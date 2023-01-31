ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، جدول المباريات والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى موسم 2022-23، والقنوات الناقلة

كشفت لجنة المسابقات عن جدول دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لموسم 2022-23 والذي انطلق يوم 22 أغسطس الماضي.

هذا الموسم الثاني بالتسمية الجديدة دوري يلو، وذلك بعد أن كان تحت اسم دوري الأمير محمد بن سلمان الموسم السابق.

فاز بدوري الدرجة الأولى السعودي الموسم الماضي نادي الخليج، وصعد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رفقة العدالة والحدة صاحبي المركزين الثاني والثالث، فيما هبط الفيصلي والأهلي والحزم.

أما عن الهابطين، فكانوا الخماسي الجبل والدرعية والنهضة والكوكب ويبشة، وصعد بدلاً منهم الرياض والعربي والقيصومة ليتقلص عدد الفرق المشاركة من 20 إلى 18 فريقًا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات وترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23

Shahid

ما هو سبب تسمية الدوري السعودي الدرجة الأولى بدوري يلو؟

في بداية سبتمبر 2021، أعلن الحساب الرسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي عن توقيع عقد رعاية مع شركة يلو، وذلك لمدة 3 مواسم قادمة.

أخذ الدوري السعودي الدرجة الأولى تسمية الراعي الجديد، وأصبح مسماه الجديد هو دوري يلو، وهذا الأمر ليس مستحدثًا، ففي جميع أنحاء العالم نجد بطولات تأخذ أسماء الشركات الراعية، على غرار كأس الرابطة الإنجليزي الذي يسمى حاليًا كأس كاراباو وتغير مسماه أكثر من مرة تبعًا للراعي.

ما هي الكرة المستخدمة في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23؟

تم الإعلان عن الكرة المستخدمة في مسابقة دوري يلو السعودي والتي تمتلك مواصفات خاصة.

ترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 الأهلي 18 10 7 1 26 10 +16 37 2 الرياض 19 11 2 6 29 21 +8 35 2 الحزم 18 10 4 4 32 19 +13 34 3 الأخدود 18 10 4 4 29 16 +13 34 5 الفيصلي 18 10 4 4 22 14 +8 34 6 العربي 18 8 6 4 25 22 +4 30 7 الخلود 19 7 4 8 16 14 +2 25 8 جدة 19 7 4 8 21 21 0 25 9 أحد 19 5 10 4 14 13 -1 25 10 العروبة 18 6 5 7 18 20 -2 23 11 الجبلين 18 6 4 8 25 27 -2 22 12 القيصومة 18 4 9 5 19 21 -2 21 13 العين 18 6 3 9 17 25 -8 21 14 هجر 18 4 8 6 20 24 -4 20 15 القادسية 18 4 6 8 13 19 -6 18 16 الساحل 18 2 8 8 18 26 -8 14 17 نجران 18 3 5 10 17 32 -15 14 18 الشعلة 18 2 5 11 11 27 -16 11

ما هي القنوات الناقلة لدوري يلو السعودي الدرجة الأولى؟

تذاع مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى عبر قنوات السعودية الرياضية ، وذلك حصريًا داخل وخارج المملكة



جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة التاسعة عشر

المباراة الموعد النتيجة الملعب الرياض - الخلود الثلاثاء 31 يناير 2023،

15:40 السعودية، 14:40 مصر 1-1 الأمير تركي بن عبد العزيز بنادي الرياض أحد - جدة الثلاثاء 31 يناير 2023،

16:05 السعودية، 15:05 مصر 1-2 نادي أحد الشعلة - هجر الأربعاء 1 فبراير 2023،

15:35 السعودية، 14:35 مصر نادي الشعلة العربي - القيصومة الأربعاء 1 فبراير 2023،

15:45 السعودية، 14:45 مصر إدارة التعليم بعنيزة الحزم - العروبة الأربعاء 1 فبراير 2023،

15:50 السعودية، 14:50 مصر نادي الحزم العين - الساحل الأربعاء 1 فبراير 2023،

16:05 السعودية، 15:05 مصر مدينة الملك سعود الرياضية القادسية - نجران الخميس 2 فبراير 2023،

15:25 السعودية، 14:25 مصر مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة) الجبلين - الفيصلي الخميس 2 فبراير 2023،

15:55 السعودية، 14:55 مصر الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الأهلي - الأخدود الخميس 2 فبراير 2022،

19:00 السعودية، 18:00 مصر الأمير عبد الله الفيصل

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة الثامنة عشر

المباراة الموعد النتيجة الملعب هجر - العربي الجمعة 27 يناير 2023،

15:35 السعودية، 14:35 مصر 1-1 نادي هجر الفيصلي - الرياض الجمعة 27 يناير 2023،

15:40 السعودية، 14:40 مصر 1-0 مدينة المجمعة الرياضية الخلود - العين الجمعة 27 يناير 2023،

15:45 السعودية، 14:45 مصر 2-1 نادي الحزم نجران - أحد الجمعة 27 يناير 2023،

15:45 السعودية، 14:45 مصر 2-0 مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية جدة - الحزم الجمعة 27 يناير 2023،

18:55 السعودية، 17:55 مصر 3-1 الأمير عبد الله الفيصل الساحل - الجبلين السبت 28 يناير 2023،

15:20 السعودية، 14:20 مصر 0-0 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة) القيصومة - الأهلي السبت 28 يناير 2023،

15:45 السعودية، 14:45 مصر 2-0 نادي الباطن العروبة - الشعلة السبت 28 يناير 2023،

15:55 السعودية، 14:55 مصر 0-2 نادي العروبة الأخدود - القادسية السبت 28 يناير 2023،

15:55 السعودية، 14:55 مصر 0-0 مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة السابعة عشر

المباراة الموعد النتيجة الملعب الرياض - القيصومة الإثنين 16 يناير 2023،

14:25 مصر، 15:25 السعودية 1-2 ملعب نادي الرياض الخلود - العروبة الإثنين 16 يناير 2023،

14:35 مصر، 15:35 السعودية 0-1 ملعب نادي الحزم الجبلين - العين الإثنين 16 يناير 2023،

14:40 مصر، 15:40 السعودية 2-1 استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي العربي - القادسية الثلاثاء 17 يناير 2023،

14:35 مصر، 15:35 السعودية 0-2 ملعب إدارة التعليم أحد - هجر الثلاثاء 17 يناير 2023،

14:55 مصر، 15:55 السعودية 0-0 ملعب نادي أحد الساحل - جدة الأربعاء 18 يناير 2023،

14:10 مصر، 15:10 السعودية 0-1 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الفيصلي - الشعلة الأربعاء 18 يناير 2023،

14:30 مصر، 15:30 السعودية 1-1 مدينة المجمعة الرياضية نجران - الأخدود الأربعاء 18 يناير 2023،

17:25 مصر، 18:25 السعودية 0-4 مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية الأهلي - الحزم الأربعاء 18 يناير 2023،

17:40 مصر، 18:40 السعودية 1-0 استاد الأمير عبد الله الفيصل

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة السادسة عشر

المباراة الموعد النتيجة الملعب القيصومة - الخلود الإثنين 23 يناير 2023،

15:20 السعودية، 14:20 مصر 2-0 ملعب الباطن العروبة - أحد الإثنين 9 يناير 2023،

15:40 السعودية، 14:40 مصر 0-0 ملعب العروبة جدة - الجبلين الإثنين 9 يناير 2023،

17:10 السعودية، 16:10 مصر 0-2 الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية الشعلة - الرياض الثلاثاء 10 يناير 2023،

15:20 السعودية، 14:20 مصر 3-0 ملعب الشعلة العين - الفيصلي الثلاثاء 10 يناير 2023،

15:50 السعودية، 14:50 مصر 1-0 استاد مدينة الملك سعود الرياضية القادسية - الأهلي الثلاثاء 10 يناير 2023،

17:40 السعودية، 16:40 مصر 1-1 استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية هجر - نجران الأربعاء 11 يناير 2023،

15:10 السعودية، 14:10 مصر 1-1 ملعب هجر الأخدود - الساحل الأربعاء 11 يناير 2023،

15:45 السعودية، 14:45 مصر 1-2 مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية الحزم - العربي الأربعاء 11 يناير 2023،

18:10 السعودية، 17:10 مصر 0-3 ملعب الحزم

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الخامسة عشر

المباراة الموعد النتيجة الملعب القيصومة - الأخدود الإثنين 2 يناير 2023،

15:15 السعودية، 14:15 مصر 2-2 نادي الباطن الخلود - نجران الإثنين 2 يناير 2023،

15:25 السعودية، 14:25 مصر 1-0 نادي الحزم الفيصلي - جدة الإثنين 2 يناير 2023،

17:55 السعودية، 16:55 مصر 0-2 مدينة المجمعة الرياضية الجبلين - هجر الثلاثاء 3 يناير 2023،

15:35 السعودية، 14:35 مصر 1-3 الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي العروبة - الرياض الثلاثاء 3 يناير 2023،

15:35 السعودية، 14:35 مصر 1-0 نادي العروبة أحد - القادسية الإثنين 23 يناير 2023،

18:20 السعودية، 17:20 مصر 0-1 نادي أحد الساحل - الحزم الأربعاء 4 يناير 2023،

15:00 السعودية، 14:00 مصر 3-2 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة) العين - العربي الأربعاء 4 يناير 2023،

15:45 السعودية، 14:45 مصر 0-2 مدينة الملك سعود الرياضية الأهلي - الشعلة الأربعاء 4 يناير 2023،

18:30 السعودية، 17:30 مصر 0-2 الأمير عبد الله الفيصل

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الرابعة عشر

المباراة الموعد النتيجة الملعب الرياض - أحد الإثنين 26 ديسمبر 2022،

15:15السعودية، 14:15مصر 1-2 ملعب نادي الرياض نجران - الساحل الإثنين 26 ديسمبر 2022،

15:35 السعودية، 14:35 مصر 2-3 مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية القادسية - الفيصلي الإثنين 26 ديسمبر 2022،

17:30 السعودية، 16:30 مصر 0-0 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية العربي - الأهلي الثلاثاء 27 ديسمبر 2022،

15:20 السعودية، 14:20 مصر 0-0 ملعب إدارة التعليم الأخدود - الخلود الثلاثاء 27 ديسمبر 2022،

15:35السعودية، 14:35مصر 1-1 مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية جدة - القيصومة الثلاثاء 27 ديسمبر 2022،

18:25السعودية، 17:25مصر 1-1 الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية الشعلة - الجبلين الأربعاء 28 ديسمبر 2022،

15:10السعودية، 14:10مصر 5-0 ملعب نادي الشعلة الحزم - العين الأربعاء 28 ديسمبر 2022،

15:25السعودية، 14:25مصر 0-2 ملعب نادي الحزم هجر - العروبة الأربعاء 28 ديسمبر 2022،

18:35 السعودية، 17:35 مصر 2-2 ملعب نادي هجر

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الثالثة عشر

المباراة الموعد النتيجة الملعب القيصومة - نجران الإثنين 19 ديسمبر 2022،

15:05 السعودية، 14:05 مصر 1-2 ملعب نادي الباطن العروبة - جدة الإثنين 19 ديسمبر 2022،

15:25 السعودية، 14:25 مصر 0-1 ملعب نادي العروبة الفيصلي - الحزم الإثنين 19 ديسمبر 2022،

17:50 السعودية، 16:50 مصر 3-2 مدينة المجمعة الرياضية الخلود - القادسية الثلاثاء 20 ديسمبر 2022،

15:20 السعودية، 14:20 مصر 0-2 ملعب نادي الحزم أحد - الأخدود الثلاثاء 20 ديسمبر 2022،

15:40 السعودية، 14:40 مصر 1-1 ملعب نادي أحد الساحل - الرياض الثلاثاء 20 ديسمبر 2022،

17:30 السعودية، 16:30 مصر 3-1 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الجبلين - العربي الأربعاء 21 ديسمبر 2022،

15:25 السعودية، 14:25 مصر 2-1 الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي العين - الشعلة الأربعاء 21 ديسمبر 2022،

15:40 السعودية، 14:40 مصر 2-3 مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية الأهلي - هجر الأربعاء 21 ديسمبر 2022،

18:25 السعودية، 17:25 مصر 1-3 ملعب الأمير عبدالله الفيصل

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الثانية عشرة

المباراة الموعد النتيجة الملعب الرياض - العين الأحد 13 نوفمبر 2022،

17:45 السعودية، 16:45 مصر 3-0 الرياض الأخدود - جدة الأحد 13 نوفمبر 2022،

17:45 السعودية، 16:45 مصر 3-2 مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية القادسية - القيصومة الإثنين 14 نوفمبر 2022

17:25 السعودية، 16:25 مصر 0-1 نادي القادسية هجر - الخلود الإثنين 14 نوفمبر 2022

17:30 السعودية 16:30 مصر 0-1 نادي هجر العربي - الشعلة الإثنين 14 نوفمبر 2022

17:50 السعودية، 16:50 مصر 1-0 إدارة التعليم نجران - العروبة الإثنين 14 نوفمبر 2022

19:40 السعودية، 18:40 مصر 1-2 مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية أحد - الفيصلي الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

18:10 السعودية، 17:10 مصر 0-0 نادي أحد الحزم - الجبلين الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

19:40 السعودية، 18:40 مصر 2-2 نادي الحزم الأهلي - الساحل السبت 31 ديسمبر 2022

19:35 السعودية، 18:35 مصر 2-2 مدينة الملك عبدالله الرياضية

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الحادية عشرة

المباراة الموعد النتيجة الملعب الجبلين - الرياض الإثنين 7 نوفمبر 2022،

18:00 السعودية، 17:00 مصر 4-1 استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الساحل - القادسية الإثنين 7 نوفمبر 2022،

19:35 السعودية، 18:35 مصر 2-1 ملعب نادي النهضة (الدمام) العروبة - الأخدود الثلاثاء 8 نوفمبر 2022،

15:30 السعودية، 16:30 مصر 0-1 ملعب نادي العروبة (الجوف) الخلود - أحد الثلاثاء 8 نوفمبر2022،

18:00 السعودية، 17:00 مصر 0-0 ملعب نادي الحزم (الرس) جدة - نجران الثلاثاء 8 نوفمبر 2022،

19:45 السعودية، 18:45 مصر 0-2 استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية (مكة المكرمة) القيصومة - هجر الأربعاء 9 نوفمبر 2022،

15:10 السعودية، 14:10 مصر 2-2 ملعب نادي الباطن (حفر الباطن) الشعلة - الحزم الأربعاء 9 نوفمبر 2022،

17:45 السعودية، 16:45 مصر 0-0 ملعب نادي الشعلة (الخرج) الفيصلي - العربي الأربعاء 9 نوفمبر 2022،

19:45 السعودية، 18:45 مصر 3-2 مدينة المجمعة الرياضية (المجمعة) العين - الأهلي الخميس 15 ديسمبر 2022،

15:40 السعودية، 14:40 مصر 0-0 استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية (الباحة)

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة العاشرة

المباراة الموعد النتيجة الملعب هجر - الساحل الإثنين 31 أكتوبر 2022 15:45 السعودية، 14:45 مصر 1-1 نادي هجر العروبة - القيصومة الإثنين 31 أكتوبر 2022 16:30 السعودية، 15:30 مصر 1-1 نادي العروبة الرياض - الحزم الإثنين 31 أكتوبر 2022 18:50 السعودية، 17:50 مصر 2-1 استاد الأمير تركي بن عبد العزيز بنادي الرياض القادسية - العين الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 18:35 السعودية، 17:35 مصر 0-1 الراكة الأخدود - العربي الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 19:10 السعودية، 18:10 مصر 2-1 مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية الخلود - جدة الأربعاء 2 نوفمبر 2022 19:00 السعودية، 18:00 مصر 1-0 نادي الحزم أحد - الشعلة الأربعاء 2 نوفمبر 2022 19:20 السعودية، 18:20 مصر 1-1 نادي أحد نجران - الفيصلي الأربعاء 2 نوفمبر 2022 20:45 السعودية، 19:45 مصر 0-1 مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية الأهلي - الجبلين الثلاثاء 24 يناير 2023،

19:45 السعودية، 18:45 مصر 0-1 الجوهرة المشعة

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة التاسعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب العين – هجر الإثنين 24 أكتوبر 2022 15:45 السعودية، 14:45 مصر 2-1 استاد مدينة الملك سعود الرياضية الساحل – العروبة الإثنين 24 أكتوبر 2022 17:40 السعودية، 16:40 مصر 2-0 الراكة جدة – الرياض الإثنين 24 أكتوبر 2022 19:50 السعودية، 18:50 مصر 0-2 الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية القيصومة – أحد الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 17:55 السعودية، 16:55 مصر 2-0 ملعب نادي الباطن الحزم – الأخدود الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 18:05 السعودية، 17:05 مصر 1-0 ملعب الحزم الشعلة – القادسية الأربعاء 26 أكتوبر 2022 17:55 السعودية، 16:55 مصر 0-2 ملعب نادي الشعلة العربي – نجران الأربعاء 26 أكتوبر 2022 18:05 السعودية، 17:05 مصر 2-1 ملعب إدارة التعليم بعنيزة الجبلين – الخلود الأربعاء 26 أكتوبر 2022 19:50 السعودية، 18:50 مصر 1-0 استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الفيصلي – الأهلي السبت 14 يناير 2023 15:30 السعودية، 14:30 مصر 2-1 مدينة المجمعة الرياضية

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الثامنة

المباراة الموعد النتيجة الملعب الرياض - الأهلي الأحد 16 أكتوبر 2022،

20:30 السعودية، 19:30 مصر 2-0 الأمير فيصل بن فهد الأخدود - العين الإثنين 17 أكتوبر 2022،

18:15 السعودية، 17:15 مصر 1-3 مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية جدة - هجر الإثنين 17 أكتوبر 2022،

19:55 السعودية، 18:55 مصر 1-2 الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية القيصومة - الساحل الثلاثاء 18 أكتوبر 2022،

18:00 السعودية، 17:00 مصر 0-0 نادي الباطن العروبة - العربي الثلاثاء 18 أكتوبر 2022،

18:20 السعودية، 17:20 مصر 3-1 نادي العروبة الخلود - الفيصلي الثلاثاء 18 أكتوبر 2022،

19:55 السعودية، 18:55 مصر 1-0 نادي الحزم القادسية - الجبلين الأربعاء 19 أكتوبر 2022،

17:45 السعودية، 16:45 مصر 0-1 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية أحد - الحزم الأربعاء 19 أكتوبر 2022،

18:20 السعودية، 17:30 مصر 1-2 نادي أحد نجران - الشعلة الأربعاء 19 أكتوبر 2022،

19:55 السعودية، 18:55 مصر 1-1 مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة السابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب العربي - الرياض الإثنين 10 أكتوبر 2022،

18:15 السعودية، 17:15 مصر 2-1 ملعب إدارة التعليم الحزم - القادسية الإثنين 10 أكتوبر 2022،

18:15 السعودية، 17:15 مصر 0-1 ملعب نادي الحزم هجر - الأخدود الإثنين 10 أكتوبر 2022،

20:00 السعودية، 19:00 مصر 0-1 ملعب نادي هجر العين - جدة الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،

15:45 السعودية، 14:45 مصر 1-2 مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية الأهلي - نجران الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،

20:00 السعودية، 19:00 مصر 1-2 مدينة الملك عبد الله الرياضية الساحل - أحد الأربعاء 12 أكتوبر 2022،

17:50 السعودية، 16:50 مصر 1-1 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الشعلة - الخلود الأربعاء 12 أكتوبر 2022،

18:05 السعودية، 17:05 مصر 1-0 ملعب نادي الشعلة الفيصلي - القيصومة الأربعاء 12 أكتوبر 2022،

18:10 السعودية، 17:10 مصر 0-1 مدينة المجمعة الرياضية الجبلين - العروبة الأربعاء 12 أكتوبر 2022،

19:00 السعودية، 18:00 مصر 3-1 استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة السادسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب هجر - الحزم الإثنين 3 أكتوبر 2022،

18:05 السعودية، 17:05 مصر 2-3 ملعب نادي هجر القيصومة - الجبلين الإثنين 3 أكتوبر 2022،

18:20 السعودية، 17:20 مصر 2-2 ملعب نادي الباطن نجران - العين الإثنين 3 أكتوبر 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 0-0 مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية القادسية - الرياض الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،

18:00 السعودية، 17:00 مصر 1-1 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية أحد - العربي الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،

18:45 السعودية، 17:45 مصر 1-1 ملعب نادي أحد الأخدود - الشعلة الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 0-1 مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية الخلود - الساحل الأربعاء 5 أكتوبر 2022،

18:25 السعودية، 17:25 مصر 2-0 ملعب نادي الحزم العروبة - الفيصلي الأربعاء 5 أكتوبر 2022،

18:40 السعودية، 17:40 مصر 1-0 ملعب نادي العروبة جدة - الأهلي الأربعاء 5 أكتوبر 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 1-1 الجوهرة المشعة

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الخامسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب العين - العروبة الجمعة 16 سبتمبر 2022،

18:50 السعودية، 17:50 مصر 2-2 مدينة الملك سعود الرياضية الأهلي - أحد الجمعة 16 سبتمبر 2022،

20:30 السعودية، 19:30 مصر 0-3 الجوهرة المشعة الرياض - نجران السبت 17 سبتمبر 2022،

18:30 السعودية، 17:30 مصر 2-3 الأمير تركي بن عبد العزيز بنادي الرياض الجبلين - الأخدود السبت 17 سبتمبر 2022،

18:50 السعودية، 17:50 مصر 0-2 الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الحزم - الخلود السبت 17 سبتمبر 2022،

20:30 السعودية، 19:30 مصر 1-1 نادي الحزم الشعلة - القيصومة الأحد 18 سبتمبر 2022،

18:30 السعودية، 17:30 مصر 1-0 نادي الشعلة الفصلي - الساحل الأحد 18 سبتمبر 2022،

18:35 السعودية، 17:35 مصر 1-1 مدينة المجمعة الرياضية العربي - جدة الأحد 18 سبتمبر 2022،

18:40 السعودية، 17:40 مصر 0-0 إدارة التعليم بعنيزة القادسية - هجر الأحد 18 سبتمبر 2022،

20:30 السعودية، 19:30 مصر 1-1 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الرابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب العروبة - الأهلي الأحد 11 سبتمبر 2022،

19:05 السعودية، 18:05 مصر 0-0 ملعب نادي العروبة أحد - العين الأحد 11 سبتمبر 2022،

19:05 السعودية، 18:05 مصر 0-1 ملعب نادي أحد نجران - الجبلين الأحد 11 سبتمبر 2022،

20:30 السعودية، 19:30 مصر 3-1 مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية هجر - الرياض الإثنين 12 سبتمبر 2022،

18:25 السعودية، 17:25 مصر 1-0 ملعب نادي هجر القيصومة - الحزم الإثنين 12 سبتمبر 2022،

18:40 السعودية، 17:40 مصر 1-1 ملعب نادي الباطن الخلود - العربي الإثنين 12 سبتمبر 2022،

18:50 السعودية، 17:50 مصر 2-1 ملعب نادي الحزم الأخدود - الفيصلي الإثنين 12 سبتمبر 2022،

20:30 السعودية، 19:30 مصر 1-2 مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية الساحل - الشعلة الثلاثاء 13 سبتمبر 2022،

18:25 السعودية، 17:25 مصر 1-1 ملعب نادي النهضة جدة - القادسية الثلاثاء 13 سبتمبر 2022،

20:30 السعودية، 19:30 مصر 1-2 ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الثالثة

المباراة الموعد النتيجة الملعب القادسية - العروبة الإثنين 5 سبتمبر 2022،



18:30 السعودية، 17:30 مصر 2-1 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الحزم - نجران الإثنين 5 سبتمبر 2022،



19:00 السعودية، 18:00 مصر 1-4 ملعب نادي الحزم الأهلي - الخلود الإثنين 5 سبتمبر 2022،



20:35 السعودية، 19:35 مصر 0-1 مدينة الملك عبدالله الرياضية الفيصلي - هجر الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،



18:50 السعودية، 17:50 مصر 0-1 مدينة المجمعة الرياضية الجبلين - أحد الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،



19:20 السعودية، 18:20 مصر 0-1 استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي العين - القيصومة الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،



20:35 السعودية، 19:35 مصر 1-0 مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية الشعلة - جدة الأربعاء 7 سبتمبر 2022،



18:40 السعودية، 17:40 مصر 2-1 ملعب نادي الشعلة العربي - الساحل الأربعاء 7 سبتمبر 2022،



18:55 السعودية، 17:55 مصر 0-2 ملعب إدارة التعليم الرياض - الأخدود الأربعاء 7 سبتمبر 2022،



20:35 السعودية، 19:35 مصر 3-0 استاد الملك فهد الدولي

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب الساحل - العين الإثنين 29 أغسطس 2022،

18:40 السعودية، 17:40 مصر 1-2 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية هجر - الشعلة الإثنين 29 أغسطس 2022،

18:40 السعودية، 17:40 مصر 1-0 ملعب نادي هجر نجران - القادسية الإثنين 29 أغسطس 2022،

20:40 السعودية، 19:40 مصر 1-1 مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية القيصومة - العربي الثلاثاء 30 أغسطس 2022،

18:55 السعودية، 17:55 مصر 2-2 ملعب نادي الباطن الخلود - الرياض الثلاثاء 30 أغسطس 2022،

19:05 السعودية، 18:05 مصر 0-1 ملعب نادي الحزم العروبة - الحزم الثلاثاء 30 أغسطس 2022،

19:20 السعودية، 18:20 مصر 2-0 ملعب نادي العروبة الأخدود - الأهلي الثلاثاء 30 أغسطس 2022،

20:40 السعودية، 19:40 مصر 0-2 مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية الفيصلي - الجبلين الأربعاء 31 أغسطس 2022،

18:55 السعودية، 17:55 مصر 1-3 مدينة المجمعة الرياضية جدة - أحد الأربعاء 31 أغسطس 2022،

20:40 السعودية، 19:40 مصر 1-1 ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب العربي - هجر الإثنين 22 أغسطس 2022،

19:10 السعودية، 18:10 مصر 2-2 ملعب إدارة التعليم بعنيزة أحد - نجران الإثنين 22 أغسطس 2022،

19:25 السعودية، 18:25 مصر 1-1 نادي أحد الشعلة - العروبة الإثنين 22 أغسطس 2022،

20:50 السعودية، 19:50 مصر ألغيت نادي الشعلة العين - الخلود الثلاثاء 22 أغسطس 2022،

19:15 السعودية، 18:15 مصر 3-0 ملعب نادي سدوس الجبلين - الساحل الثلاثاء 23 أغسطس 2022،

19:25 السعودية، 18:25 مصر 1-1 الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي القادسية - الأخدود الثلاثاء 22 أغسطس 2022،

20:50 السعودية، 19:50 مصر 3-1 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الرياض - الفيصلي الأربعاء 24 أغسطس 2022،

18:55 السعودية، 17:55 مصر 2-1 الأمير تركي بن عبد العزيز بنادي الرياض الحزم - جدة الأربعاء 24 أغسطس 2022،

19:10 السعودية، 18:10 مصر 1-2 ملعب نادي الحزم الأهلي - القيصومة الأربعاء 24 أغسطس 2022،

20:50 السعودية، 19:50 مصر 1-1 الجوهرة المشعة

Shahid