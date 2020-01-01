جدول ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا 2020
في 21 يوليو 2019 أُجريت قرعة الدورين التمهيدي والأول من دوري أبطال أفريقيا 2019-2020 ، وكانت ركلة بداية الدور التمهيدي في 9 أغسطس 2019، واستمر حتى 25 أغسطس 2019.
يشارك في النسخة الحالية من البطولة الأقوى والأهم في القارة السمراء 57 فريقاً، 52 منهم بدأوا المشوار من الدور المؤهل، وكانت بداية مشوار 4 فرق من الدور الأول.
الترجي التونسي هو بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا ، وحصل عليها على حساب الوداد المغربي ولكن بعد الكثير من إثارة الجدل بعد أن تم اكتشاف عطل تقنية VAR في مباراة الإياب بتونس، مما شجع لاعبي الوداد على الانسحاب قبل أن يتم اللجوء إلى المحكمة الرياضية وتقرر لجنة الانضباط في الكاف مؤخراً أن الترجي هو البطل.
وفي هذا التقرير يستعرض لكم جول جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا 2020
جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2020، القنوات الناقلة وموعد النهائي
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا 2020
سجل أشرف بنشرقي هدف الزمالك الرابع في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الرجاء، في المباراة التي انتهت 4-1 للفارس الأبيض، كما سجل مصطفى محمد هدفين.
|الترتيب
|اللاعب
|عدد الأهداف
|1
|جاكسون موليكا - مازيمبي
|7
|2
|أشرف بنشرقي - الزمالك
|6
|=3
|كريم العريبي - النجم الساحلي
|4
|=3
|مصطفى محمد - الزمالك
|4
|=5
|بدر بانون - الرجاء
|3
|=5
|محمد الداي - الهلال
|3
|=5
|أيوب الكعبي - الوداد
|3
|=5
|وينستون كالينجو - زيسكو يونايتد
|3
|=5
|علي معلول - الأهلي
|3
|=5
|مابولولو - بريميو دي أوجوستو
|3
|=5
|بن مالانجو - الرجاء
|3
|=5
|توني - بيترو دي لواندا
|3