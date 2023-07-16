ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024، جدول المباريات والقنوات الناقلة

كشفت لجنة المسابقات عن جدول دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لموسم 2023-2024 والذي ينطلق يوم 14 أغسطس.
هذا الموسم الثالث بالتسمية الجديدة دوري يلو، وذلك بعد أن كان تحت اسم دوري الأمير محمد بن سلمان الموسم السابق.
فاز بدوري يلو الموسم الماضي نادي الأهلي، وصعد لدوري روشن رفقة الأخدود والرياض والحزم، فيما هبط العدالة والباطن من دوري روشن.
وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات وترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023-24.
ما هو سبب تسمية الدوري السعودي الدرجة الأولى بدوري يلو؟
في بداية سبتمبر 2021، أعلن الحساب الرسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي عن توقيع عقد رعاية مع شركة يلو، وذلك لمدة 3 مواسم قادمة.
أخذ الدوري السعودي الدرجة الأولى تسمية الراعي الجديد، وأصبح مسماه الجديد هو دوري يلو، وهذا الأمر ليس مستحدثًا، ففي جميع أنحاء العالم نجد بطولات تأخذ أسماء الشركات الراعية، على غرار كأس الرابطة الإنجليزي الذي يسمى حاليًا كأس كاراباو وتغير مسماه أكثر من مرة تبعًا للراعي.
ترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023-2024
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فوز
|تعادل
|خسارة
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|البكيرية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|الجندل
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|العروبة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|الباطن
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|العدالة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|جدة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|الخلود
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|الترجي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|العربي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|النجمة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|القيصومة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|الفيصلي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|الصفا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|القادسية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|العين
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|أحد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|الجبلين
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|هجر
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
ما هي القنوات الناقلة لدوري يلو السعودي الدرجة الأولى؟
تذاع مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى عبر قنوات السعودية الرياضية ، وذلك حصريًا داخل وخارج المملكة..
جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-24 - الجولة 1
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|العروبة - الترجي
|الإثنين 14 أغسطس 2023،
19:35 السعودية ومصر
|-
|ملعب نادي العروبة
|الجبلين - الخلود
|الإثنين 14 أغسطس 2023،
19:35 السعودية ومصر
|-
|مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية
|الفيصلي - الجندل
|الثلاثاء 15 أغسطس 2023،
19:15 السعودية ومصر
|-
|مدينة المجمعة الرياضية
|النجمة - القيصومة
|الثلاثاء 15 أغسطس 2023،
19:15 السعودية ومصر
|-
|ملعب إدارة التعليم
|القادسية - العدالة
|الثلاثاء 15 أغسطس 2023،
20:40 السعودية ومصر
|-
|مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
|هجر - أحد
|الأربعاء 16 أغسطس 2023،
18:55 السعودية ومصر
|-
|ملعب نادي هجر
|الباطن - العين
|الأربعاء 16 أغسطس 2023،
19:15 السعودية ومصر
|-
|ملعب نادي الباطن
|البكيرية - الصفا
|الأربعاء 16 أغسطس 2023،
19:15 السعودية ومصر
|-
|ملعب نادي البكيرية
|العربي - جدة
|الأربعاء 16 أغسطس 2023،
20:40 السعودية ومصر
|-
|ملعب إدارة التعليم
اختيارات المحررين
- ثورة باريس لموسم 2023-24 .. لا ميسي ولا راموس وخمس صفقات جديدة!
- لوكاكو والهلال .. خسارة أصحاب "العقلية الطفولية" مكسب لو تعلمون عظيم!
- كسرت قلب ليفربول .. أسباب تفضيل هندرسون لعرض الاتفاق والعمل مجددًا مع جيرارد!
- على رأسهم أردا جولر! تشكيل أوزيل لأفضل من زاملوه في مشواره
- قبل انطلاق المباراة الافتتاحية لكأس العالم للسيدات.. تعرف على الـ32 منتخبًا المشارك بالبطولة