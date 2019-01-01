فيديو - ترحيب خاص من عمر السومة بعودة جروس لقيادة الأهلي

كانت إدارة النادي الأهلي قد أعلنت تعاقدها مع العراب جروس

يبدو أن اللاعب الدولي السوري عمر السومة أكثر اللاعبين سعادة بعودة المدير الفني السويسري كريستيان جروس لقيادة الفريق مُجددًا خلال الفترة الحالية.

ماجد جزر

وكانت إدارة النادي الأهلي قد أعلنت تعاقدها مع العراب جروس "كما تصفه جماهير النادي الأهلي السعودي"، لخلافة المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش والذي تمت اقالته بسبب سوء النتائج.

ونشر اللاعب الدولي السوري فيديو خاص عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بعودة المدير الفني السويسري لقيادة الفريق مُجددًا في اشارة منه إلى سعادته بهذه القرار.

ويُعد المهاجم السوري أكبر الفائزين من عودة المدرب السويسري، والذي دائمًا ما يتألق معه، نظرًا للثقة المتبادلة بين الثنائي.

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السومة عانى الفترة الماضية من تذبذب في المستوى، وعودة جروس ستكون لها مفعول السحر على مستوى المهاجم الهداف.