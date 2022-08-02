ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، جدول المباريات والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى موسم 2022-23، والقنوات الناقلة

كشفت لجنة المسابقات عن جدول دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لموسم 2022-23 والذي ينطلق يوم 22 أغسطس المقبل.

هذا الموسم الثاني بالتسمية الجديدة دوري يلو، وذلك بعد أن كان تحت اسم دوري الأمير محمد بن سلمان الموسم السابق.

فاز بدوري الدرجة الأولى السعودي الموسم الماضي نادي الخليج، وصعد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رفقة العدالة والحدة صاحبي المركزين الثاني والثالث، فيما هبط الفيصلي والأهلي والحزم.

أما عن الهابطين، فكانوا الخماسي الجبل والدرعية والنهضة والكوكب ويبشة، وصعد بدلاً منهم الرياض والعربي والقيصومة ليتقلص عدد الفرق المشاركة من 20 إلى 18 فريقًا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات وترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23

ما هو سبب تسمية الدوري السعودي الدرجة الأولى بدوري يلو؟

في بداية سبتمبر 2021، أعلن الحساب الرسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي عن توقيع عقد رعاية مع شركة يلو، وذلك لمدة 3 مواسم قادمة.

أخذ الدوري السعودي الدرجة الأولى تسمية الراعي الجديد، وأصبح مسماه الجديد هو دوري يلو، وهذا الأمر ليس مستحدثًا، ففي جميع أنحاء العالم نجد بطولات تأخذ أسماء الشركات الراعية، على غرار كأس الرابطة الإنجليزي الذي يسمى حاليًا كأس كاراباو وتغير مسماه أكثر من مرة تبعًا للراعي.

ما هي الكرة المستخدمة في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23؟

تم الإعلان عن الكرة المستخدمة في مسابقة دوري يلو السعودي والتي تمتلك مواصفات خاصة.

ترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الساحل 0 0 0 0 0 0 0 0 2 العين 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الأخدود 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0 5 هجر 0 0 0 0 0 0 0 0 6 القادسية 0 0 0 0 0 0 0 0 7 العروبة 0 0 0 0 0 0 0 0 8 الشعلة 0 0 0 0 0 0 0 0 9 نجران 0 0 0 0 0 0 0 0 10 جدة 0 0 0 0 0 0 0 0 11 أحد 0 0 0 0 0 0 0 0 12 الفيصلي 0 0 0 0 0 0 0 0 13 الجبلين 0 0 0 0 0 0 0 0 14 القيصومة 0 0 0 0 0 0 0 0 15 الرياض 0 0 0 0 0 0 0 0 16 الحزم 0 0 0 0 0 0 0 0 17 العربي 0 0 0 0 0 0 0 0 18 الأخدود 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لدوري يلو السعودي الدرجة الأولى؟

تذاع مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى عبر قنوات SSC ، وذلك حصريًا داخل وخارج المملكة



جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب العربي - هجر الإثنين 22 أغسطس 2022،

19:10 السعودية، 18:10 مصر ملعب إدارة التعليم بعنيزة أحد - نجران الإثنين 22 أغسطس 2022،

19:25 السعودية، 18:25 مصر نادي أحد الشعلة - العروبة الإثنين 22 أغسطس 2022،

20:50 السعودية، 19:50 مصر نادي الشعلة العين - الخلود الثلاثاء 22 أغسطس 2022،

19:15 السعودية، 18:15 مصر ملعب نادي سدوس الجبلين - الساحل الثلاثاء 23 أغسطس 2022،

19:25 السعودية، 18:25 مصر استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي القادسية - الأخدود الثلاثاء 22 أغسطس 2022،

20:50 السعودية، 19:50 مصر استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الرياض - الفيصلي الأربعاء 24 أغسطس 2022،

18:55 السعودية، 17:55 مصر استاد الأمير تركي بن عبد العزيز بنادي الرياض الحزم - جدة الأربعاء 24 أغسطس 2022،

19:10 السعودية، 18:10 مصر ملعب نادي الحزم الأهلي - القيصومة الأربعاء 24 أغسطس 2022،

20:50 السعودية، 19:50 مصر الجوهرة المشعة





