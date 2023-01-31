ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، جدول المباريات والقنوات الناقلة

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دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالأهليالوحدةهجرالخلودالساحل العدالةأحدالشعلةالخليجالقادسيةالجبلينالعروبةجدةقراءات طويلةالعيننجرانالأخدودالجيلالرياض

تعرف على جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى موسم 2022-23، والقنوات الناقلة

كشفت لجنة المسابقات عن جدول دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لموسم 2022-23 والذي انطلق يوم 22 أغسطس الماضي.

هذا الموسم الثاني بالتسمية الجديدة دوري يلو، وذلك بعد أن كان تحت اسم دوري الأمير محمد بن سلمان الموسم السابق.

فاز بدوري الدرجة الأولى السعودي الموسم الماضي نادي الخليج، وصعد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رفقة العدالة والحدة صاحبي المركزين الثاني والثالث، فيما هبط الفيصلي والأهلي والحزم.

أما عن الهابطين، فكانوا الخماسي الجبل والدرعية والنهضة والكوكب ويبشة، وصعد بدلاً منهم الرياض والعربي والقيصومة ليتقلص عدد الفرق المشاركة من 20 إلى 18 فريقًا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات وترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23

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ما هو سبب تسمية الدوري السعودي الدرجة الأولى بدوري يلو؟

في بداية سبتمبر 2021، أعلن الحساب الرسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي عن توقيع عقد رعاية مع شركة يلو، وذلك لمدة 3 مواسم قادمة.

أخذ الدوري السعودي الدرجة الأولى تسمية الراعي الجديد، وأصبح مسماه الجديد هو دوري يلو، وهذا الأمر ليس مستحدثًا، ففي جميع أنحاء العالم نجد بطولات تأخذ أسماء الشركات الراعية، على غرار كأس الرابطة الإنجليزي الذي يسمى حاليًا كأس كاراباو وتغير مسماه أكثر من مرة تبعًا للراعي.

ما هي الكرة المستخدمة في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23؟

تم الإعلان عن الكرة المستخدمة في مسابقة دوري يلو السعودي والتي تمتلك مواصفات خاصة.

ترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23

الترتيبالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1الأهلي1810712610+1637
2الرياض1911262921+835
2الحزم1810443219+1334
3الأخدود1810442916+1334
5الفيصلي1810442214+834
6العربي188642522+430
7الخلود197481614+225
8جدة197482121025
9أحد1951041413-125
10العروبة186571820-223
11الجبلين186482527-222
12القيصومة1849

5

1921-221
13العين186391725-821
14هجر184862024-420
15القادسية184681319-618
16الساحل182881826-814
17نجران1835101732-1514
18الشعلة1825111127-1611

ما هي القنوات الناقلة لدوري يلو السعودي الدرجة الأولى؟

تذاع مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى عبر قنوات السعودية الرياضية ، وذلك حصريًا داخل وخارج المملكة

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة التاسعة عشر

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الرياض - الخلودالثلاثاء 31 يناير 2023،
15:40 السعودية، 14:40 مصر		1-1الأمير تركي بن عبد العزيز بنادي الرياض
أحد - جدةالثلاثاء 31 يناير 2023،
16:05 السعودية، 15:05 مصر		1-2نادي أحد
الشعلة - هجرالأربعاء 1 فبراير 2023،
15:35 السعودية، 14:35 مصر		نادي الشعلة
العربي - القيصومةالأربعاء 1 فبراير 2023،
15:45 السعودية، 14:45 مصر		إدارة التعليم بعنيزة
الحزم - العروبةالأربعاء 1 فبراير 2023،
15:50 السعودية، 14:50 مصر		نادي الحزم
العين - الساحلالأربعاء 1 فبراير 2023،
16:05 السعودية، 15:05 مصر		مدينة الملك سعود الرياضية
القادسية - نجرانالخميس 2 فبراير 2023،
15:25 السعودية، 14:25 مصر		مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)
الجبلين - الفيصليالخميس 2 فبراير 2023،
15:55 السعودية، 14:55 مصر		الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي
الأهلي - الأخدودالخميس 2 فبراير 2022،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		الأمير عبد الله الفيصل

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة الثامنة عشر

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
هجر - العربيالجمعة 27 يناير 2023،
15:35 السعودية، 14:35 مصر		1-1نادي هجر
الفيصلي - الرياضالجمعة 27 يناير 2023،
15:40 السعودية، 14:40 مصر		1-0مدينة المجمعة الرياضية
الخلود - العينالجمعة 27 يناير 2023،
15:45 السعودية، 14:45 مصر		2-1نادي الحزم
نجران - أحدالجمعة 27 يناير 2023،
15:45 السعودية، 14:45 مصر		2-0مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية
جدة - الحزمالجمعة 27 يناير 2023،
18:55 السعودية، 17:55 مصر		3-1الأمير عبد الله الفيصل
الساحل - الجبلينالسبت 28 يناير 2023،
15:20 السعودية، 14:20 مصر		0-0مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)
القيصومة - الأهليالسبت 28 يناير 2023،
15:45 السعودية، 14:45 مصر		2-0نادي الباطن
العروبة - الشعلةالسبت 28 يناير 2023،
15:55 السعودية، 14:55 مصر		0-2نادي العروبة
الأخدود - القادسيةالسبت 28 يناير 2023،
15:55 السعودية، 14:55 مصر		0-0مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة السابعة عشر

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الرياض - القيصومةالإثنين 16 يناير 2023،
14:25 مصر، 15:25 السعودية		1-2ملعب نادي الرياض
الخلود - العروبةالإثنين 16 يناير 2023،
14:35 مصر، 15:35 السعودية		0-1ملعب نادي الحزم
الجبلين - العينالإثنين 16 يناير 2023،
14:40 مصر، 15:40 السعودية		2-1استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي
العربي - القادسيةالثلاثاء 17 يناير 2023،
14:35 مصر، 15:35 السعودية		0-2ملعب إدارة التعليم
أحد - هجرالثلاثاء 17 يناير 2023،
14:55 مصر، 15:55 السعودية		0-0ملعب نادي أحد
الساحل - جدةالأربعاء 18 يناير 2023،
14:10 مصر، 15:10 السعودية		0-1مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
الفيصلي - الشعلةالأربعاء 18 يناير 2023،
14:30 مصر، 15:30 السعودية		1-1مدينة المجمعة الرياضية
نجران - الأخدودالأربعاء 18 يناير 2023،
17:25 مصر، 18:25 السعودية		0-4مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية
الأهلي - الحزمالأربعاء 18 يناير 2023،
17:40 مصر، 18:40 السعودية		1-0استاد الأمير عبد الله الفيصل

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة السادسة عشر

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
القيصومة - الخلودالإثنين 23 يناير 2023،
15:20 السعودية، 14:20 مصر		2-0ملعب الباطن
العروبة - أحدالإثنين 9 يناير 2023،
15:40 السعودية، 14:40 مصر		0-0ملعب العروبة
جدة - الجبلينالإثنين 9 يناير 2023،
17:10 السعودية، 16:10 مصر		0-2الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية
الشعلة - الرياضالثلاثاء 10 يناير 2023،
15:20 السعودية، 14:20 مصر		3-0ملعب الشعلة
العين - الفيصليالثلاثاء 10 يناير 2023،
15:50 السعودية، 14:50 مصر		1-0استاد مدينة الملك سعود الرياضية
القادسية - الأهليالثلاثاء 10 يناير 2023،
17:40 السعودية، 16:40 مصر		1-1استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
هجر - نجرانالأربعاء 11 يناير 2023،
15:10 السعودية، 14:10 مصر		1-1ملعب هجر
الأخدود - الساحلالأربعاء 11 يناير 2023،
15:45 السعودية، 14:45 مصر		1-2مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية
الحزم - العربيالأربعاء 11 يناير 2023،
18:10 السعودية، 17:10 مصر		0-3ملعب الحزم

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الخامسة عشر

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
القيصومة - الأخدودالإثنين 2 يناير 2023،
15:15 السعودية، 14:15 مصر		2-2نادي الباطن
الخلود - نجرانالإثنين 2 يناير 2023،
15:25 السعودية، 14:25 مصر		1-0نادي الحزم
الفيصلي - جدةالإثنين 2 يناير 2023،
17:55 السعودية، 16:55 مصر		0-2مدينة المجمعة الرياضية
الجبلين - هجرالثلاثاء 3 يناير 2023،
15:35 السعودية، 14:35 مصر		1-3الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي
العروبة - الرياضالثلاثاء 3 يناير 2023،
15:35 السعودية، 14:35 مصر		1-0نادي العروبة
أحد - القادسيةالإثنين 23 يناير 2023،
18:20 السعودية، 17:20 مصر		0-1نادي أحد
الساحل - الحزمالأربعاء 4 يناير 2023،
15:00 السعودية، 14:00 مصر		3-2مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)
العين - العربيالأربعاء 4 يناير 2023،
15:45 السعودية، 14:45 مصر		0-2مدينة الملك سعود الرياضية
الأهلي - الشعلةالأربعاء 4 يناير 2023،
18:30 السعودية، 17:30 مصر		0-2الأمير عبد الله الفيصل

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الرابعة عشر

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الرياض - أحدالإثنين 26 ديسمبر 2022،
15:15السعودية، 14:15مصر		1-2ملعب نادي الرياض
نجران - الساحلالإثنين 26 ديسمبر 2022،
15:35 السعودية، 14:35 مصر		2-3مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية
القادسية - الفيصليالإثنين 26 ديسمبر 2022،
17:30 السعودية، 16:30 مصر		0-0مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
العربي - الأهليالثلاثاء 27 ديسمبر 2022،
15:20 السعودية، 14:20 مصر		0-0ملعب إدارة التعليم
الأخدود - الخلودالثلاثاء 27 ديسمبر 2022،
15:35السعودية، 14:35مصر		1-1مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية
جدة - القيصومةالثلاثاء 27 ديسمبر 2022،
18:25السعودية، 17:25مصر		1-1الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية
الشعلة - الجبلينالأربعاء 28 ديسمبر 2022،
15:10السعودية، 14:10مصر		5-0ملعب نادي الشعلة
الحزم - العينالأربعاء 28 ديسمبر 2022،
15:25السعودية، 14:25مصر		0-2ملعب نادي الحزم
هجر - العروبةالأربعاء 28 ديسمبر 2022،
18:35 السعودية، 17:35 مصر		2-2ملعب نادي هجر

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الثالثة عشر

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
القيصومة - نجرانالإثنين 19 ديسمبر 2022،
15:05 السعودية، 14:05 مصر		1-2ملعب نادي الباطن
العروبة - جدةالإثنين 19 ديسمبر 2022،
15:25 السعودية، 14:25 مصر		0-1ملعب نادي العروبة
الفيصلي - الحزمالإثنين 19 ديسمبر 2022،
17:50 السعودية، 16:50 مصر		3-2مدينة المجمعة الرياضية
الخلود - القادسيةالثلاثاء 20 ديسمبر 2022،
15:20 السعودية، 14:20 مصر		0-2ملعب نادي الحزم
أحد - الأخدودالثلاثاء 20 ديسمبر 2022،
15:40 السعودية، 14:40 مصر		1-1ملعب نادي أحد
الساحل - الرياضالثلاثاء 20 ديسمبر 2022،
17:30 السعودية، 16:30 مصر		3-1مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
الجبلين - العربيالأربعاء 21 ديسمبر 2022،
15:25 السعودية، 14:25 مصر		2-1الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
العين - الشعلةالأربعاء 21 ديسمبر 2022،
15:40 السعودية، 14:40 مصر		2-3مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية
الأهلي - هجرالأربعاء 21 ديسمبر 2022،
18:25 السعودية، 17:25 مصر		1-3ملعب الأمير عبدالله الفيصل

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الثانية عشرة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الرياض - العينالأحد 13 نوفمبر 2022،
17:45 السعودية، 16:45 مصر		3-0الرياض
الأخدود - جدة

الأحد 13 نوفمبر 2022،
17:45 السعودية، 16:45 مصر

3-2مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية
القادسية - القيصومةالإثنين 14 نوفمبر 2022
17:25 السعودية، 16:25 مصر		0-1نادي القادسية
هجر - الخلودالإثنين 14 نوفمبر 2022
17:30 السعودية 16:30 مصر		0-1نادي هجر
العربي - الشعلةالإثنين 14 نوفمبر 2022
17:50 السعودية، 16:50 مصر		1-0إدارة التعليم
نجران - العروبةالإثنين 14 نوفمبر 2022
19:40 السعودية، 18:40 مصر		1-2مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية
أحد - الفيصليالثلاثاء 15 نوفمبر 2022
18:10 السعودية، 17:10 مصر		0-0نادي أحد
الحزم - الجبلينالثلاثاء 15 نوفمبر 2022
19:40 السعودية، 18:40 مصر		2-2نادي الحزم
الأهلي - الساحلالسبت 31 ديسمبر 2022
19:35 السعودية، 18:35 مصر		2-2مدينة الملك عبدالله الرياضية

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الحادية عشرة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الجبلين - الرياضالإثنين 7 نوفمبر 2022،
18:00 السعودية، 17:00 مصر		4-1استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
الساحل - القادسيةالإثنين 7 نوفمبر 2022،
19:35 السعودية، 18:35 مصر		2-1ملعب نادي النهضة (الدمام)
العروبة - الأخدودالثلاثاء 8 نوفمبر 2022،
15:30 السعودية، 16:30 مصر		0-1ملعب نادي العروبة (الجوف)
الخلود - أحدالثلاثاء 8 نوفمبر2022،
18:00 السعودية، 17:00 مصر		0-0ملعب نادي الحزم (الرس)
جدة - نجرانالثلاثاء 8 نوفمبر 2022،
19:45 السعودية، 18:45 مصر		0-2استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية (مكة المكرمة)
القيصومة - هجرالأربعاء 9 نوفمبر 2022،
15:10 السعودية، 14:10 مصر		2-2ملعب نادي الباطن (حفر الباطن)
الشعلة - الحزمالأربعاء 9 نوفمبر 2022،
17:45 السعودية، 16:45 مصر		0-0ملعب نادي الشعلة (الخرج)
الفيصلي - العربيالأربعاء 9 نوفمبر 2022،
19:45 السعودية، 18:45 مصر		3-2مدينة المجمعة الرياضية (المجمعة)
العين - الأهليالخميس 15 ديسمبر 2022،
15:40 السعودية، 14:40 مصر		0-0استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية (الباحة)

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة العاشرة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

هجر - الساحل

الإثنين 31 أكتوبر 2022

15:45 السعودية، 14:45 مصر

1-1

نادي هجر

العروبة - القيصومة

الإثنين 31 أكتوبر 2022

16:30 السعودية، 15:30 مصر

1-1

نادي العروبة

الرياض - الحزم

الإثنين 31 أكتوبر 2022

18:50 السعودية، 17:50 مصر

2-1

استاد الأمير تركي بن عبد العزيز بنادي الرياض

القادسية - العين

الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

18:35 السعودية، 17:35 مصر

0-1

الراكة

الأخدود - العربي

الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

19:10 السعودية، 18:10 مصر

2-1

مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية

الخلود - جدة

الأربعاء 2 نوفمبر 2022

19:00 السعودية، 18:00 مصر

1-0

نادي الحزم

أحد - الشعلة

الأربعاء 2 نوفمبر 2022

19:20 السعودية، 18:20 مصر

1-1

نادي أحد

نجران - الفيصلي

الأربعاء 2 نوفمبر 2022

20:45 السعودية، 19:45 مصر

0-1

مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية

الأهلي - الجبلينالثلاثاء 24 يناير 2023،
19:45 السعودية، 18:45 مصر		0-1الجوهرة المشعة

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة التاسعة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

العين – هجر

الإثنين 24 أكتوبر 2022

15:45 السعودية، 14:45 مصر

2-1

استاد مدينة الملك سعود الرياضية

الساحل – العروبة

الإثنين 24 أكتوبر 2022

17:40 السعودية، 16:40 مصر

2-0

الراكة

جدة – الرياض

الإثنين 24 أكتوبر 2022

19:50 السعودية، 18:50 مصر

0-2

الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية

القيصومة – أحد

الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

17:55 السعودية، 16:55 مصر

2-0

ملعب نادي الباطن

الحزم – الأخدود

الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

18:05 السعودية، 17:05 مصر

1-0

ملعب الحزم

الشعلة – القادسية

الأربعاء 26 أكتوبر 2022

17:55 السعودية، 16:55 مصر

0-2

ملعب نادي الشعلة

العربي – نجران

الأربعاء 26 أكتوبر 2022

18:05 السعودية، 17:05 مصر

2-1

ملعب إدارة التعليم بعنيزة

الجبلين – الخلود

الأربعاء 26 أكتوبر 2022

19:50 السعودية، 18:50 مصر

1-0

استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي

الفيصلي الأهلي

السبت 14 يناير 2023

15:30 السعودية، 14:30 مصر

2-1

مدينة المجمعة الرياضية

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الثامنة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

الرياض - الأهلي

الأحد 16 أكتوبر 2022،
20:30 السعودية، 19:30 مصر

2-0

الأمير فيصل بن فهد

الأخدود - العين

الإثنين 17 أكتوبر 2022،
18:15 السعودية، 17:15 مصر

1-3

مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية

جدة - هجر

الإثنين 17 أكتوبر 2022،
19:55 السعودية، 18:55 مصر

1-2

الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية

القيصومة - الساحل

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022،
18:00 السعودية، 17:00 مصر

0-0

نادي الباطن

العروبة - العربي

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022،
18:20 السعودية، 17:20 مصر

3-1

نادي العروبة

الخلود - الفيصلي

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022،
19:55 السعودية، 18:55 مصر

1-0

نادي الحزم

القادسية - الجبلين

الأربعاء 19 أكتوبر 2022،
17:45 السعودية، 16:45 مصر

0-1

مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

أحد - الحزم

الأربعاء 19 أكتوبر 2022،
18:20 السعودية، 17:30 مصر

1-2

نادي أحد

نجران - الشعلة

الأربعاء 19 أكتوبر 2022،
19:55 السعودية، 18:55 مصر

1-1

مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة السابعة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

العربي - الرياض

الإثنين 10 أكتوبر 2022،
18:15 السعودية، 17:15 مصر

2-1

ملعب إدارة التعليم

الحزم - القادسية

الإثنين 10 أكتوبر 2022،
18:15 السعودية، 17:15 مصر

0-1

ملعب نادي الحزم

هجر - الأخدود

الإثنين 10 أكتوبر 2022،
20:00 السعودية، 19:00 مصر

0-1

ملعب نادي هجر

العين - جدة

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،
15:45 السعودية، 14:45 مصر

1-2

مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية

الأهلي - نجران

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،
20:00 السعودية، 19:00 مصر

1-2

مدينة الملك عبد الله الرياضية

الساحل - أحد

الأربعاء 12 أكتوبر 2022،
17:50 السعودية، 16:50 مصر

1-1

مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

الشعلة - الخلود

الأربعاء 12 أكتوبر 2022،
18:05 السعودية، 17:05 مصر

1-0

ملعب نادي الشعلة

الفيصلي - القيصومة

الأربعاء 12 أكتوبر 2022،
18:10 السعودية، 17:10 مصر

0-1

مدينة المجمعة الرياضية

الجبلين - العروبة

الأربعاء 12 أكتوبر 2022،
19:00 السعودية، 18:00 مصر

3-1

استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة السادسة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

هجر - الحزم

الإثنين 3 أكتوبر 2022،
18:05 السعودية، 17:05 مصر

2-3

ملعب نادي هجر

القيصومة - الجبلين

الإثنين 3 أكتوبر 2022،
18:20 السعودية، 17:20 مصر

2-2

ملعب نادي الباطن

نجران - العين

الإثنين 3 أكتوبر 2022،
20:15 السعودية، 19:15 مصر

0-0

مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية

القادسية - الرياض

الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،
18:00 السعودية، 17:00 مصر

1-1

مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

أحد - العربي

الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،
18:45 السعودية، 17:45 مصر

1-1

ملعب نادي أحد

الأخدود - الشعلة

الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،
20:15 السعودية، 19:15 مصر

0-1

مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية

الخلود - الساحل

الأربعاء 5 أكتوبر 2022،
18:25 السعودية، 17:25 مصر

2-0

ملعب نادي الحزم

العروبة - الفيصلي

الأربعاء 5 أكتوبر 2022،
18:40 السعودية، 17:40 مصر

1-0

ملعب نادي العروبة

جدة - الأهلي

الأربعاء 5 أكتوبر 2022،
20:15 السعودية، 19:15 مصر

1-1

الجوهرة المشعة

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الخامسة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

العين - العروبة

الجمعة 16 سبتمبر 2022،
18:50 السعودية، 17:50 مصر

2-2

مدينة الملك سعود الرياضية

الأهلي - أحد

الجمعة 16 سبتمبر 2022،
20:30 السعودية، 19:30 مصر

0-3

الجوهرة المشعة

الرياض - نجران

السبت 17 سبتمبر 2022،
18:30 السعودية، 17:30 مصر

2-3

الأمير تركي بن عبد العزيز بنادي الرياض

الجبلين - الأخدود

السبت 17 سبتمبر 2022،
18:50 السعودية، 17:50 مصر

0-2

الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي

الحزم - الخلود

السبت 17 سبتمبر 2022،
20:30 السعودية، 19:30 مصر

1-1

نادي الحزم

الشعلة - القيصومة

الأحد 18 سبتمبر 2022،
18:30 السعودية، 17:30 مصر

1-0

نادي الشعلة

الفصلي - الساحل

الأحد 18 سبتمبر 2022،
18:35 السعودية، 17:35 مصر

1-1

مدينة المجمعة الرياضية

العربي - جدة

الأحد 18 سبتمبر 2022،
18:40 السعودية، 17:40 مصر

0-0

إدارة التعليم بعنيزة

القادسية - هجر

الأحد 18 سبتمبر 2022،
20:30 السعودية، 19:30 مصر

1-1

مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الرابعة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

العروبة - الأهلي

الأحد 11 سبتمبر 2022،
19:05 السعودية، 18:05 مصر

0-0

ملعب نادي العروبة

أحد - العين

الأحد 11 سبتمبر 2022،
19:05 السعودية، 18:05 مصر

0-1

ملعب نادي أحد

نجران - الجبلين

الأحد 11 سبتمبر 2022،
20:30 السعودية، 19:30 مصر

3-1

مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية

هجر - الرياض

الإثنين 12 سبتمبر 2022،
18:25 السعودية، 17:25 مصر

1-0

ملعب نادي هجر

القيصومة - الحزم

الإثنين 12 سبتمبر 2022،
18:40 السعودية، 17:40 مصر

1-1

ملعب نادي الباطن

الخلود - العربي

الإثنين 12 سبتمبر 2022،
18:50 السعودية، 17:50 مصر

2-1

ملعب نادي الحزم

الأخدود - الفيصلي

الإثنين 12 سبتمبر 2022،
20:30 السعودية، 19:30 مصر

1-2

مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية

الساحل - الشعلة

الثلاثاء 13 سبتمبر 2022،
18:25 السعودية، 17:25 مصر

1-1

ملعب نادي النهضة

جدة - القادسية

الثلاثاء 13 سبتمبر 2022،
20:30 السعودية، 19:30 مصر

1-2

ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الثالثة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

القادسية - العروبة

الإثنين 5 سبتمبر 2022،

18:30 السعودية، 17:30 مصر

2-1

مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

الحزم - نجران

الإثنين 5 سبتمبر 2022،

19:00 السعودية، 18:00 مصر

1-4

ملعب نادي الحزم

الأهلي - الخلود

الإثنين 5 سبتمبر 2022،

20:35 السعودية، 19:35 مصر

0-1

مدينة الملك عبدالله الرياضية

الفيصلي - هجر

الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،

18:50 السعودية، 17:50 مصر

0-1

مدينة المجمعة الرياضية

الجبلين - أحد

الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،

19:20 السعودية، 18:20 مصر

0-1

استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي

العين - القيصومة

الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،

20:35 السعودية، 19:35 مصر

1-0

مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية

الشعلة - جدة

الأربعاء 7 سبتمبر 2022،

18:40 السعودية، 17:40 مصر

2-1

ملعب نادي الشعلة

العربي - الساحل

الأربعاء 7 سبتمبر 2022،

18:55 السعودية، 17:55 مصر

0-2

ملعب إدارة التعليم

الرياض - الأخدود

الأربعاء 7 سبتمبر 2022،

20:35 السعودية، 19:35 مصر

3-0

استاد الملك فهد الدولي

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الثانية

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

الساحل - العين

الإثنين 29 أغسطس 2022،
18:40 السعودية، 17:40 مصر

1-2

مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

هجر - الشعلة

الإثنين 29 أغسطس 2022،
18:40 السعودية، 17:40 مصر

1-0

ملعب نادي هجر

نجران - القادسية

الإثنين 29 أغسطس 2022،
20:40 السعودية، 19:40 مصر

1-1

مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية

القيصومة - العربي

الثلاثاء 30 أغسطس 2022،
18:55 السعودية، 17:55 مصر

2-2

ملعب نادي الباطن

الخلود - الرياض

الثلاثاء 30 أغسطس 2022،
19:05 السعودية، 18:05 مصر

0-1

ملعب نادي الحزم

العروبة - الحزم

الثلاثاء 30 أغسطس 2022،
19:20 السعودية، 18:20 مصر

2-0

ملعب نادي العروبة

الأخدود - الأهلي

الثلاثاء 30 أغسطس 2022،
20:40 السعودية، 19:40 مصر

0-2

مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية

الفيصلي - الجبلين

الأربعاء 31 أغسطس 2022،
18:55 السعودية، 17:55 مصر

1-3

مدينة المجمعة الرياضية

جدة - أحد

الأربعاء 31 أغسطس 2022،
20:40 السعودية، 19:40 مصر

1-1

ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الأولى

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

العربي - هجر

الإثنين 22 أغسطس 2022،
19:10 السعودية، 18:10 مصر

2-2

ملعب إدارة التعليم بعنيزة

أحد - نجران

الإثنين 22 أغسطس 2022،
19:25 السعودية، 18:25 مصر

1-1

نادي أحد

الشعلة - العروبة

الإثنين 22 أغسطس 2022،
20:50 السعودية، 19:50 مصر

ألغيت

نادي الشعلة

العين - الخلود

الثلاثاء 22 أغسطس 2022،
19:15 السعودية، 18:15 مصر

3-0

ملعب نادي سدوس

الجبلين - الساحل

الثلاثاء 23 أغسطس 2022،
19:25 السعودية، 18:25 مصر

1-1

الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي

القادسية - الأخدود

الثلاثاء 22 أغسطس 2022،
20:50 السعودية، 19:50 مصر

3-1

مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

الرياض - الفيصلي

الأربعاء 24 أغسطس 2022،
18:55 السعودية، 17:55 مصر

2-1

الأمير تركي بن عبد العزيز بنادي الرياض

الحزم - جدة

الأربعاء 24 أغسطس 2022،
19:10 السعودية، 18:10 مصر

1-2

ملعب نادي الحزم

الأهلي - القيصومة

الأربعاء 24 أغسطس 2022،
20:50 السعودية، 19:50 مصر

1-1

الجوهرة المشعة

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

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