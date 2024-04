ترتيب ميسي ورونالدو.. أفضل 5 لاعبين على مر العصور من وجهة نظر جمال موسيالا!

هذه اختيارات الألماني للأفضل عبر التاريخ

عبر منصات نادي بايرن ميونخ الاجتماعية، كان كل من جمال موسيالا لاعب فريق كرة القدم بالنادي، وسيرجي إيباكا نجم كرة السلة، يتجاذبان أطراف الحديث.

وفي برنامج "How Hungry You Are" فاجأ إيباكا موسيالا بسؤال هام عن كرة القدم وربما يكون اعتياديًا، وهو: من هم أفضل 5 لاعبين عبر كل العصور؟.

في البداية أمن موسيالا بعض الاختيارات بقوله إنه لم يشاهد لاعبين مثل دييجو مارادونا وبيليه وجيرد مولر وإنه سيتحدث عمن شاهدهم.

ثم قال بالترتيب التالي: ليونيل ميسي - كريستيانو رونالدو - رونالدينيو - زين الدين زيدان - رونالد نازاريو.

النجم الالماني يعد من أهم مواهب كرة القدم بشكل عام، ويمثل أملًا لمنتخب ألمانيا في بطولة يورو 2024 التي يستضيفها المانشافت.