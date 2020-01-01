ترتيب الدوري المغربي 2020

تعرف على ترتيب الدوري المغربي موسم 2019-2020، ومن هو بطل المسابقة بعد المنافسة الشرسة بين الرجاء والوداد البيضاوي ونهضة بركات؟

عاشت كرة القدم المغربية موسمها الأطول في التاريخ بسبب فيروس كورونا، فلمدة وصلت إلى سنة لُعبت منافسات الدوري المغربي 2019-20 بعد الاضطرار إلى تأجيل المسابقة فترة جراء الأزمة العالمية الصحية الناجمة عن الوباء اللعين.

هذا الموسم شهد إثارة كبيرة على صعيد المنافسة على درع الدوري، حيث انضم نهضة بركان الذي يسير بخطى تصاعدية في السنوات الماضية، إلى الصراع مع الكبيرين الرجاء والوداد.

الوداد البيضاوي هو حامل لقب الدوري المغربي في نسخة 2018-19 وقد عانى من اضطرابات فنية متعددة آخرها كانت إقالة المدرب خوان كارلوس جاريدو، في الوقت الذي حافظ فيه الرجاء على استقراره ممزوجًا بتألق على الصعيد الإفريقي.

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ولا تزال فرضية إلغاء الهبوط واردة للغاية ولم تحسم بقرار رسمي من الجامعة المغربية، والتقارير الواردة من الصحف تقول بأنه القرار الأقرب بالفعل مع زيادة عدد الأندية في الموسم المقبل لـ18 فريقًا.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا ترتيب الدوري المغربي 2019-20:

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جدول ترتيب الدوري المغربي 2020

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الرجاء 30 17 9 4 43 23 +20 60 2 الوداد 30 17 8 5 52 28 +24 59 3 نهضة بركان 30 15 12 3 35 23 +12 57 4 الفتح الرباطي 30 13 11 7 39 30 +9 49 5 مولودية وجدة 30 12 12 6 35 28 +7 48 6 الجيش الملكي 30 12 10 9 45 34 +11 45 7 المغرب التطواني 30 10 10 10 30 27 -3 40 8 سريع وادي زم 30 9 9 12 30 30 0 36 9 حسنية أكادير 30 9 9 12 34 38 -4 36 10 يوسفية برشيد 30 10 6 14 33 44 -11 36 11 الدفاع الجديدي 30 8 11 11 26 28 -2 35 12 نهضة الزمامرة 30 8 10 12 40 41 -1 34 13 أولمبيك آسفي 30 6 15 9 25 34 -9 33 14 اتحاد طنجة 30 7 11 12 20 36 -16 32 15 أولمبيك خربيكة 30 6 10 14 24 38 -14 28 16 رجاء بني ملال 30 1 9 20 13 42 -29 12

من هو بطل الدوري المغربي 2020؟

تمكن الرجاء من التتويج بلقب الدوري المغربي بعد إثارة ما بعدها إثارة شهدتها البطولة في جولتها الأخيرة.

دخل الرجاء وهو متصدر برصيد 57 نقطة، وأتى الوداد ثانيًا برصيد 56 نقطة، ونهضة بركان ثالثًا برصيد 54 نقطة.

مع نهاية الشوط الأول من مباريات الجولة الأخيرة، كان الوداد بطلًا للمسابقة بفارق المواجهات المباشرة في ظل تأخر الرجاء أمام الجيش الملكي، لكن الأمور تغيرت في الشوط الثاني.

تعادل الرجاء وتحصل على المقدمة مرة أخرى، ثم أحرز الوداد الهدف الثاني في الفتح الرباطي ليحصد ثلاث نقاط ويصير الأول، لكن عبد الإله الحافظي منح الرجاء أخيرًا اللقب بهدف الفوز في الدقيقة تسعين، ليذهب اللقب إلى فريقه بتحقيقه النقطة الستين.

نتائج الجولة الأخيرة من الدوري المغربي 2020