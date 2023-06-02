بعد ترشيحه للانتقال إلى الاتحاد .. سالم الدوسري يحسم مستقبله مع الهلال بـ"رسالة مؤثرة"

وجّه رسالة إلى جماهير نادي الهلال بعد ترشيحه للانتقال إلى الاتحاد في الموسم القادم

"النجم الدولي سالم الدوسري غير سعيد في نادي الهلال"، جملة ترددت كثيرًا في الأسابيع الأخيرة من الموسم الرياضي المنتهي 2022-2023، وذلك بالتزامن مع تراجع مستوى اللاعب الفني.

الإعلامي الرياضي سعود الصرامي من ناحيته، رشح انتقال الدوسري إلى نادي الاتحاد؛ لمصلحة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، الذي قد يفقد واحدًا من أهم اللاعبين، إذا استمر وضعه السيئ داخل قلعة الزعيم.

ولكن، يبدو أن سالم أغلق الباب أمام أي تكهنات بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وذلك بـ"رسالة مؤثرة" إلى جماهير هذا الكيان الكبير.

وكتب سالم الدوسري عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إلى عشاق الكيان الهلالي.. انتهى الموسم بحلوه ومره".

وأضاف نجم الهلال الدولي: "كان موسمًا طويلًا ومرهقًا.. كنّت أتمنى أن أسعدكم أكثر، والحمد لله على ما تحقق، وسامحوني على أي تقصير، وأعتذر منكم".

وفي تأكيد على استمراره مع الهلال.. وعد الدوسري "الجماهير"، بتقديم الأفضل للفريق، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024، والعودة إلى منصات التتويج مجددًا؛ قائلًا: "على دروب الذهب نلتقي إن شاء الله".