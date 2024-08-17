ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة...

كشفت لجنة المسابقات عن جدول دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لموسم 2024-2025 والذي ينطلق يوم الإثنين 19 أغسطس.

فاز بدوري يلو الموسم الماضي نادي القادسية، وصعد لدوري روشن رفقة العروبة والخلود، فيما هبط الحزم وأبها والطائي من دوري روشن.

وفي هذا التقرير من موقع جول، سنتعرف على جدول ترتيب مباريات دوري يلو السعودي 2024-2025

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ما سبب تسمية الدوري السعودي الدرجة الأولى بدوري يلو؟

في بداية سبتمبر 2021، أعلن الحساب الرسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي عن توقيع عقد رعاية مع شركة يلو، وذلك لمدة 3 مواسم قادمة.

أخذ الدوري السعودي الدرجة الأولى تسمية الراعي الجديد، وأصبح مسماه الجديد هو دوري يلو، وهذا الأمر ليس مستحدثًا، ففي جميع أنحاء العالم نجد بطولات تأخذ أسماء الشركات الراعية، على غرار كأس الرابطة الإنجليزي الذي يسمى حاليًا كأس كاراباو وتغير مسماه أكثر من مرة تبعًا للراعي.

ترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2024-2025:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 العدالة 0 0 0 0 0 0 0 0 2 البكيرية 0 0 0 0 0 0 0 0 3 النجمة 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الطائي 0 0 0 0 0 0 0 0 5 جدة 0 0 0 0 0 0 0 0 6 الجندل 0 0 0 0 0 0 0 0 7 الجبلين 0 0 0 0 0 0 0 0 8 الفيصلي 0 0 0 0 0 0 0 0 9 العين 0 0 0 0 0 0 0 0 10 الباطن 0 0 0 0 0 0 0 0 11 الجبيل 0 0 0 0 0 0 0 0 12 الصفا 0 0 0 0 0 0 0 0 13 الحزم 0 0 0 0 0 0 0 0 14 أحد 0 0 0 0 0 0 0 0 15 أبها 0 0 0 0 0 0 0 0 16 نيوم 0 0 0 0 0 0 0 0 17 الزلفي 0 0 0 0 0 0 0 0 18 العربي 0 0 0 0 0 0 0 0

ما القنوات الناقلة لدوري يلو السعودي الدرجة الأولى؟

تذاع مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى عبر قنوات السعودية الرياضية، وذلك حصريًا داخل وخارج المملكة.

جدول مباريات دوري يلو السعودي 2024-2025 – الجولة الأولى