ما هي فرص تأهل النصر في دوري أبطال آسيا 2021؟

تعرف على حسابات صعود النصر والسد والوحدات عن المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2021..

أوقعت قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021 النصر السعودي في مجموعة نارية، تضم فولاد الإيراني والسد القطري والوحدات الأردني.

أربك العريق الأردني حسابات المجموعة من الجولة الأولى، ففي مفاجأةٍ قوية نجح في التعادل مع العالمي السعودي وأربك المنافسين، وما زاد التعقيدات فوز فارس نجد على عيال الذيب في الجولة الثانية.

كان نادي فولاد الإيراني مفاجأةً غير سارة للثلاثي العربي، فقد أظهر صلابةً غير عادية في مواجهة النصر والسد، ونجح في الخروج من مباراتيهما بتعادلين ثمينين، كما حقق انتصار على الوحدات ووضع نفسه بقوة في السباق على بطاقة التأهل.

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

فما هي فرص تأهل الأندية العربية في المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2021؟

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2021

قبل الخوض في حسابات التأهل، يجب النظر على موقف كل فريق في المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2021.

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 النصر 3 1 2 0 4 2 +2 5 2 فولاد 3 1 2 0 3 2 +1 5 3 السد 3 1 1 1 5 5 0 4 4 الوحدات 3 0 1 2 1 4 -3 1

يحتل النصر صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على فولاد الوصيف، ويأتي في المركز الثالث السد برصيد 4 نقاط، ويتذيل الوحدات المجموعة بنقطة واحدة.

ما هي قواعد التأهل في دوري أبطال آسيا 2021؟

يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا 2021 مباشرةً، ويلحق بالمصتدرين أفضل 4 فرق حققت المركز الثاني في مجموعاتها، وذلك وفقًا لعدد النقاط التي جمعها كل فريق.

في حالة التساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمعايير الآتية:

​​عدد النقاط التي جمعها كل فريق من المواجهات المباشرة مع الفرق المتساوي معها.

فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.

عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في المواجهات المباشرة مع المتساوي معهم.

إذا استمر التساوي بين فريقين أو أكثر بعد الرجوع لجميع المعايير السابقة يتم اللجوء للآتي: فارق الأهداف لكل فريق في جميع مباريات المجموعة. عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في جميع المباريات. اللجوء لركلات الجزاء في حال استمر التساوي بين فريقين وكانت المباراة بينهما هي آخر مباريات المجموعة. نقاط اللعب النظيف (البطاقة الصفراء = نقطة واحدة، البطاقة الحمراء = 3 نقاط، بطاقة صفراء ثم حمراء مباشرة لنفس اللاعب = 4 نقاط). التصنيف.



ما هي مباريات النصر المتبقية في دوري أبطال آسيا 2021؟

المباراة الموعد الملعب النصر - فولاد الجمعة 23 أبريل 2021،

11 رمضان 1442،

21:00 السعودية، 20:00 الأردن مرسول بارك النصر - الوحدات الإثنين 26 أبريل 2021،

14 رمضان 1442،

21:00 السعودية، 20:00 الأردن مرسول بارك السد - النصر الخميس 29 أبريل 2021،

17 رمضان 1442،

21:00 السعودية وقطر، 20:00 الأردن مرسول بارك

سيبدأ الدور الثاني للنصر بمباراة الإياب ضد فولاد الإيراني، ثم سيواجه الوحدات في الجولة قبل الأخيرة، وسيكون على موعد مع مباراة السد التي من المتوقع أن تكون شرسة في الجولة الأخيرة.

ما هي فرص تأهل النصر في دوري أبطال آسيا 2021؟

مع انتهاء الدور الأول من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جمع النصر 5 نقاط بالتساوي مع نادي فولاد الإيراني.

يمكن للعالمي ضمان التأهل كمتصدر للمجموعة في حالة فوزه بمباراتين من الثلاثة المتبقية له، حيث سيصل رصيده إلى 11 نقطة، لكن لضمان الصدارة عليه جمع نقاطه الست من مباراتي فولاد والسد، وذلك لضمان أفضلية المواجهات المباشرة ضد المنافسين الرئيسيين في المجموعة.

ستتعقد حسابات النصر قليلاً في حالة الخسارة من أحد الفريقين، لكن ستكون فرصته في التأهل كأحد أفضل الثواني كبيرة بكل تأكيد.

يمكن لفارس نجد أيضًا أن يتأهل كمتصدر في حال وصوله للنقطة العاشرة، لكن في هذه الحالة سينتظر نتائج الفرق المنافسة خاصةً فولاد المتساوي معه في النقاط، أما في حالة خسارة النصر في مباراة واحدة فقط من الثلاثة المتبقية، فستكون فرصه في التأهل صعبة، وهو الاحتمال البعيد بالنظر لما انتهى عليه الدور الأول.

ما هي مباريات السد المتبقية في دوري أبطال آسيا 2021؟

المباراة الموعد الملعب الوحدات - السد الجمعة 23 أبريل 2021،

11 رمضان 1442،

21:00 قطر، 22:00 الأردن ستاد الملك فهد الدولي فولاد - السد الإثنين 26 أبريل 2021،

14 رمضان 1442،

21:00 قطر، 20:00 الأردن ستاد الملك فهد الدولي السد - النصر الخميس 29 أبريل 2021،

17 رمضان 1442،

21:00 السعودية وقطر، 20:00 الأردن مرسول بارك

مباراة الجولة الرابعة للسد ستكون ضد الوحدات الأردني، ثم سيلتقي بفولاد في الجولة قبل الأخيرة، وسيواجه صاحب الأرض النصر في الجولة الأخيرة.

ما هي فرص تأهل السد في دوري أبطال آسيا 2021؟

قد يكون السد هو الأقرب للتأهل عن المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا رغم أنه في المركز الثالث حتى الآن، وذلك بالنظر إلى مبارياته المتبقية.

هناك تدرج في المستوى في مباريات السد المتبقية في مجموعات الآسيوية، فمباراته في الجولة الرابعة ستكون أمام أضعف فرق المجموعة الوحدات، والذي فاز عليه في الدور الأول بالثلاثة، وفي نفس الجولة سيشتبك ثنائي الصدارة النصر وفولاد ببعضهما البعض، وجميع النتائج ستضمن لعيال الذيب التقدم شريطة الفوز على الشقيق الأردني.

في حالة تحقيق هذه الفرضية، سيكون لزامًا على الأبيض الفوز على فولاد في المباراة التالية، وذلك لمواجهة العالمي في المباراة الأخيرة بفرصتين في التأهل، إما كمتصدر أو كأحد أفضل الوصفاء.

في حالة خسارة السد من الفريق الإيراني أو التعادل، سيحتاج للفوز على النصر في المباراة الأخيرة بنتيجة أكبر 3-1، والتي خسر بها عيال الذيب في مباراة الذهاب بين الفريقين.

ما هي مباريات الوحدات المتبقية في دوري أبطال آسيا 2021؟

المباراة الموعد الملعب الوحدات - السد الجمعة 23 أبريل 2021،

11 رمضان 1442،

21:00 قطر، 22:00 الأردن ستاد الملك فهد الدولي النصر - الوحدات الإثنين 26 أبريل 2021،

14 رمضان 1442،

21:00 السعودية، 20:00 الأردن مرسول بارك الوحدات - فولاد الخميس 29 أبريل 2021،

17 رمضان 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ستاد الملك فهد الدولي

سيواجه الوحدات في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2021 نادي السد، ثم سيواجه صاحب الأرض النصر، وفي آخر الجولات سيواجه نادي فولاد الإيراني.

ما هي فرص تأهل الوحدات في دوري أبطال آسيا 2021؟

قد تكون فرص تأهل الوحدات عن المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2021 شبه معدومة، وذلك وفقًا لمستويات فرق المجموعة التي ظهرت بها في الدور الأول.

حصل الأخضر على نقطة واحدة فقط من مبارياته الثلاث كانت من النصر، لكنه مني بهزيمتين وضحتا فارق المستوى من السد وفولاد.

لكن، إذا ما أراد الدحيل التأهل لدور 16 في دوري أبطال آسيا 2021، فعليه الفوز بمبارياته الثلاثة المتبقية، ثم انتظار سقوط أحد رفقاء المجموعة في المواجهات المباشرة بينهم، وحتى في هذه الحالة ففرصته للتأهل ستكون كأحد أفضل الثواني.