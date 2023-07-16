ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024، جدول المباريات والقنوات الناقلة

بلال محمد
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دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديهجرالخلودالعدالةأحدالقادسيةالجبلينالعروبةجدةالعيننجرانالأخدود

تعرف على جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى موسم 2023-2024، والقنوات الناقلة

كشفت لجنة المسابقات عن جدول دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لموسم 2023-2024 والذي ينطلق يوم 14 أغسطس.

هذا الموسم الثالث بالتسمية الجديدة دوري يلو، وذلك بعد أن كان تحت اسم دوري الأمير محمد بن سلمان الموسم السابق.

فاز بدوري يلو الموسم الماضي نادي الأهلي، وصعد لدوري روشن رفقة الأخدود والرياض والحزم، فيما هبط العدالة والباطن من دوري روشن.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات وترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023-24.

ما هو سبب تسمية الدوري السعودي الدرجة الأولى بدوري يلو؟

في بداية سبتمبر 2021، أعلن الحساب الرسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي عن توقيع عقد رعاية مع شركة يلو، وذلك لمدة 3 مواسم قادمة.

أخذ الدوري السعودي الدرجة الأولى تسمية الراعي الجديد، وأصبح مسماه الجديد هو دوري يلو، وهذا الأمر ليس مستحدثًا، ففي جميع أنحاء العالم نجد بطولات تأخذ أسماء الشركات الراعية، على غرار كأس الرابطة الإنجليزي الذي يسمى حاليًا كأس كاراباو وتغير مسماه أكثر من مرة تبعًا للراعي.

ترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023-2024

الترتيبالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1البكيرية00000000
2الجندل00000000
3العروبة00000000
4الباطن00000000
5العدالة00000000
6جدة00000000
7الخلود00000000
8الترجي00000000
9العربي00000000
10النجمة00000000
11القيصومة00000000
12الفيصلي00000000
13الصفا00000000
14القادسية00000000
15العين00000000
16أحد00000000
17الجبلين00000000
18هجر00000000

ما هي القنوات الناقلة لدوري يلو السعودي الدرجة الأولى؟

تذاع مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى عبر قنوات السعودية الرياضية ، وذلك حصريًا داخل وخارج المملكة..

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-24 - الجولة 1

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
العروبة - الترجيالإثنين 14 أغسطس 2023،
19:35 السعودية ومصر		-ملعب نادي العروبة
الجبلين - الخلودالإثنين 14 أغسطس 2023،
19:35 السعودية ومصر		-مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية
الفيصلي - الجندلالثلاثاء 15 أغسطس 2023،
19:15 السعودية ومصر		-مدينة المجمعة الرياضية
النجمة - القيصومةالثلاثاء 15 أغسطس 2023،
19:15 السعودية ومصر		-ملعب إدارة التعليم
القادسية - العدالةالثلاثاء 15 أغسطس 2023،
20:40 السعودية ومصر		-مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
هجر - أحدالأربعاء 16 أغسطس 2023،
18:55 السعودية ومصر		-ملعب نادي هجر
الباطن - العينالأربعاء 16 أغسطس 2023،
19:15 السعودية ومصر		-ملعب نادي الباطن
البكيرية - الصفاالأربعاء 16 أغسطس 2023،
19:15 السعودية ومصر		-ملعب نادي البكيرية
العربي - جدةالأربعاء 16 أغسطس 2023،
20:40 السعودية ومصر		-ملعب إدارة التعليم

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