جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز 2021-2022
انطلقت النسخة الثالثة والستين من منافسات الدوري المصري الممتاز في 25 أكتوبر 2021، والذي كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا.
يعد الأهلي هو البطل التاريخي للدوري بعد أن حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 13 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.
تُوج الزمالك بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي ليكسر احتكار الأهلي للقب في المواسم الخمس السابقة، بعد صراع على اللقب امتد حتى آخر جولات المسابقة.
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ورغم خسارة الأهلي للقب الدوري في الموسم الماضي، إلا أن محمد شريف مهاجم "المارد الأحمر" نجح في الفوز بجائزة هداف البطولة بعدما سجل 21 هدفًا، وجاء خلفه مصطفى فتحي الذي قضى الموسم الماضي مع سموحة معارًا من الزمالك وسجل 17 هدفًا مع الفريق السكندري.
وفي هذا التقرير نستعرض لكم جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2021-22.
جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021-22
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2022: مابولولو يخطف الصدارة
مع انطلاق الجولة الثانية من الدوري، نجح مابولولو في تسجيل هدفين في شباك فيوتشر، ليصل إلى هدفه الثالث ويتصدر ترتيب الهدافين.
وأحرز أحمد زيزو وكذلك عمر السعيد مجددًا للزمالك، كما سجل محمد شريف أول أهدافه في النسخة الحالية من الدوري المصري.
|الترتيب
|اللاعب
|الأهداف
|1
|كريستوفاو مابولولو - الاتحاد السكندري
|3
|=2
|وليد الكرتي - بيراميدز
|2
|=2
|أحمد سيد زيزو - الزمالك
|2
|=2
|محمد هلال - البنك الأهلي
|2
|=2
|بيرسي تاو - الأهلي
|2
|=2
|أحمد رفعت - فيوتشر
|2
|=2
|جون أوكويي إيبوكا - إنبي
|2
|=2
|عمر السعيد - الزمالك
|2
|=9
|محمد شريف - الأهلي
|1
|=9
|مروان حمدي - سموحة
|1
|=9
|فوزي الحناوي - الاتحاد السكندري
|1
|=9
|فيصل حسين - سموحة
|1
|=9
|أيمن الصفاقسي - فيوتشر
|1
|=9
|سعيدو سيمبوري - الاتحاد السكندري
|1
|=9
|كريم الديب - الاتحاد السكندري
|1
|=9
|محمد شكري - سموحة
|1
|=9
|موسى دياوارا - البنك الأهلي
|1
|=9
|صديق كالابا - سموحة
|1
|=9
|حسام عبد الواحد - مصر المقاصة
|1
|=9
|سيف تقا - سيراميكا كليوباترا
|1
|=9
|خالد قمر - الجونة
|1
|=9
|علي معلول - الأهلي
|1
|=9
|أحمد عبد القادر - الأهلي
|1
|=9
|هشام نبوي - غزل المحلة
|1
|=9
|محمد عنتر - المصري
|1