جدول مباريات ومجموعة عمان في كأس العرب 2021

تعود من جديد بطولة كأس العرب في نسخة جديدة كليًا في نهاية نوفمبر الجاري، وستقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم في قطر التي ستستضيف كأس العالم 2022.

لُعبت المباريات التمهيدية في يونيو الماضي، واكتملت مجموعات كأس العرب 2021 بالفعل، وننتظر انطلاق البطولة التي تتكون من 4 مجموعاتٍ رباعية، يتأهل متصدر كلاً منها ووصيفه ليحاول شق طريقه نحو النهائي ثم الكأس.

المنتخب العماني هو أحد المنتخبات المشاركة في كأس العرب في نسخته الجديدة، ويسجل بذلك مشاركته الثانية في البطولة، بعد نسخة 1966 التي أقيمت في سوريا وودعها من دور المجموعات.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على مجموعة منتخب عمان في كأس العرب 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة.

مجموعة عمان في كأس العرب 2021

أوقعت قرعة كأس العرب 2021 منتخب عمان في المجموعة الأولى، والتي يتواجد بها منتخبات قطر والعراق والبحرين.

#كأس_العرب_FIFA |



تهانينا لجميع المنتخبات العربية المتأهلة إلى #كأس_العرب_2021



وبالتوفيق لجميع المنتخبات في منافسات النسخة العاشرة من البطولة العربية الكبيرة المرتقبة .. pic.twitter.com/miAKlIB7MA — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) June 25, 2021

مجموعة منتخب عمان في كأس العرب 2021

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 قطر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 العراق 0 0 0 0 0 0 0 0 3 عمان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 البحرين 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات عمان في كأس العرب 2021؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2021 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتها المفتوحة beIN SPORTS HD.

لم تعلن أي قناة أخرى حصولها على حقوق بث مباريات كأس العرب 2021، لكن من الممكن أن تحصل بعض القنوات العربية الأخرى على بعض المباريات.

جدول مباريات عمان في كأس العرب 2021

بداية مشوار منتخب عمان في كأس العرب 2021 كان في الدور التمهيدي، وواجه خلاله الصومال وفاز بهدفين لهدف.

وفي دور المجموعات، سيستهل مبارياته بمواجهة العراق ثم سيواجه قطر والبحرين تواليًا.

#كاس_العرب_FIFA |



📎 جدول المباريات..



بالتوفيق لجميع المنتخبات العربية.. pic.twitter.com/HCnpG7ODEf — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) April 28, 2021

دور المجموعات المباراة الموعد الملعب العراق - عمان الثلاثاء 30 نوفمبر 2021،

17:00 عمان، 16:00 العراق ستاد الجنوب عمان - قطر الجمعة 3 ديسمبر 2021،

17:00 عمان، 16:00 قطر ستاد المدينة التعليمية عمان - البحرين الإثنين 6 ديسمبر 2021،

23:00 عمان، 22:00 البحرين ستاد أحمد بن علي