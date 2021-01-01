جدول مباريات ومجموعة الكويت في كأس العرب 2021

تعرف على جدول مباريات منتخب الكويت في كأس العرب للمنتخبات 2021، وما هي القنوات الناقلة وما هي المجموعة التي سيشارك فيها الأزرق في حال تأهله؟

بعد غياب استمر لتسع سنوات، تعود البطولة العربية للمنتخبات من جديد في نسخة استثنائية تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم في ديسمبر 2021، وستقام في قطر المستضيفة لكأس العالم 2022.

يشارك في كأس العرب 23 منتخبًا، وقد تم تقسيمهم إلى مستويين، حيث تبدأ منتخبات المستوى الأول - البالغ عددها 9 منتخبات - البطولة مباشرةً من دور المجموعات، فيما تبدأ بقية المنتخبات من الملحق المؤهل.

جاء منتخب الكويت في المركز 148 في التصنيف العالمي، ليتواجد في المركز 20 عربيًا، وبذلك سيبدأ البطولة من الملحق المؤهل من دور المجموعات.

يمتلك المنتخب الكويتي تاريخ طويل في البطولة العربية، فهو أكثر المنتخبات مشاركةً بالتساوي مع الأردن برصيد 8 مشاركاتٍ لكلٍ منهما، لكنه لم يسبق له الفوز بكأس العرب.

وبعد إجراء قرعة كأس العرب 2021 في أبريل، نتعرف على مباريات ومجموعة الكويت في البطولة العربية في نسختها الجديدة.

جدول مباريات الكويت في كأس العرب 2021

سيبدأ المنتخب الكويتي مشواره في كأس العرب 2021 من الدور التمهيدي، وسيواجه في مباراة الملحق منتخب البحرين.

#كاس_العرب_FIFA |



📎 جدول المباريات..



بالتوفيق لجميع المنتخبات العربية.. pic.twitter.com/HCnpG7ODEf — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) April 28, 2021

لم يتم تحديد موعد مباريات الملحق حتى الآن، لكنها بالتأكيد ستسبق انطلاق المسابقة ببضعة أيام وربما أسابيع، وجدير بالذكر أن مباريات المجموعات ستبدأ في 30 نوفمبر 2021.

المباراة الموعد البحرين - الكويت لم يتحدد

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الكويت في كأس العرب 2021؟

حتى الآن لم يتم الإعلان الرسمي عن القنوات الناقلة لكأس العرب 2021، لكن يتوقع أن يتم نقل البطولة مجانًا عبر كافة القنوات والمنصات العربية.

وفي هذا الحالة ستنقل مباريات المنتخب الكويتي في البطولة العربية 2021 على قناة الكويت الرياضية، والتي تعتبر الناقل الرئيسي لأهم فعاليات وبطولات الكرة الكويتية.

مجموعة الكويت في كأس العرب 2021

إذا تمكن منتخب الكويت من تخطي البحرين، فسيشارك في المجموعة الأولى المتواجد بها قطر والعراق والفائز في مباراة الملحق بين عمان والصومال.

منتخب الكويت الأول لكرة القدم 🇰🇼 في المجموعة الأولى بكأس العرب FIFA قطر 2021 #كأس_العرب #KuwaitFA pic.twitter.com/AFdrbLPaKo — KuwaitFA (@KuwaitFA) April 27, 2021

مجموعة المنتخب الكويتي في كأس العرب 2021