُقام الإثنين المُقبل.