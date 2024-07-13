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أحمد مجدي

ترتيب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة

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تعرف على جدول مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2026 والقنوات الناقلة ومجموعات مصر والجزائر والمغرب وجميع المنتخبات، ومتى ستبدأ المباريات ومتى تنتهي؟

أجريت قرعة تصفيات كأس إفريقيا 2025 التي تقام بالمغرب والتي ستكون نسخة واعدة في إحدى البلدان الكروية المزدهرة بالقارة السمراء.

منتخب كوت ديفوار هو حامل لقب آخر نسخة من كأس أمم إفريقيا بعدما توج بها على أرضه وأمام جماهيره على حساب منتخب نيجيريا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على ترتيب مجموعات تصفيات كأس إفريقيا 2025.

ما هو نظام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025؟

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن بالفعل عن النظام الجديد للتصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2025.

وقد تم تقسيم 48 منتخبًا في 12 مجموعة، بحيث يتأهل صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني مباشرة إلى كأس إفريقيا 2025 فيما عدا المغرب صاحبة الاستضافة.

ما هو موعد تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025؟

من المنتظر بداية مباريات التصفيات من سبتمبر 2024، وتستمر حتى الجولة الأخيرة والتي ستكون في نوفمبر 2024.

الجولةالموعد
الأولى والثانية2-10 سبتمبر 2024
الثالثة والرابعة7-15 أكتوبر 2024
الخامسة والسادسة11-19 نوفمبر 2024

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

المجموعة الأولى:

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1تونس00000000
2مدغشقر00000000
3جزر القمر00000000
4جامبيا00000000

المجموعة الثانية:

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1المغرب00000000
2الجابون00000000
3إفريقيا الوسطى00000000
4ليسوتو00000000

المجموعة الثالثة:

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1مصر00000000
2كاب فيردي00000000
3موريتانيا00000000
4بوتسوانا

0

0000000

المجموعة الرابعة:

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1نيجيريا00000000
2بنين00000000
3ليبيا00000000
4رواندا00000000

المجموعة الخامسة:

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1الجزائر00000000
2غينيا الاستوائية00000000
3توجو00000000
4ليبيريا00000000

المجموعة السادسة:

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1غانا00000000
2أنجولا00000000
3السودان00000000
4النيجر00000000

المجموعة السابعة:

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1كوت ديفوار00000000
2زامبيا00000000
3سيراليون00000000
4تشاد00000000

المجموعة الثامنة:

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1الكونغو الديمقراطية00000000
2غينيا00000000
3تنزانيا00000000
4إثيوبيا00000000

المجموعة التاسعة:

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المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1مالي00000000
2موزمبيق00000000
3غينيا بيساو00000000
4إيسواتيني

0

0000000

المجموعة العاشرة:

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1الكاميرون00000000
2ناميبيا00000000
3كينيا00000000
4زيمبابوي00000000

المجموعة الحادية عشرة:

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1جنوب إفريقيا00000000
2أوغندا00000000
3الكونغو00000000
4جنوب السودان00000000

المجموعة الثانية عشرة:

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1السنغال00000000
2بوركينا فاسو00000000
3مالاوي00000000
4بوروندي00000000
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