ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-23، جدول المباريات والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2022-23، القنوات الناقلة في الشرق الأوسط، وترتيب المجموعات

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم، لمتابعة النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 والتي من المتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والحماس.

وتترقب جماهير كرة القدم حول العالم منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، للتعرف على الفرق التي ستتأهل إلى الأدوار الإقصائية، في الطريقة إلى نهائي إسطنبول.

ومع تحقيق ريال مدريد للقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي للمرة 14 في تاريخه، فإن هناك حالة من الترقب للتعرف على مشوار النادي الملكي في البطولة، وعما إذا كان سينجح مرة أخرى في الحفاظ على لقبه، أو سيتمكن فريق آخر من حصد اللقب.

وبطبيعة الحال البداية للوصول إلى اللقب الغالي، ستكون من دور المجموعات، الذي سيكون مليئًا بالمباريات القوية والمثيرة، خاصة مع وجود العديد من الفرق القوية ستتنافس في مجموعة واحدة، فعلى سبيل المثال سيعمل برشلونة على الثأر من بايرن ميونخ من الهزيمة التاريخية التي لحقت به في 2020، بينما سيلعب يوفنتوس مع باريس سان جيرمان في نهائي مبكر والكثير.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23، والقنوات الناقلة

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ما موعد انطلاق ونهاية دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا؟

ستكون نسخة موسم 2022-2023 من دوري أبطال أوروبا استثنائية، حيث سيتم ضغط مباريات دور المجموعات بسبب انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022 في نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-23، قبل انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في مونديال قطر.

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وينطلق دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا يوم 6 سبتمبر 2022، على أن تقام مباريات الجولة الأخيرة يوم 2 نوفمبر 2022.

ما موعد قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا؟

بعد نهاية دور المجموعات وتحديد المتأهلين رسميًا إلى الأدوار الإقصائية، وستقام قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا يوم 7 نوفمبر 2022، على أن ينطلق أول الأدوار الإقصائية يوم 14 فبراير 21023.

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات الأبرز على beIN SPORTS Premium 1، كما يتم إذاعة بقية مباريات كل جولة عبر قنوات أخرى تابعة للمجموعة القطرية.

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ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-23

المجموعة الأولى:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أياكس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ليفربول 0 0 0 0 0 0 0 0 3 نابولي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 رينجرز 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بورتو 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أتلتيكو مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 3 باير ليفركوزن 0 0 0 0 0 0 0 0 4 كلوب بروج 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بايرن ميونخ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 برشلونة 0 0 0 0 0 0 0 0 3 إنتر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 فيكتوريا بلزن 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 آينتراخت فرانكفورت 0 0 0 0 0 0 0 0 2 توتنهام 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سبورتينج لشبونة 0 0 0 0 0 0 0 0 4 مارسيليا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ميلان 0 0 0 0 0 0 0 0 2 تشيلسي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سالزبورج 0 0 0 0 0 0 0 0 4 دينامو زغرب 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ريال مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 2 لايبزيج 0 0 0 0 0 0 0 0 3 شاختار 0 0 0 0 0 0 0 0 4 سلتيك 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مانشستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 إشبيلية 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بوروسيا دورتموند 0 0 0 0 0 0 0 0 4 كوبنهاجن 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثامنة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 باريس سان جيرمان 0 0 0 0 0 0 0 0 2 يوفنتوس 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بنفيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 مكابي 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-23

يبدأ دور المجموعات يوم 6 سبتمبر وحتى 2 نوفمبر 2022.

الجولة الأولى:

المباراة الموعد النتيجة الملعب دينامو زغرب - تشيلسي الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية ماكسيمير بوروسيا دورتموند - كوبنهاجن الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية سيجنال إيدونا بارك سالزبورج - ميلان الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ريد بول آرينا سلتيك - ريال مدريد الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية سلتيك بارك لايبزيج - شاختار الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ريد بول آرينا إشبيلية - مانشستر سيتي الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية رامون سانشيز بثخوان باريس سان جيرمان - يوفنتوس الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية حديقة الأمراء بنفيكا - مكابي الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ملعب النور أياكس - رينجرز الأربعاء 7 سبتمبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية يوهان كرويف آرينا فرانكفورت - سبورتنج لشبونة الأربعاء 7 سبتمبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية دويتشه بنك بارك نابولي - ليفربول الأربعاء 7 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية دييجو أرماندو مارادونا أتلتيكو مدريد - بورتو الأربعاء 7 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية واندا ميتروبوليتانو كلوب بروج - باير ليفركوزن الأربعاء 7 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية يان بريدل برشلونة - فيكتوريا بلزن الأربعاء 7 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية سبوتيفاي كامب نو إنتر - بايرن ميونخ الأربعاء 7 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية جوسيبي مياتسا توتنهام - مارسيليا الأربعاء 7 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ملعب توتنهام هوتسبير

الجولة الثانية:

المباراة الموعد النتيجة الملعب فيكتوريا بلزن - إنتر الثلاثاء 13 سبتمبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية دوسان أرينا سبورتنج لشبونة - توتنهام الثلاثاء 13 سبتمبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية جوزيه ألفالادي ليفربول - أياكس الثلاثاء 13 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أنفيلد رينجرز - نابولي الثلاثاء 13 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية إيبروكس بورتو - كلوب بروج الثلاثاء 13 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية دراجاو باير ليفركوزن - أتلتيكو مدريد الثلاثاء 13 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية باي أرينا بايرن ميونخ - برشلونة الثلاثاء 13 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أليانز أرينا مارسيليا - فرانكفورت الثلاثاء 13 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية فيلودروم ميلان - دينامو زغرب الأربعاء 14 سبتمبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية سان سيرو شاختار - سلتيك الأربعاء 14 سبتمبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية ملعب الجيش البولندي تشيلسي - سالزبورج الأربعاء 14 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ستامفورد بريدج ريال مدريد - لايبزيج الأربعاء 14 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية سانتياجو برنابيو مانشستر سيتي - بوروسيا دورتموند الأربعاء 14 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية اتحاد كوبنهاجن - إشبيلية الأربعاء 14 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية باركن يوفنتوس - بنفيكا الأربعاء 14 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أليانز ستاديوم مكابي - باريس سان جيرمان الأربعاء 14 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية -

الجولة الثالثة:

المباراة الموعد النتيجة الملعب بايرن ميونخ - فيكتوريا بلزن الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية أليانز أرينا مارسيليا - سبورتنج لشبونة الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية فيلودروم ليفربول - رينجرز الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أنفيلد أياكس - نابولي الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية يوهان كرويف أرينا بورتو - باير ليفركوزن الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية دراجاو كلوب بروج - أتلتيكو مدريد الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية يان بريدل إنتر - برشلونة الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية جوسيبي مياتسا فرانكفورت - توتنهام الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية دويتشه بنك بارك سالزبروج - دينامو زغرب الأربعاء 5 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية ريد بول أرينا لايبزيج - سلتيك الأربعاء 5 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية ريد بول أرينا تشيلسي - ميلان الأربعاء 5 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ستامفورد بريدج ريال مدريد - شاختار الأربعاء 5 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية سانتياجو برنابيو مانشستر سيتي- كوبنهاجن الأربعاء 5 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية اتحاد إشبيلية - بوروسيا دورتموند الأربعاء 5 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية رامون سانشيز بثخوان يوفنتوس - مكابي الأربعاء 5 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أليانز ستاديوم بنفيكا - باريس سان جيرمان الأربعاء 5 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ملعب النور

الجولة الرابعة:

المباراة الموعد النتيجة الملعب كوبنهاجن - مانشستر سيتي الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية باركن مكابي - يوفنتوس الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية - دينامو زغرب - سالزبورج الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ماكسيمير ميلان - تشيلسي الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية سان سيرو شاختار - ريال مدريد الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية الجيش البولندي سلتيك - لايبزيج الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية سلتيك بارك بوروسيا دورتموند - إشبيلية الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية سيجنال إيدونا بارك باريس سان جيرمان - بنفيكا الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية حديقة الأمراء نابولي - أياكس الأربعاء 12 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية دييجو أرماندو مارادونا أتلتيكو مدريد - كلوب بروج الأربعاء 12 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية واندا ميتروبوليتانو رينجرز -ليفربول الأربعاء 12 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية إيبروكس باير ليفركوزن - بورتو الأربعاء 12 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية باي أرينا برشلونة - إنتر الأربعاء 12 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية سبوتيفاي كامب نو فيكتوريا بلزن - بايرن ميونخ الأربعاء 12 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية دوسان أرينا توتنهام - فرانكفورت الأربعاء 12 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ملعب توتنهام هوتسبير سبورتنج لشبونة - مارسيليا الأربعاء 12 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية خوسيه ألفالادي

الجولة الخامسة:

المباراة الموعد النتيجة الملعب سالزبورج - تشيلسي الثلاثاء 25 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية ريد بول أرينا إشبيلية - كوبنهاجن الثلاثاء 25 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية رامون سانشيز بثخوان دينامو زغرب - ميلان الثلاثاء 25 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ماكسيمير سلتيك - شاختار الثلاثاء 25 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية سلتيك بارك لايبزيج - ريال مدريد الثلاثاء 25 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ريد بول أرينا بوروسيا دورتموند - مانشستر سيتي الثلاثاء 25 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية سيجنال إيدونا بارك باريس سان جيرمان -مكابي الثلاثاء 25 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية حديقة الأمراء بنفيكا - يوفنتوس الثلاثاء 25 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ملعب النور كلوب بروج -بورتو الأربعاء 26 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية يان بريدل إنتر - فيكتوريا بلزن الأربعاء 26 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية جوسيبي مياتسا نابولي - رينجرز الأربعاء 26 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية دييجو أرماندو مارادونا أياكس - ليفربول الأربعاء 26 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية يوهان كرويف أرينا أتلتيكو مدريد - باير ليفركوزن الأربعاء 26 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية واندا ميتروبوليتانو برشلونة - بايرن ميونخ الأربعاء 26 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية سبوتيفاي كامب نو توتنهام - سبورتنج لشبونة الأربعاء 26 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ملعب توتنهام هوتسبير فرانكفورت - مارسيليا الأربعاء 26 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية دويتشه بنك بارك

الجولة السادسة