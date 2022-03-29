Qatar World Cup 2022Getty/Goal
بلال محمد

جدول تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا والقنوات الناقلة

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروباإنجلتراالمجرآيسلندالاتفياإسكتلنداالدنماركبولنداصربياسويسراكرواتيااليونانالجبل الأسودجزر الفاروقبرصروسيارومانياالنمساهولنداآندورامالطاأوكرانياإسرائيلآيرلنداقراءات طويلةأرمينياإيطالياليشتنشتاينألبانيافرنساجبل طارقإسبانياألمانيابلجيكاسلوفاكيابلغاريامولدوفافنلندامقدونيا الشماليةالبوسنة والهرسكسلوفينياويلزالبرتغالأذربيجانإيرلندا الشماليةتركياسان مارينوالنرويج

تعرف على جدول ومواعيد مباريات تصفيات كأس العالم 2022 لقارة أوروبا، والقنوات الناقلة، وما هي مجموعات التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022؟

رغم عدم تحديد المنتخبات المشاركة، بدأ العد التنازلي لكأس العالم 2022 ، والذي سيقام للمرة الأولى في بلد عربي هي قطر، وسيقام للمرة الثانية في قارة آسيا.

أجريت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 الخاصة بالقارة الأوروبية يوم الإثنين 7 ديسمبر 2020، وقد أخرجت مجموعات في المتناول بالنسبة لكبار القارة العجوز، على غرار ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.

غاب المنتخب الإيطالي عن كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك بعد مفاجأة مدوية حققها منتخب السويد في الملحق المؤهل للمونديال، وبالطبع سيقاتل الآتزوري على العودة من جديد لكأس العالم وهو ما يبدو في المتناول، خاصةً مع المستوى الجيد الذي يقدمه الطليان مع روبيرتو مانشيني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وستشهد التصفيات مشاركة منتخب قطر بعد حصوله على دعوة من الاتحاد الأوروبي، وسيلعب العنابي في المجموعة الأولى ولكن لن يتم احتساب نتائجه بشكل رسمي وستكون مبارياته كالمباريات الودية مع منتخبات المجموعة وهم البرتغال، صربيا، أيرلندا، لوكسمبورج، وأذربيجان.

لكن، ما هي مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 لأوروبا وما هو جدول المباريات والقنوات الناقلة؟.

جدول مباريات وترتيب مجموعة البرتغال في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات الملحق الأوروبي لكأس العالم 2022

مباريات مثيرة ينتظرها عشاق كرة القدم في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022، خاصةً في المسار الثالث الذي وقع فيه منتخبي البرتغال وإيطاليا.

المسار الأول

نصف النهائي

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

اسكتلندا - أوكرانيا

تأجلت

-

هامبدن بارك

ويلز - النمسا

الخميس 24 مارس 2022،
21:45 مصر، 22:45 السعودية

1-2

استاد كارديف سيتي

النهائي

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

الفائز من نصف النهائي الأول - ويلز

يونيو 2022

-

لم يتحدد

المسار الثاني

نصف النهائي

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

روسيا - بولندا

ألغيت

-

VTB أرينا

السويد - التشيك

الخميس 24 مارس 2022،
21:45 مصر، 22:45 السعودية

0-1

فريندز أرينا

النهائي

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

بولندا - السويد

الثلاثاء 29 مارس 2022،
21:45 مصر، 22:45 السعودية

0-2

ملعب سيليزيا

المسار الثالث

نصف النهائي

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

إيطاليا - مقدونيا الشمالية

الخميس 24 مارس 2022،
21:45 مصر، 22:45 السعودية

1-0

رينزو باربيرا

البرتغال - تركيا

الخميس 24 مارس 2022،
21:45 مصر، 22:45 السعودية

1-3

دراجاو

النهائي

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

البرتغال - مقدونيا الشمالية

الثلاثاء 29 مارس 2022،
21:45 مصر، 22:45 السعودية

0-2

دراجاو

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا

المجموعة الأولى
الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1صربيا8620189+920
2البرتغال8521176+1117
3جمهورية آيرلندا8233118+39
4لوكسمبورج8305818-109
5آذربيجان8017518-131

جدول مباريات المجموعة الأولى

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
البرتغال - آذربيجان
الأربعاء 24  مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية
0-1
ملعب يوفنتوس
صربيا -

جمهورية أيرلندا

الأربعاء 24  مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية
2-3

ملعب ريد ستار

جمهورية أيرلندا - لوكسمبورجالسبت 27 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية		1-0ملعب أفيفا
صربيا - البرتغالالسبت 27 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية		2-2ملعب ريد ستار
آذربيجان - صربياالثلاثاء 30 مارس 2021،

18:00 مصر، 20:00 السعودية		2-1ستاد باكي الأوليمبي
لوكسمبورج - البرتغالالثلاثاء 30 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		3-1ملعب جوزي بارتيل
البرتغال - أيرلنداالأربعاء 1 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-2ستاد ألجارفي
لوكسمبورج - آذربيجانالأربعاء 1 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-2ستاد لوكسمبورج
جمهورية أيرلندا- آذربيجانالسبت 4 سبتمبر 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية		1-1ستاد أفيفا
صربيا - لوكسمبورجالسبت 4 سبتمبر 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية		1-4ستاد رايكو ميتيتش
آذربيجان - البرتغالالثلاثاء 7 سبتمبر 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية		3-0ستاد باكي
جمهورية أيرلندا - صربياالثلاثاء 7 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-1ستاد أفيفا
البرتغال - لوكسمبورجالثلاثاء 12 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-5ستاد ألجارفي
صربيا - آذربيجانالثلاثاء 12 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-3ستاد رايكو ميتيتش

أيرلندا - البرتغال

الخميس 11 نوفمبر 2021

0-0

ستاد أفيفا

لوكسمبورج - أذربيجان

الخميس 11 نوفمبر ٢٠٢١

1-3

ستاد باكو

لوكسمبورج - جمهورية آيرلندا

الأحد 14 نوفمبر 2021

3-0

ستاد لوكسمبورج

البرتغال - صربيا

الأحد 14 نوفمبر 2021

2-1

ستاد دا لوز

المجموعة الثانية
الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1إسبانيا8611155+1019
2السويد8503126+615
3اليونان824288010
4جورجيا8215612-67
5كوسوفو8125515-105

جدول مباريات المجموعة الثانية

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
السويد - جورجيا
الخميس 25  مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية
0-1 
فريندز أرينا
إسبانيا  - اليونان
الخميس 25  مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية
1-1
نويفا لوس كارمينيس
جورجيا - إسبانياالأحد 28 مارس 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية		2-1بوريس بايتشادزه دينامو أرينا
كوسوفو - السويدالأحد 28 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		3-0ملعب فاضل فوكري
اليونان - جورجياالأربعاء 31 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-1ستاد تومبا
إسبانيا - كوسوفوالأربعاء 31 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-3لا كارتوخا
جورجيا - كوسوفوالخميس 2 سبتمبر 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية		1-0ستاد باتومي
السويد - إسبانياالخميس 2 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-2فريندز أرينا
كوسوفو - اليونانالأحد 5 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-1ستاد فاضل فوكري
إسبانيا - جورجياالأحد 5 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-4نويفو فيفيرو
اليونان - السويدالأربعاء 8 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-2الملعب الأولمبي بأثينا
كوسوفو - إسبانياالأربعاء 8 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		2-0ستاد فاضل فوكري
كوسوفو - جورجياالثلاثاء 12 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		2-1ستاد فاضل فوكري
السويد - اليونانالثلاثاء 12 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-2فريندز أرينا

اليونان - إسبانيا

الخميس 11 نوفمبر 2021

1-0

الملعب الأولمبي بأثينا

جورجيا - السويد

الخميس 11 نوفمبر 2021

0-2

ستاد باتومي

اليونان -كوسوفو

الأحد 14 نوفمبر 2021

1-1

ستاد أولمبيك

إسبانيا -السويد

الأحد 14 نوفمبر 2021

0-1

لا كارتوخا

المجموعة الثالثة
الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1سويسرا8530152+1318
2إيطاليا8440132+1116
3أيرلندا الشمالية823367-19
4بلغاريا8224614-88
5ليتوانيا8107419-153

جدول مباريات المجموعة الثالثة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
بلغاريا  - سويسرا
الخميس 25  مارس 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية
3-1 
فاسيل ليفسكي
إيطاليا  - أيرلندا 

الشمالية

الخميس 25  مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية
 0-2  
إنيو تارديني
بلغاريا - إيطالياالأحد 28 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		2-0فاسيل ليفسكي
سويسرا - ليتوانياالأحد 28 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-1إيه إف جي أرينا
ليتوانيا - إيطالياالأربعاء 31 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		2-0LFF
أيرلندا الشمالية - بلغارياالأربعاء 31 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-0ويندسور بارك
إيطاليا - بلغارياالأربعاء 1 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-1ستاد أرتيمو فرانكي
ليتوانيا - أيرلندا الشماليةالأربعاء 1 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		4-1LFF
بلغاريا - ليتوانياالأحد 5 سبتمبر 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية		0-1ستاد فاسيل ليفسكي
سويسرا - إيطالياالأحد 5 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-0سانت جاكوب بارك
إيطاليا - ليتوانياالأربعاء 8 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-5ستاد سيتا ديل تريكولور
أيرلندا الشمالية - سويسراالأربعاء 8 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-0ويندسور بارك
بلغاريا - جمهورية أيرلنداالثلاثاء 12 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-2ستاد فاسيل ليفسكي
ليتوانيا - سويسراالثلاثاء 12 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		4-0LFF

أيرلندا الشمالية - ليتوانيا

الجمعة 12 نوفمبر 2021،
21:45 مصر، 22:45 السعودية

0-1

ويندسور بارك

إيطاليا - سويسرا

الجمعة 12 نوفمبر 2021،
21:45 مصر، 22:45 السعودية

1-1

سان سيرو

آيرلندا الشمالية - إيطاليا

الإثنين 15 نوفمبر 2021

0-0

ويندسور بارك

سويسرا - بلغاريا

الإثنين 15 نوفمبر 2021

0-4

سويسبور أرينا

المجموعة الرابعة
الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1فرنسا8530183+1518
2أوكرانيا8260118+312
3فنلندا83231010011
4البوسنة والهرسك8143912-37
5كازاخستان8035520-153

جدول مباريات المجموعة الرابعة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
فرنسا - أوكرانيا
الأربعاء 24  مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية
1-1
ملعب فرنسا
فنلندا- البوسنة والهرسك
الأربعاء 24  مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية
2-2
ملعب هلسنكي الأولمبي
كازاخستان - فرنساالأحد 28 مارس 2021،

15:00 مصر، 16:00 السعودية		2-0أساتانا أرينا
أوكرانيا - فنلنداالأحد 28 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-1سنترال ستاديوم
البوسنة والهرسك - فرنساالأربعاء 31 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-0ستاد جربافيتشا
أوكرانيا - كازاخستانالأربعاء 31 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-1ملعب أوليمبيسكي
كازاخستان - أوكرانياالأربعاء 1 سبتمبر 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية		2-2أستانا أرينا
فرنسا - البوسنة والهرسكالأربعاء 1 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-1ستاد دي لا مينو
فنلندا - كازاخستانالسبت 4 سبتمبر 2021،

15:00 مصر، 16:00 السعودية		0-1ستاد هيلسينكي
أوكرانيا - فرنساالسبت 4 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-1ملعب أوليمبيسكي
البوسنة والهرسك - كازاخستانالثلاثاء 7 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		2-2ستاد بيلينو بولي
فرنسا - فنلنداالثلاثاء 7 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-2ستاد حديقة ليون
كازاخستان - فنلنداالثلاثاء 12 أكتوبر 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية		2-0أستانا أرينا
أوكرانيا - البوسنة والهرسكالثلاثاء 12 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-1أرينا لفيف

البوسنة والهرسك - فنلندا

السبت 13 نوفمبر 2021

3-1

بيلينو بولي

فرنسا - كازاخستان

السبت 13 نوفمبر 2021

0-8

حديقة الأمراء

الوسنة والهرسك - أوكرانيا

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

2-0

بيلينو بولي

فنلندا - فرنسا

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

2-0

ستاد هيلسينكي

المجموعة الخامسة
الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1بلجيكا8620256+1920
2ويلز8431149+515
3التشيك8422149+514
4 إستوانيا8115921-124
5روسيا البيضاء8107724-173

جدول مباريات المجموعة الخامسة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
إستوانيا - جمهورية التشيك
الأربعاء 24  مارس 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية
6-2
أ.لي كوك أرينا
بلجيكا -

ويلز

الأربعاء 24  مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية
1-3
دين دريف
روسيا البيضاء - إستوانياالسبت 27 مارس 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية		2-4ملعب دينامو
جمهورية التشيك - بلجيكاالسبت 27 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية		1-1إيدن أرينا
بلجيكا - روسيا البيضاءالثلاثاء 30 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-8دين دريف
ويلز - جمهورية التشيكالثلاثاء 30 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-1ستاد كارديف سيتي
التشيك - روسيا البيضاءالخميس 2 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-1ستاد ميستسكي
إستونيا - بلجيكاالخميس 2 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		5-2ستاد ليليكولا
روسيا البيضاء - ويلزالأحد 5 سبتمبر 2021،

15:00 مصر، 16:00 السعودية		3-2ستاد سنترال
بلجيكا - جمهورية التشيكالأحد 5 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-3ستاد الملك بادوين
روسيا البيضاء - بلجيكاالأربعاء 8 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-0ستاد كازان
ويلز - إستونياالأربعاء 8 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-0ستاد كارديف سيتي
جمهورية التشيك - ويلزالجمعة 8 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		2-2ستاد ميستسكي
إستوانيا - روسيا البيضاءالجمعة 8 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-2ستاد ليليكولا
روسيا البيضاء - التشيكالإثنين 11 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		2-0ستاد كازان
إستونيا - ويلزالإثنين 11 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-0ستاد ليليكولا

بلجيكا - إستونيا

السبت 13 نوفمبر 2021

1-3

كينج بادوين

ويلز - روسيا البيضاء

السبت 13 نوفمبر 2021

1-5

ستاد كارديف سيتي

التشيك - إستونيا

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

0-2

ستاد ليتنا

ويلز - بلجيكا

الثلاثاء 16 نوفمبر

1-1

ستاد كارديف سيتي

المجموعة السادسة
الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1الدنمارك10901303+2727
2اسكتلندا10721177+1023
3إسرائيل105142321+216
4النمسا105141917+216
5جزر فارو10118723-164
6مولدوفا10019530-251

جدول مباريات المجموعة السادسة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
إسرائيل  - الدنمارك
الخميس 25  مارس 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية
2-0
ملعب بلومفيلد

اسكتلندا - النمسا

الخميس 25  مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية
2-2
هامبدين بارك
مولدوفا - جزر فاروالخميس 25  مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية		1-1زيمبرو
الدنمارك - مولدوفاالأحد 28 مارس 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية		0-8إم سي إتش أرينا
النمسا - جزر فاروالأحد 28 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-3ملعب إرنست هابيل
إسرائيل - اسكتلنداالأحد 28 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-1ملعب بلومفيد
النمسا - الدنماركالأربعاء 31 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		4-0ستاد إرنست هابيل
مولدوفا - إسرائيلالأربعاء 31 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		4-1ستاد زيمبرو
اسكتلندا - جزر فاروالأربعاء 31 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-4هامبدين بارك
الدنمارك - اسكتلنداالأربعاء 1 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-2باركين
جزر فارو - إسرائيلالأربعاء 1 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		4-0تورسفولور
مولدوفا - النمساالأربعاء 1 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		2-0ستاد زيمبرو
جزر فارو - الدنماركالسبت 4 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-0تورسفولر
إسرائيل - النمساالسبت 4 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		2-5ستاد سامي أوفر
اسكتلندا - مولدوفاالسبت 4 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-1هامبدين بارك
النمسا - اسكتلنداالثلاثاء 7 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-0إرنست هابيل
الدنمارك - إسرائيلالثلاثاء 7 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-5ستاد باركين
جزر فارو - مولدوفاالثلاثاء 7 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-2تورسفولر
الدنمارك - النمساالثلاثاء 12 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-1ستاد باركين
جزر فارو - اسكتلنداالثلاثاء 12 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-0تورسفولر
إسرائيل - مولدوفاالثلاثاء 12 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-2ستاد تيرنر

مولدوفا - اسكتلندا

الجمعة 12 نوفمبر 2021،
19:00 مصر، 20:00 السعودية

2-0

ملعب زيمبرو

النمسا - إسرائيل

الجمعة 12 نوفمبر 2021،
21:45 مصر، 22:45 السعودية

2-4

ارنست هابيل

الدنمارك - جزر فارو

الجمعة 12 نوفمبر 2021،
21:45 مصر، 22:45 السعودية

1-3

باركت ستاديون

النمسا - مولدوفا

الإثنين 15 نوفمبر 2021

1-4

ستاد ورثرسي

إسرائيل - جزر فارو

الإثنين 15 نوفمبر 2021

2-3

ستاد ناتانيا

اسكتلندا - الدنمارك

الإثنين 15 نوفمبر 2021

0-2

هامبدن بارك

المجموعة السابعة
الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1هولندا10721338+2523
2تركيا106312716+1121
3النرويج10532158+718
4الجبل الأسود103341415-112
5لاتفيا102351114-39
6جبل طارق100010443-390

جدول مباريات المجموعة السابعة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
تركيا - هولندا
الأربعاء 24  مارس 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية
2-4
ملعب أتاتورك الأولمبي

جبل طارق

 - النرويج

الأربعاء 24  مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية
3-0
ملعب فيكتوريا
لاتفيا  - الجبل الأسودالأربعاء 24  مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية		2-1ملعب سكونتو
الجبل الأسود - جبل طارقالسبت 27 مارس 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية		1-4ملعب بودجوريتسا
النرويج - تركياالسبت 27 مارس 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية		3-0لاروزاليدا
هولندا - لاتفياالسبت 27 مارس 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية		0-2 أمستردام أرينا
جبل طارق - هولنداالثلاثاء 30 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		7-0ستاد فيكتوريا
الجبل الأسود - النرويجالثلاثاء 30 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-0ستاد سيتي
تركيا - لاتفياالثلاثاء 30 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		3-3ستاد أتاتورك الأوليمبي
لاتفيا - جبل طارقالأربعاء 1 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-3ستاد داوجافا
النرويج - هولنداالأربعاء 1 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-1ستاد أوليفال
تركيا - الجبل الأسودالأربعاء 1 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		2-2فودافون بارك
لاتفيا - النرويجالسبت 4 سبتمبر 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية		2-0ستاد داوجافا
جبل طارق - تركياالسبت 4 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		3-0ستاد فيكتوريا
هولندا - الجبل الأسودالسبت 4 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-4ستاد فيليبس
الجبل الأسود - لاتفياالثلاثاء 7 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-0ستاد سيتي
هولندا - تركياالثلاثاء 7 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-6يوهان كرويف أرينا
النرويج - جبل طارقالثلاثاء 7 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-5ستاد أوليفال
جبل طارق - الجبل الأسودالجمعة 8 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		3-0ستاد فيكتوريا
لاتفيا - هولنداالجمعة 8 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-0ستاد داوجافا
تركيا - النرويجالجمعة 8 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-1ستاد فنربخشة
لاتفيا - تركياالإثنين 11 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		2-1ستاد داوجافا
هولندا - جبل طارقالإثنين 11 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-6ستاد فينورد
النرويج - الجبل الأسودالإثنين 11 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-2ستاد أوليفال

النرويج - لاتفيا

السبت 13 نوفمبر 2021

0-0

أوليفال

تركيا - جبل طارق

السبت 13 نوفمبر 2021

0-6

باشاك شهير فاتح تيريم

الجبل الأسود - هولندا

السبت 13 نوفمبر 2021

2-2

ستاد سيتي

هولندا - النرويج

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

0-2

ملعب فينورد

الجبل الأسود - تركيا

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

2-1

بودجوريكا سيتي

جبل طارق - لاتفيا

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

3-1

ستاد فيكتوريا

المجموعة الثامنة
الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1كرواتيا10721214+1723
2روسيا

10

712196+1322
3سلوفاكيا103521710+714
4سلوفينيا104241312+114
5قبرص10127421-175
6مالطا10127930-215

جدول مباريات المجموعة الثامنة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
سلوفينيا - كرواتيا
الأربعاء 24  مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية
0-1
ملعب ستوزيتسه
قبرص  - سلوفاكيا
الأربعاء 24  مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية
0-0
ملعب جي إس بي
مالطة - روسياالأربعاء 24  مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية		3-1ملعب تاكالي الوطني
روسيا - سلوفينياالسبت 27 مارس 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية		1-2ملعب فيشت
كرواتيا - قبرصالسبت 27 مارس 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية		0-1ملعب ريبيكا
سلوفاكيا - مالطة السبت 27 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية		2-2سيتي أرينا
قبرص - سلوفينياالثلاثاء 30 مارس 2021،

18:00 مصر، 20:00 السعودية		0-1ملعب جي إس بي
كرواتيا - مالطة الثلاثاء 30 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-3ستاد رويفيتشا
سلوفاكيا - روسياالثلاثاء 30 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-2ستاد أنتون مالاتينسكي
مالطا - قبرصالأربعاء 1 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-3الملعب الوطني
روسيا - كرواتياالأربعاء 1 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-0ستاد لوجنيكي
سلوفينيا - سلوفاكياالأربعاء 1 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-1ستاد ستوجيتسي
قبرص - روسياالسبت 4 سبتمبر 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية		2-0GSP
سلوفينيا - مالطاالسبت 4 سبتمبر 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية		0-1ستاد ستوجيتسي
سلوفاكيا - كرواتياالسبت 4 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-0تيلني بولي
كرواتيا - سلوفينياالثلاثاء 7 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-3ستاد بوليود
روسيا - مالطاالثلاثاء 7 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-2أوتكريتي أرينا
سلوفاكيا - قبرصالثلاثاء 7 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-2تيهيلني بولي
قبرص - كرواتياالجمعة 8 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		3-0GSP
مالطة - سلوفينياالجمعة 8 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		4-0الملعب الوطني
روسيا - سلوفاكياالجمعة 8 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-1أوتكريتي أرينا
قبرص - مالطاالإثنين 11 أكتوبر 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية		2-2أيك أرينا
كرواتيا - سلوفاكياالإثنين 11 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		2-2ستاد جرادسكي فرت
سلوفينيا - روسياالإثنين 11 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		2-1ليودسكي فرت

مالطا - كرواتيا

الخميس 11 نوفمبر 2021

7-1

الملعب الوطني

روسيا - قبرص

الخميس 11 نوفمبر 2021

0-6

جازبروم ستاديوم

كرواتيا - روسيا

الأحد 14 نوفمبر 2021

0-1

ستاد بوليود

مالطا - سلوفاكيا

الأحد 14 نوفمبر 2021

6-0

ستاد ناشيونال

سلوفينيا - قبرص

الأحد 14 نوفمبر 2021

1-2

ستوجيتسي

المجموعة التاسعة
الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1إنجلترا10820393+3626
2بولندا106223011+1920
3ألبانيا106041212018
4المجر105231913+617
5أندورا10208824-166
6سان مارينو100010146-450

جدول مباريات المجموعة التاسعة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
المجر  - بولندا
الخميس 25  مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية
3-3

بوشكاش أرينا

أندورا 

- ألبانيا
الخميس 25  مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية
1-0
الملعب الوطني
إنجلترا - سان مارينوالخميس 25  مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية		0-5ملعب ويمبلي
ألبانيا - إنجلتراالأحد 28 مارس 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية		2-0ملعب كمال ستافا
سان مارينو - المجرالأحد 28 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		3-0ملعب سان مارينو
بولندا - أندوراالأحد 28 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-3ملعب الجيش البولندي
أندورا - المجرالأربعاء 31 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		4-1الملعب الوطني
إنجلترا - بولنداالأربعاء 31 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-2ملعب ويمبلي
سان مارينو - ألبانياالأربعاء 31 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		2-0ستاد سان مارينو
أندورا - سان مارينوالخميس 2 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-2الملعب الوطني
المجر - إنجلتراالخميس 2 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		4-0بوشكاش أرينا
بولندا - ألبانياالخميس 2 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-4نارودوي
ألبانيا - المجرالأحد 5 سبتمبر 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية		0-1إلباسان أرينا
إنجلترا - أندوراالأحد 5 سبتمبر 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية		0-4ستاد ويمبلي
سان مارينو - بولنداالأحد 5 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		7-1ستاد سان مارينو
ألبانيا - سان مارينوالأربعاء 8 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-5إلباسان أرينا
المجر - أندوراالأربعاء 8 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-2بوشكاش أرينا
بولندا - إنجلتراالأربعاء 8 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-1نارودوفي
ألبانيا - بولنداالثلاثاء 12 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-0أرينا كومبيتاري
إنجلترا - المجرالثلاثاء 12 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-1ستاد ويمبلي
سان مارينو - أندوراالثلاثاء 12 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		3-0ستاد سان مارينو

أندورا - بولندا

الجمعة 12 نوفمبر 2021،
21:45 مصر، 22:45 السعودية

4-1

الملعب الوطني

إنجلترا - ألبانيا

الجمعة 12 نوفمبر 2021،
21:45 مصر، 22:45 السعودية

0-5

ويمبلي

المجر - سان مارينو

الجمعة 12 نوفمبر 2021،
21:45 مصر، 22:45 السعودية

0-4

جروباما أرينا

ألبانيا - أندورا

الإثنين 15 نوفمبر 2021

0-1

أرينا كومبيتاري

بولندا - المجر

الإثنين 15 نوفمبر 2021

2-1

نارودوفي

سان مارينو - إنجلترا

الإثنين 15 نوفمبر 2021

10-0

ستاد سان مارينو

المجموعة العاشرة
الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1ألمانيا10901364+3227
2مقدونيا الشمالية105322311+1218
3رومانيا10523138+517
4أرمينيا10334920-1112
5آيسلندا102351218-69
6ليشتنشتاين10019234-321

جدول مباريات المجموعة العاشرة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
ليشتنشتاين - أرمينيا
الخميس 25  مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية
1-0
راين بارك
ألمانيا -

آيسلندا

الخميس 25  مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية
0-3
إم إس في أرينا
رومانيا - مقدونيا الشماليةالخميس 25  مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية		2-3إيلي أوانا
أرمينيا - آيسلنداالأحد 28 مارس 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية		0-2ملعب فازكين سركيسيان
مقدونيا الشمالية - ليشتنشتاينالأحد 28 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-5ملعب فيليب الثاني
رومانيا - ألمانياالأحد 28 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-0ناشيونال أرينا
أرمينيا - رومانياالأربعاء 31 مارس 2021،

18:00 مصر، 20:00 السعودية		2-3ملعب فازكين سركيسيان
ألمانيا - مقدونيا الشماليةالأربعاء 31 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		2-1إم إس في أرينا
ليشتنشتاين - آيسلنداالأربعاء 31 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		4-1ستاد راين بارك
آيسلندا - رومانياالخميس 2 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		2-0لاوجاردالسفولور
ليشتنشتاين - ألمانياالخميس 2 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		2-0كيبون بارك
مقدونيا الشمالية - أرمينياالخميس 2 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-0توشي بروسكي أرينا
آيسلندا - مقدونيا الشماليةالأحد 5 سبتمبر 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية		2-2لاوجاردالسفولور
ألمانيا - أرمينياالأحد 5 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-6مرسيدس بنز أرينا
رومانيا - ليشتنشتاينالأحد 5 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-2أرينا ناسيونالا
أرمينيا - ليشتنشتاينالأربعاء 8 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-1فازجين سارجسيان
آيسلندا - ألمانياالأربعاء 8 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		4-0لاوجاردالسفولور
مقدونيا الشمالية - رومانياالأربعاء 8 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-0توشي برويسكي ارينا
ألمانيا - رومانياالجمعة 8 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-2فولكسبارك
آيسلندا - أرمينياالجمعة 8 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		1-1لاوجاردالسفولور
ليشتنشتاين - مقدونيا الشماليةالجمعة 8 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		4-0ستاد راين بارك
آيسلندا - ليشتنشتاينالإثنين 11 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-4لاوجاردالسفولور
مقدونيا الشمالية - ألمانياالإثنين 11 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		4-0توشي برويسكي أرينا
رومانيا - أرمينياالإثنين 11 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية		0-1ستاد ستيوا

ألمانيا - ليشتنشتاين

الخميس 11 نوفمبر 2021

0-9

فولكسفاجن آرينا

أرمينيا - مقدونيا الشمالية

الخميس 11 نوفمبر 2021

5-0

ريبابليكان ستاديوم

رومانيا - آيسلندا

الخميس 11 نوفمبر 2021

0-0

ستيوا

أرمينيا - ألمانيا

الأحد 14 نوفمبر 2021

4-1

فازجين سارجسيان

ليشتنشتاين - رومانيا

الأحد 14 نوفمبر 2021

2-0

ستاد راينبارك

مقدونيا الشمالية - آيسلندا

الأحد 14 نوفمبر 2021

1-3

توشي برويسكي أرينا

جدول تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا

ستبدأ تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا  في مارس 2021، وسيستمر دور المجموعات حتى نوفمبر 2021، أما الملحق فسيلعب في مارس 2022.

  • الجولة الأولى:  24-25 مارس 2021
  • الجولة الثانية:  27-28 مارس 2021
  • الجولة الثالثة:  30-31 مارس 2021
  • الجولة الرابعة:  1-2 سبتمبر 2021
  • الجولة الخامسة:  4-5 سبتمبر 2021
  • الجولة السادسة:  7-8 سبتمبر 2021
  • الجولة السابعة:  8-9 أكتوبر 2021
  • الجولة الثامنة:  11-12 أكتوبر 2021
  • الجولة التاسعة:  11-13 نوفمبر 2021
  • الجولة العاشرة:  14-16 نوفمبر 2021
  • الملحق:  24، 25، 28، 29 مارس 2022

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ما هي القنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022 أوروبا؟

تُنقل كل مباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول لأغلب هذه المباريات، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

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