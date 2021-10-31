تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز 2021-2022..

انطلقت النسخة الثالثة والستين من منافسات الدوري المصري الممتاز في 25 أكتوبر 2021، والذي كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

يعد الأهلي هو البطل التاريخي للدوري بعد أن حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 13 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

تُوج الزمالك بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي ليكسر احتكار الأهلي للقب في المواسم الخمس السابقة، بعد صراع على اللقب امتد حتى آخر جولات المسابقة.

ورغم خسارة الأهلي للقب الدوري في الموسم الماضي، إلا أن محمد شريف مهاجم "المارد الأحمر" نجح في الفوز بجائزة هداف البطولة بعدما سجل 21 هدفًا، وجاء خلفه مصطفى فتحي الذي قضى الموسم الماضي مع سموحة معارًا من الزمالك وسجل 17 هدفًا مع الفريق السكندري.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2021-22.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021-22

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2022: مابولولو يخطف الصدارة

مع انطلاق الجولة الثانية من الدوري، نجح مابولولو في تسجيل هدفين في شباك فيوتشر، ليصل إلى هدفه الثالث ويتصدر ترتيب الهدافين.

وأحرز أحمد زيزو وكذلك عمر السعيد مجددًا للزمالك، كما سجل محمد شريف أول أهدافه في النسخة الحالية من الدوري المصري.