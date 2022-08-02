ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، جدول المباريات والقنوات الناقلة

كشفت لجنة المسابقات عن جدول دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لموسم 2022-23 والذي ينطلق يوم 22 أغسطس المقبل.
هذا الموسم الثاني بالتسمية الجديدة دوري يلو، وذلك بعد أن كان تحت اسم دوري الأمير محمد بن سلمان الموسم السابق.
فاز بدوري الدرجة الأولى السعودي الموسم الماضي نادي الخليج، وصعد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رفقة العدالة والحدة صاحبي المركزين الثاني والثالث، فيما هبط الفيصلي والأهلي والحزم.
أما عن الهابطين، فكانوا الخماسي الجبل والدرعية والنهضة والكوكب ويبشة، وصعد بدلاً منهم الرياض والعربي والقيصومة ليتقلص عدد الفرق المشاركة من 20 إلى 18 فريقًا.
وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات وترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23
ما هو سبب تسمية الدوري السعودي الدرجة الأولى بدوري يلو؟
في بداية سبتمبر 2021، أعلن الحساب الرسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي عن توقيع عقد رعاية مع شركة يلو، وذلك لمدة 3 مواسم قادمة.
🎥 جانب من توقيع عقد الرعاية مع يلو @YeloDrive.. الراعي الرسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي 🤝⚽️🇸🇦#دوري_يلو pic.twitter.com/8R5mvlPoT2— دوري يلو (@FDL_KSA) September 1, 2021
أخذ الدوري السعودي الدرجة الأولى تسمية الراعي الجديد، وأصبح مسماه الجديد هو دوري يلو، وهذا الأمر ليس مستحدثًا، ففي جميع أنحاء العالم نجد بطولات تأخذ أسماء الشركات الراعية، على غرار كأس الرابطة الإنجليزي الذي يسمى حاليًا كأس كاراباو وتغير مسماه أكثر من مرة تبعًا للراعي.
ما هي الكرة المستخدمة في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23؟
تم الإعلان عن الكرة المستخدمة في مسابقة دوري يلو السعودي والتي تمتلك مواصفات خاصة.
📊⚽ تعرف على مواصفات الكرة الرسمية لـ #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/Afzrpza8ZR— دوري يلو (@FDL_KSA) August 1, 2022
ترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23
الترتيب
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
فارق
نقاط
1
الساحل
0
0
0
0
0
0
0
0
2
العين
0
0
0
0
0
0
0
0
3
الأخدود
0
0
0
0
0
0
0
0
4
الأهلي
0
0
0
0
0
0
0
0
5
هجر
0
0
0
0
0
0
0
0
6
القادسية
0
0
0
0
0
0
0
0
7
العروبة
0
0
0
0
0
0
0
0
8
الشعلة
0
0
0
0
0
0
0
0
9
نجران
0
0
0
0
0
0
0
0
10
جدة
0
0
0
0
0
0
0
0
11
أحد
0
0
0
0
0
0
0
0
12
الفيصلي
0
0
0
0
0
0
0
0
13
الجبلين
0
0
0
0
0
0
0
0
14
القيصومة
0
0
0
0
0
0
0
0
15
الرياض
0
0
0
0
0
0
0
0
16
الحزم
0
0
0
0
0
0
0
0
17
العربي
0
0
0
0
0
0
0
0
18
الأخدود
0
0
0
0
0
0
0
0
ما هي القنوات الناقلة لدوري يلو السعودي الدرجة الأولى؟
تذاع مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى عبر قنوات SSC ، وذلك حصريًا داخل وخارج المملكة
ينطلق الاثنين 22 أغسطس 📆⚽️— دوري يلو (@FDL_KSA) August 2, 2022
🚨#لجنة_المسابقات بالرابطة تُصدر جدول مباريات الدور الأول من موسم 2022-2023 لـ #دوري_يلو | #FDL
🔘 للإطلاع وتحميل الجدول : الضغط على الرابط 🔗⏬https://t.co/7kkTzVmDud pic.twitter.com/UMWBvxrYBK
جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الأولى
المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
العربي - هجر
الإثنين 22 أغسطس 2022،
ملعب إدارة التعليم بعنيزة
أحد - نجران
الإثنين 22 أغسطس 2022،
نادي أحد
الشعلة - العروبة
الإثنين 22 أغسطس 2022،
نادي الشعلة
|العين - الخلود
الثلاثاء 22 أغسطس 2022،
ملعب نادي سدوس
الجبلين - الساحل
الثلاثاء 23 أغسطس 2022،
استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
|القادسية - الأخدود
الثلاثاء 22 أغسطس 2022،
استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
الرياض - الفيصلي
الأربعاء 24 أغسطس 2022،
استاد الأمير تركي بن عبد العزيز بنادي الرياض
الحزم - جدة
الأربعاء 24 أغسطس 2022،
ملعب نادي الحزم
|الأهلي - القيصومة
الأربعاء 24 أغسطس 2022،
الجوهرة المشعة
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